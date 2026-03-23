En ce printemps et jusqu’au 16 avril prochain, chez Yamaha, si vous achetez l’un des roadsters stars de la marque, la MT-07, ou sa grande sœur, la MT-09, vous repartez également avec un gilet airbag Ixon U04 d’une valeur de 369 €.

La marque japonaise mise ainsi sur la sécurité de ses clients pour les séduire.

Sont donc concernés les deux roadsters stars de la gamme des Hyper Naked, mais uniquement ceux équipés de la technologie Y-AMT (pour Yamaha Automated Manual Transmission), une boîte manuelle (même si elle permet de s’affranchir du levier d’embrayage et du sélecteur), et automatique.

Une offre pour découvrir les Yamaha automatiques

En mode manuel (MT), tout se fait directement depuis le guidon via des petites gâchettes. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour changer de vitesse rapidement et avec précision, sans avoir à actionner un levier d’embrayage. La seconde option offerte est une transmission entièrement automatique : AT. Un mode qui permet au pilote de choisir entre deux programmes, facilement modifiables via un bouton « mode » dédié, actionné par le pouce. Le mode « D + » propose une dynamique de changement de vitesse sportive, passant les rapports à haut régime, tandis que pour les trajets quotidiens ou sur autoroute, le mode « D » se veut plus doux.

Cette offre est valable sur les modèles MT-07 Y-AMT et MT-09 Y-AMT, chez les concessionnaires Yamaha participants et dans la limite des stocks disponibles.