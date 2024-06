Kawasaki Elektrode 20 : pour les petits et aussi pour les grands

Dévoilée il y a deux ans, la Kawasaki Elektrode était alors le premier deux-roues électrique de la marque japonaise.

Premier, et seul, constructeur « historique » japonais à avoir franchi le pas de la « vraie » moto électrique à ce jour, avec les Z e-1 et Ninja e-1, Kawasaki annonce également l’ajout dans sa gamme de l’Elektrode 20. Un modèle qui, comme son nom l’indique, dispose de roues de 20 pouces pour toucher un public plus large, acceptant désormais tous les pilotes jusqu’à 60 kg.

Alternative aux motos tout-terrain, l’Elektrode 20 affiche des caractéristiques en tous points supérieures à la draisienne dévoilée il y a deux ans. Elle est alimentée par une batterie de 48 V/10,2 Ah (489,6 Wh et rechargeable de 0 à 100 % en quatre heures) reliée à un moteur intégré à la roue arrière de 750 W qui autorise désormais une vitesse maximale de 39 km/h.

Trois modes de puissances sont sélectionnables, selon les besoins, alors qu’une heure complète de pilotage est possible en mode de puissance "Haute".

Le cadre tubulaire de type MTB est équipé d'une fourche télescopique, de freins avant et arrière à disques et de pneus de 50,8 cm à l'avant et à l'arrière. Afin de s'adapter à toutes les tailles de pilotes, la selle offre un réglage en hauteur de 143 mm. On retrouve même à l'avant une plaque numéro, dans le style KX, comme un clin d’œil à la gamme de motos tout-terrain Kawasaki.

Uniquement disponible en coloris Vert Lime Green, la Kawasaki Elektrode 20 (20,9 kg) sera disponible dans le courant de l’année 2025. Le prix n’a pas encore été officialisé.