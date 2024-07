Kawasaki révèle la HySE, sa moto à hydrogène

L'utilisation de l'hydrogène comme carburant offre des avantages environnementaux et de performance significatifs. Contrairement aux combustibles fossiles, l'hydrogène ne produit pas de dioxyde de carbone, mais uniquement de la vapeur d'eau. Cette caractéristique en fait une option idéale pour réduire l'empreinte carbone et lutter contre le changement climatique. De plus, avec une densité énergétique élevée, l'hydrogène permet d'atteindre des performances puissantes et efficaces.

La Kawasaki HySE est équipée d'un moteur à combustion interne (ICE) basé sur le moteur quatre cylindres en ligne suralimenté de 998 cm³ de la Ninja H2. Cependant, ce moteur a été modifié pour permettre l'injection directe d'hydrogène dans les cylindres. Satoaki Ichi, chef de projet, explique : « Les moteurs à hydrogène produisent de l'énergie de la même manière que les moteurs à essence conventionnels : ils aspirent de l'air, le mélangent au carburant et la combustion se produit. » Il ajoute que l'hydrogène brûle plus rapidement et dans une plus large gamme de conditions que l'essence, permettant une réponse du moteur plus agile et précise.

Les réservoirs d'hydrogène, dissimulés dans des valises résistantes et légères, garantissent la sécurité et l'intégrité du carburant, tout en étant conçus pour maintenir l'hydrogène à haute pression. La combustion de l'hydrogène ne produit que de l'eau comme sous-produit. « Lorsque l'hydrogène brûle, il produit de l'eau. Si vous placez votre main près de la sortie d'échappement, vous remarquerez qu'elle est mouillée. C'est un moteur très doux, comme un humidificateur sur roues », souligne Ichi.

La Kawasaki HySE représente non seulement une avancée technologique, mais également une vision pour un avenir plus durable. Kawasaki est membre de HySE (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology), une association de recherche dédiée au développement de la technologie de l'hydrogène. Cette collaboration vise à accélérer le développement de moteurs à hydrogène et de systèmes de remplissage, avec pour objectif de produire des véhicules de mobilité à hydrogène, notamment des motos.

Alors que le développement de la Kawasaki HySE en est encore à ses débuts, cette moto à hydrogène promet de révolutionner le secteur des deux roues en offrant une alternative écologique et performante aux modèles électriques actuels. Kawasaki continue également de travailler sur des modèles électriques et hybrides, montrant ainsi son engagement envers la mobilité durable.