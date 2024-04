L'actu de la semaine : Fabio Quartararo, BMW à Paris, les motos et scooters électriques, la gamme Indian Scout 2024 et la Honda CBR650R E-Clutch à l'essai

À la Une cette semaine

Fabio Quartararo prolonge avec Yamaha !

Si on savait sa décision imminente, l'annonce de Fabio Quartararo concernant son avenir en MotoGP a surpris plus d'un amateur de sport moto. En fin de contrat au terme de cette saison, le pilote français a décidé de prolonger son bail avec Yamaha pour les saisons 2025 et 2026, malgré une moto aujourd'hui incapable de rivaliser avec ses concurrentes européennes, que ce soient les Ducati, les Aprilia ou même les KTM. Un choix que l'on espère payant pour le jeune (24 ans) niçois que l'on disait également dans les petits papiers d'Aprilia pour les saisons prochaines.

BMW investira en force le Mondial de l'Auto 2024 de Paris

Organisé du 14 au 20 octobre prochain à la Porte de Versailles, à Paris, le Mondial de l’Auto va accueillir le groupe BMW au complet. On y retrouvera donc les marques BMW et Mini, mais aussi la branche moto du constructeur allemand : BMW Motorrad. Après avoir confirmé sa présence à Milan pour le salon de la moto qui se tiendra en novembre, BMW devrait principalement exposer à Paris ses « solutions de mobilité urbaine révolutionnaires », les scooters CE-04 et CE-02, même si des surprises ne sont pas à exclure.

Les scooters et motos électriques plus que jamais dans le dur

Contrairement au marché auto, où les modèles électriques voient leurs ventes progresser régulièrement, le marché moto reste une affaire de deux-roues thermiques. Le segment des deux-roues électriques, porté par le succès du scooter électrique BMW CE 04 en 2023 accuse même des chiffres de ventes en baisse de 30 % au premier trimestre 2024 par rapport à 2023. Des résultats, à la fois décevants et inquiétants pour les acteurs de ce marché, qui en disent long sur les difficultés rencontrées par les modèles électriques pour séduire les clients.

Indian dévoile la gamme Scout 2024

Pour son millésime 2024, la gamme Indian Scout évolue en profondeur, notamment avec l'adoption d'un nouveau moteur bicylindre en V de 1 250 cm3 à refroidissement liquide : le SpeedPlus 1250, qui offre désormais jusqu'à 105 chevaux de puissance et plus de 109 Nm de couple. Cette plateforme est déclinée en cinq versions : l’Indian Scout Bobber, à partir de 15 390 €, l’lndian Sport Scout et l’Indian Scout Classic à partir de 15 690 €, l’Indian Super Scout et l’Indian 101 Scout, deux modèles affichés à partir de 18 990 €. Trois niveaux de finitions sont disponibles : Standard, Limited et Limited+Tech tandis qu'une large gamme d’accessoires offre aussi de nombreuses possibilités de personnalisation.

À l'essai cette semaine : la Honda CBR650R E-Clutch

Après le roadster Honda CB650R E-Clutch essayé la semaine dernière, place désormais à sa version carénée, la Honda CBR650R E-Clutch. Une petite sportive routière proposée à 9 949 € également équipée du nouveau système d'embrayage robotisé E-Clutch que Caradisiac Moto a pu prendre en mains en Espagne il y a quelques jours.