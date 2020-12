Lamborghini et Ducati restent dans le groupe Volkswagen

En réponse à

Tu auras toujours le badge, c'est ce qui fait vendre. Suffit de voir le nombre de BM qui roulent avec des petits moteurs ou des Mustang ecoboost pour s'apercevoir que seul l'image compte.

Ce ne sont pas les passionnés qui font vivre les marques, mais la masse. Et la masse se moque des moteurs prestigieux. Ce qu'elle veut c'est juste l'image associé au blason pour un prix le plus abordable possible.

L'électrique va peut-être faire un peu de ménage mais les perfs seront toujours là. Le bruit moteur en revanche, c'est sûr faudra espérer l'entendre.

Quand on voit que Ford lance une Mustang suv électrique et que beaucoup s'enflamme dessus, ça fait peur, adieu le gloutloutement typique qui faisait tout l'intérêt de la voiture, place à une voiture à l'intérieur certes plus soigné et technologique mais ô combien sans âme (mais pas sans perfs).