Et si avec la Yamaha MT-09 Y-AMT, tout devenait simple, sans perdre du plaisir

De manière très intéressante, le Y-AMT permet d’exploiter simplement, efficacement et pleinement le potentiel de la MT-09 et ce quel que soit le mode de transmission choisi. En apportant un supplément « douceur » et un nouveau comportement de boîte de vitesses, à la fois stimulant et simulant le passage des rapports « doux et réguliers » au moyen d’un shifter idéal qui ne rate jamais sa cible et accepte une grande plage de régimes, on gagne à tous les niveaux en matière d’efficacité et d’agrément de conduite. Certes le dispositif lisse les sensations que l’on provoquerait au travers d’un embrayage manuel, mais il marque volontairement et de manière sensible le passage des vitesses à la montée comme à la descente afin de rappeler que la MT-09 n’est pas une moto totalement aseptisée. Surtout, cela permet de renforcer les sensations et de sensibiliser à l’action du « mécanisme ».

Certes moins doux qu’un e-clutch, il est aussi plus complet en proposant de passer automatiquement ou manuellement les vitesses, s’intercalant entre le nouveau dispositif Honda et un DCT. Ainsi, le Y-AMT permet de renouveler et de justifier pleinement le titre de Master of Torque (le MT du patronyme).

Alors, si vous vous demandez à qui se destine ce Y-AMT, disons qu’il y a plusieurs possibilités. La première : aux débutants. Si cette moto est compatible A2 et avec le permis automatique, comme elle l’est en Hollande, par exemple, c’est tout bénéfice pour la marque, qui pourra servir aussi bien les moto-écoles que les jeunes permis désireux de commencer en beauté avec une moto pour le moins pêchue et agréable une fois bridée. Yamaha n’ayant pas su nous dire ce qu’il en était pour la France au moment où nous écrivons ces lignes, nous ne pouvons qu’espérer que ce soit aussi le cas : le permis A2 automatique est en théorie un peu plus facile et moins onéreux à obtenir.

La seconde : aux amateurs de transmission automatique, notamment pour ce qui concerne l’automobile. Le système est ici plus simple, certes, mais équivalent, bien adapté, sans rien renier de l’essence même de la moto et des sensations de passage de vitesses. De fait, il semblerait que l’on s’oriente vers ce type de transmission afin de répondre aux normes de plus en plus restrictives et aux usages orientés par les constructeurs et les marchés hors Europe.

La troisième : aux amateurs de nouvelle technologie souhaitant se concentrer exclusivement sur leur conduite et réduire au maximum les risques liés au passage des vitesses et au freinage. Les usagers urbains ne sont cela dit pas les seuls à pouvoir apprécier cette moto et son niveau d'équipement et d'assistances. En adoptant le Y-AMT, la MT-09 se met à portée du plus grand nombre. N'en déplaise aux puristes qui pourront toujours opter pour la version à boîte standard Yamaha ne souhaitant aucunement imposer cette technologie, mais simplement la proposer et convaincre. Raison pour laquelle vous devriez trouver de nombreuses MT-09 Y-AMT à l'essai chez les concessionnaires de la marque.

Soit.

Caradisiac a aimé

La pertinence du dispositif

La rapidité de passage de vitesses

La simplicité d'utilisation

Conduire la MT-09 comme un vélo (commandes Shimano par exemple)

Le surcoût en poids et en argent modéré

Caradisiac n'a pas aimé

Pas de rétrogradage auto quand on met poignée dans le coin (reprises)

L'à-coup léger lors du passage de vitesses sur l'angle

Le frein moteur presque absent

La fiche technique de la Yamaha MT-09 Y-AMT

Moteur : Moteur 3 cylindres en ligne CP3, Quatre temps, Refroidissement liquide, Double arbre à cames en tête, Quatre soupapes

Cylindrée : 890 cm³

Alésage x course : 78,0 × 62,1 mm

Taux de compression : 11,5 : 1

Puissance maximale : 87,5 kW (119,0 ch) à 10 000 tr/min

Puissance de la version bridée : Version A2 bridée : 35,0 kW (47,6 ch) à 6 000 tr/min Version A2 débridée : 70,0 kW (95,2 ch) à 9 000 tr/min

Couple maximal : 93,0 N.m (9,5 m.kgf) à 7 000 tr/min

Lubrification : Carter humide

Embrayage : À bain d'huile, Multidisque

Allumage : Allumage électronique (TCI)

Mise en route : Démarreur électrique

Transmission : Prise constante, Six vitesses

Transmission finale : Chaîne

Consommation de carburant : 5,0 L/100 km

Émission de CO₂ : 116 g/km

Admission : EFI (injection électronique)

Cadre : Diamant

Angle de chasse : 24º40’

Chasse : 108 mm

Suspension avant : Fourche télescopique inversée KYB de 41 mm de diamètre, entièrementréglable, débattement 130 mm

Suspension arrière : double bras oscillant, biellettes de suspension, mono amortisseur KYB entièrement réglable, débattement 117 mm

Frein avant : Double frein à disque de 298 mm de diamètre à commande hydraulique

Frein arrière : Simple frein à disque de 245 mm de diamètre à commande hydraulique

Pneu avant : 120/70ZR17M/C (58 W) Tubeless

Pneu arrière : 180/55ZR17M/C (73 W) Tubeless

Longueur : 2 090 mm

Largeur : 820 mm

Hauteur : 1 145 mm

Hauteur de selle : 825 mm

Empattement : 1 430 mm

Garde au sol minimale : 140 mm

Poids tous pleins faits : 196 kg

Capacité du réservoir d'essence : 14 L

Capacité du réservoir d'huile : 3,50 L