Ducati se rapproche d'Audi et ouvre une nouvelle concession

Appartenant toutes les deux au groupe Volkswagen, les marques Audi et Ducati ont décidé d'unir leur force pour se développer.

Un rapprochement qui a franchi une nouvelle étape avec l'ouverture, en décembre dernier, d’un espace exclusif de 400 m² exclusivement dédié à la marque italienne et divisé en deux parties : un showroom de 200 m² et un atelier accueillant les motos avec une équipe spécialement formée aux standards Ducati.

Située au cœur de la concession Audi du Groupe SUMA à Nevers, dans la Nièvre (58) cette implantation inédite fait partie du programme Audi Intégration, une initiative stratégique qui vise à rapprocher les deux entités et à optimiser les investissements via l’intégration de Ducati dans l’espace Audi Occasion Plus, tout en préservant l’identité visuelle et l’exclusivité de chacune des deux marques. Une nouvelle cohabitation entre automobiles et motos.

Une stratégie inédite pour développer le réseau Ducati en France

Ce modèle, déjà en place à Ingolstadt, en Allemagne, s’implante donc pour la première fois en France, sous l’impulsion de Richard Vives, Président du Groupe SUMA et amateur de deux-roues.

Un lancement qui permet à Ducati d'affirmer sa volonté de renforcer sa présence sur le territoire français, en capitalisant sur la puissance du groupe Volkswagen. Un bon moyen de limiter les investissements tout en s'offrant une belle visibilité.