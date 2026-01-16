KTM Super Duke : ce kit allemand signé Krämer transforme la « Bête » en une arme de course absolue !

On le sait, chez KTM, la philosophie « Ready to Race » n’est pas qu’un slogan marketing. Pourtant, il manque encore dans la gamme autrichienne une véritable hypersportive de grosse cylindrée pour succéder à la regrettée RC8, la plus puissante étant actuellement la 990 RC R.

C’est ici qu’intervient Krämer. La firme allemande, déjà connue pour ses châssis d’exception motorisés par les blocs de Mattighofen, passe à la vitesse supérieure en proposant une transformation radicale pour la « Beast ».

L’idée est simple, prendre la base moteur et électronique des 1290 et 1390 Super Duke R pour les intégrer dans un écrin taillé pour le chrono. Ce kit de conversion ne se contente pas de quelques accessoires cosmétiques, il transforme radicalement la morphologie de la machine avec un carénage intégral optimisé en soufflerie, une ergonomie repensée avec des commandes reculées et des demi-guidons pour basculer sur l’avant, un té de fourche usiné CNC, un gain de poids significatif grâce à l’utilisation de matériaux légers (fibre de carbone et kevlar) et la suppression des éléments superflus liés à l’homologation routière.

La KTM Super Duke se mue en bête de course

La nouvelle face avant, particulièrement effilée, intègre un système d’admission Ram-Air adapté aux différences techniques entre les blocs de la 1290 et de la nouvelle 1390. Le réservoir d’origine est purement et simplement remplacé par une unité de 22 litres logée sous l’assise du pilote.

Si le cadre treillis, le moteur V2 et le monobras oscillant sont conservés, Krämer apporte des modifications chirurgicales à la partie-cycle : nouveau système de biellettes pour la suspension arrière et même en option, des ailerons imprimés en 3D ou des surfaces antidérapantes pour le nouveau réservoir situé sous la selle.

Avec ce kit, facturé environ 8 000 euros, la Super Duke abandonne ses habits de roadster bodybuildé pour devenir une véritable sportive taillée pour faire tomber les chronos et rivaliser avec ce qui se fait de mieux sur la piste.