À Rétromobile, il n'y a pas que de l'auto, il y a aussi de la moto

Haut lieu de la voiture de collection, Rétromobile fait une place de plus en plus grande à la moto et c'est une bonne chose quand on constate l'engouement grandissant autour de ce salon. Ainsi, pour la seconde année consécutive, un espace de plus de 2 000 m² est réservé aux deux roues. Cette année, de nouveaux constructeurs ont rejoint le bal. Une bonne chose, même si on aurait souhaité que toutes les marques jouent le jeu, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. C'est tout de même prometteur, comme vous le verrez en suivant.

Honda

Le constructeur japonais profite de cette édition pour célébrer le 50e anniversaire d'un modèle mythique : la Goldwing. Apparue en 1976, sous la forme d'un gros roadster animé par un 4 cylindres de 1 000 cc, elle est devenue au fil des années une grande routière faite pour dévorer des kilomètres en tout confort. C'est d'ailleurs elle, qui est à l'origine de ce segment. Depuis la seconde génération, elle est animée par un 6 cylindres et l'actuel dispose d'une cylindrée de 1 800 cc. À ne pas manquer à cette occasion une préparation réalisée par le concessionnaire Star Bike, particulièrement originale et voyante.

Kawasaki

Pas d'ancienne sur le stand de la firme japonaise, mais celui-ci présente sa gamme de roadsters classiques W et la monstrueuse H2. Il rappelle aussi qu'il a récemment racheté Bimota d'où la présence deux magnifiques modèles de la firme italienne sur le stand.

Indian

Déjà présente l'an passé, le constructeur américain mélange passé et présent avec les expositions de deux de ses modèles historiques, à savoir la Chief et la Scout exposées en version historique et actuelle.

Royal Enfield

Première participation chez Royal Enfield. Le constructeur indien met en avant ses nouveautés (Himalayan, Bear, Sports Classic) avec toutefois la présentation d'une Super Meteor de 1959.

Triumph

Peu d'anciennes chez Triumph, si ce n'est LE modèle mythique par excellence de la marque anglaise à savoir la Bonneville. La firme d'Inckley profite de ce rendez-vous pour dévoiler au public en grande première la nouvelle Speed Triple 1200 RS, qui arrivera prochainement sur le marché, mais aussi une préparation sur base de Rocket 3 en hommage au cascadeur américain Evel Knievel. Disponible à 500 exemplaires, elle se caractérise notamment par son coloris spécifique et certaines pièces signées du nom du cascadeur.

Une superbe collection Eric de Seynes

Au-delà des modèles exposés par les constructeurs, il ne faut surtout pas rater l'exposition de certaines des machines d'Eric de Seynes. Personnage incontournable du monde de la moto en France, mais aussi sur le plan mondial. Passionné de Yamaha, marque dans laquelle il a fait toute sa carrière, il a rassemblé un nombre impressionnant de machines de toutes les époques et discipline. 25 sont présentées, mais sa collection est beaucoup plus imposante. Vous pourrez ainsi découvrir des machines du Dakar, d'endurance, de GP ou certains modèles de série exclusifs comme en V-Max recouvert de cuir.