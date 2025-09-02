Des promos de rentrée sur les motos Kawasaki, les électriques et hybrides bradées

Depuis ce 1er septembre, et jusqu'au 30 novembre prochain, Kawasaki propose à ses clients des remises sur l'ensemble de sa gamme de motos.

Les « Kawa Deals » sont de retour avec une série d'offres attractives sur de très nombreux modèles du catalogue de la firme d'Akashi.

La gamme Kawasaki H2 est celle qui bénéficie des plus fortes remises, avec jusqu'à 3 300 euros d'avantage client.

La gamme des trails Kawasaki est également concernée, avec jusqu'à 2 450 euros d'avantage client selon les modèles, tout comme la gamme des roadsters Kawasaki Z avec jusqu'à 1 600 euros d'avantage client.

Les gammes Vintage (jusqu'à 1 150 euros d'avantage client), Ninja (jusqu'à 1 100 euros d'avantage client) et Custom (jusqu'à 1 000 euros d'avantage client) ne sont pas en reste et profitent elles aussi de belles remises.

Les motos électriques et hybrides Kawasaki voient leurs prix sacrifiés

Enfin, les modèles électriques et hybrides proposés par Kawasaki, les Z e-1, Ninja e-1 et hybrides Z 7 Hybride et Ninja 7 Hybride profitent quant à eux toujours de tarifs remisés, respectivement affichés à 4 999 euros, 5 599 euros et 7 999 euros. Des prix qui sont incroyablement intéressants pour les modèles électriques et hybrides Kawasaki, dont la popularité peine visiblement à décoller.

Les offres « Kawa Deals » sont valables jusqu'au 30 novembre prochain, sur les modèles Kawasaki et dans la limite des stocks disponibles.