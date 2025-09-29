C’est déjà un peu Noël chez Yamaha

Scooters urbains aux looks sportifs, les Yamaha XMax 125, XMax 300 et TMax font figure d’incontournables dans le catalogue de la marque japonaise.

Mieux équipées que les versions de base des scooters XMax 125, XMax 300 ou TMax, les déclinaisons Tech Max et Tech Max + offrent même des options qui pourront s’avérer précieuses alors que les températures vont progressivement baisser.

Parmi les spécifications de ces versions haut de gamme on retrouve ainsi un pare-brise électrique, des poignées chauffantes, une selle chauffante, un écran couleur TFT, une finition spéciale ou encore des coloris exclusifs réservés à ces déclinaisons.

Jusqu’à 800 euros d’avantage client pour le scooter Yamaha TMax

Depuis le 15 septembre dernier et jusqu’au 31 décembre prochain, pour l’achat d’un scooter XMax 125, XMax 300 ou TMax en version Tech Max ou Tech Max +, il est possible de profiter d’un avantage client exclusif sous forme d’aide à la reprise ou d’accessoires offerts, selon l’option retenue avec le concessionnaire Yamaha.

En ce qui concerne les deux cylindrées du XMax (à partir de 6 299 € pour le XMax Tech Max 125 et 7 399 € pour le XMax 300 Tech Max) l’avantage client est de 400 € pour les versions Tech Max et Tech Max +.

Le Yamaha TMax Tech Max (à partir de 15 599 €) profite quant à lui d’un avantage client de 800 €.

Des offres valables jusqu’à la fin de l’année en cours et dans la limite des stocks disponibles.