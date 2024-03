L'actu de la semaine : une nouvelle marque arrive en France, la BMW R 1300 GS, la KTM RC 8C, l'Italie et ses radars et la Kawasaki Z500 à l'essai

À la Une cette semaine

Une nouvelle marque de motos arrive en France

Propriété de Keeway et distribuée en France par DIP, la marque MBP (Moto Bologna Passione) arrive sur le marché français avec quatre motos 125 cm3, un roadster de 500 cm3 et deux grosses cylindrées. Au catalogue on retrouve donc le Cruiser 1000 V2 (268 kg), le trail Adventure 1000 V2, qui reposent sur un V-Twin de 997 cm3 délivrant 88 chevaux à 7 200 tr/min pour un couple de 89 Nm à 5 250 tr/min, un roadster 500 avec bicylindre de 486 cm3 délivrant 47,5 chevaux et quatre motos de 125 cm3, dont un trail et un roadster. Si les tarifs n'ont pas encore été communiqués, les motos arriveront chez les revendeurs dès le mois de juin prochain.

La nouvelle BMW R 1300 GS livre ses secrets de fabrication

Présentée en septembre dernier, la BMW R 1300 GS s'impose déja comme l'une des meilleures ventes du marché français. Une vidéo nous emmèneau sein l'usine BMW Motorrad de Spandau, à Berlin (Allemagne), pour y découvrir comment est fabriqué le trail routier de la marque. L'occasion d'une plongée rare au cœur des lignes de production ultramodernes de l'un des best-sellers du marché mondial.

KTM présente la RC 8C 2024

Modèle exclusivement réservé à un usage piste, la KTM RC 8C est de retour. Une moto produite à seulement 100 exemplaires, 100 % « Ready to race » (prête à courir), inspirée des prototypes de MotoGP, qui offre 135 chevaux pour seulement 142 kg. Si on ignore encore son prix, il faudra déjà sortir un acompte de 1 000 € pour réserver son exemplaire, le 20 mars prochain à 15 heures précises. Avis aux intéressés, il faudra faire preuve de ponctualité !

L'Italie veut lancer une chasse aux radars

Championne d’Europe du nombre de radars avec plus de 11 000 répartis sur tout son territoire le long des routes, l'Italie compte bien faire le ménage. Jugés plus utiles pour renflouer les caisses des municipalités que pour améliorer la sécurité routière, les radars sont dans le collimateur du gouvernement, qui a décidé d’en encadrer plus sévèrement les usages, et le déploiement.

À l'essai cette semaine : la Kawasaki Z500

Remplaçante de l'éphémère Z400, la nouvelle Kawasaki Z500 est la déclinaison roadster de la gamme 500 des Verts, aujourd'hui aussi constituée de la Ninja 500 et de l'Eliminator 500. Reposant sur un bicylindre de 451 cm3 lui aussi inédit, la Z500 est commercialisée à partir de 5 999 € (6 349 € pour la version SE), soit 1 000 € de moins que sa rivale, la Honda CB500 Hornet. De quoi se faire une place sur le marché de plus en plus concurrentiel des roadsters de moyenne cylindrée ? Pour le savoir, Caradisiac Moto vous emmène à Alicante, sur la côte méditerranéenne espagnole.