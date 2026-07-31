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Essai

La Bimota Tera n’est-elle qu’un exercice de style ?

Dans Moto / Nouveauté

Pierre Siedzianowski

1  

3. L'avis de la rédaction sur la Bimota Tera

 

La Bimota Tera n’est-elle qu’un exercice de style ?

60 ans après sa naissance, Bimota reste un mythe. Cependant, la concurrence sur le créneau de la moto d’exception est bien plus sévère que dans le passé, car des marques comme Ducati (avec les Streetfighter et Superbike SP, Aprilia (Tuono et RSV X ) ou encore BMW (M 1000 RR Isle of Man TT) proposent des hyper sportives d’exception dérivées de motos de série ultra-performantes, et les hyper sportives japonaises de grande série sont toutes très efficaces et ne nécessitent plus de radicale transformation de partie cycle. Dans ce contexte, que peut apporter Bimota ? La Tesi à moteur H2 est plus originale que compétitive sur son segment qu’on peine à identifier, mais il n’en est pas de même pour la Tera : son train avant apporte un confort impressionnant sans rien sacrifier à la tenue de route, sa suspension arrière filtre tout, son freinage est impressionnant et son moteur demeure un monument de puissance et de sauvagerie mais également de facilité. C’est le paradoxe. Cette concurrente des BMW S 1000 et autres « crossover »  se présente ainsi sous les traits d’un trail routier mais correspond à une GT hyper sportive moderne capable de rouler loin et longtemps dans un confort étonnant. En plus, si la perfection n’est pas atteinte à cause de détails comme le maître-cylindre d’embrayage banal, les commodos Kawasaki quelconques ou encore la prise auxiliaire 12V mal intégrée, l’objet n’en demeure pas moins magnifique : il fait tourner les têtes. Quant au tarif, Kawasaki demande un tout petit peu plus de 40 000 € contre 32 000 € pour une BMW M 1000 RR toutes options : la Tera n’est donc évidemment pas à la portée de toutes les bourses mais pour ceux qui peuvent se l’offrir, l’objet n’est pas qu’un exercice de style inapte à l’usage quotidien comme pouvaient l’être les Bimota du passé mais une moto performante, que l’on a plaisir à utiliser au quotidien et qui est capable de voyager, même sur mauvaises routes.

Bimota Tera
Look
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Design
  • 9
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  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de finition/montage
  • 9
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  • 9
  • 9
  • 9
Aspects pratiques
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
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  • 7.666666666666667
Instrumentation
  • 8
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Espace de rangement
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
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Équipement de série
  • 9
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  • 9
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Ergonomie/confort
  • 6
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  • 6
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Position de conduite
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
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Protection (vent/pluie)
  • 0
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Duo
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Confort
  • 9
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  • 9
Prise en main
  • 9
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  • 9
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
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Moteur
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Sonorité
  • 9
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Puissance/performance
  • 9
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Couple
  • 9
  • 9
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Reprise/souplesse/vibration
  • 9
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  • 9
  • 9
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Boîte de vitesses
  • 9
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  • 9
  • 9
  • 9
Gestion cartographie
  • 9
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  • 9
  • 9
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Châssis
  • 9
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Répartition des masses
  • 9
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  • 9
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Tenue de route
  • 9
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  • 9
  • 9
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Remontée d’informations
  • 9
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  • 9
Qualité de suspensions
  • 9
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  • 9
  • 9
  • 9
Réglages suspensions
  • 9
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  • 9
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  • 9
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 9
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  • 9
  • 9
Freinage
  • 9
  • 9
  • 9
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  • 9
Feeling au levier/pied
  • 9
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  • 9
  • 9
  • 9
Qualité d’ABS
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Efficacité de freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Budget
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Prix d’achat
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
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  • 8
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Rapport à la concurrence
  • 8
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Consommation
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Caradisiac a aimé

  • Rigueur du châssis
  • Suspensions confortables
  • Position de conduite relax
  • Freinage
  • Protection
  • Moteur addictif

Caradisiac n'a pas aimé

  • Détail de finition
  • Tarif
  • Moteur déraisonnable

 

 

La fiche technique de la Bimota Tera

  Bimota Tera
   
Moteur  
Type Quatre cylindres en ligne compressé, 4 temps, 2 AC, 16 soupapes, refroidissement liquide
Cylindrée 998 cm³
Alésage / Course 76 mm x 55 mm
Puissance maxi 200 ch à 11 000 trs/mn
Couple maxi 14 mkg à 8 500 trs/mn
Rapport volumétrique 11,2:1 
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) 4,7
Alimentation Injection électronique 
Capacité de carburant 19 l (réserve, NC l)
Emissions CO2 134 g/km
Norme Euro 5+
Consommation de l’essai 6,5 l /100 km au rythme de l’essai
Batterie 12V
   
Transmission  
Embrayage multidisques en bain d’huile,  ; commande hydraulique
Boite 6 V
Transmission finale Chaine
   
Partie cycle  
Cadre Moteur porteur, platines alu taillé masse avant et arrière
Bras oscillant Aluminium
Dimensions L : 2125 mm, l : 1000 mm ; h 1392 mm
Empattement 1 445 mm
Angle de chasse 24,5°  21,3°
Chasse 125 mm 117 mm
Garde au sol 174 mm
Hauteur de selle 820 mm
Poids  214 kg à sec / 233 kg pleins faits
   
Suspensions  
Avant Mono amortisseur Öhlins TTX36 multi-réglable, déb. 114 mm  105 mm
Arrière Mono amortisseur Öhlins TTX36 multi-réglable, déb. 145 mm 135 mm
   
Roues  
Type OZ Alu forgées 
Dimensions jantes AV/AR 3,5 & 5,5’’ x 17
Pneumatiques Bridgestone S23 120/190 (lors de l’essai).
   
Freins  
Avant Deux disques flottants ø 330 mm, étrier monobloc radiaux 4 pistons Brembo Stylema, ABS KIBS optimisé en virage
Arrière Disque  ø 260 mm, étrier Brembo 1 pistons, ABS KIBS optimisé en virage 
   
Equipement électronique de série  
   
Tableau de bord TFT couleur
Contrôle de traction  Oui, optimisé en virage et asservi aux modes, 3 niveaux et déconnectable en mode perso
ABS ABS 2 canaux optimisé en virage 
Modes de conduite 3 modes de conduite + mode perso
Divers Quickshifter monté / descente KQS, launch control KLCM, régulateur de vitesse, feu et clignotants à LED
   
Aspects pratiques   
   
Commandes réglables Oui 
Bulle réglable Oui (3 positions)
Alarme Non
démarrage sans clé Non
alimentation électrique Oui, prise 12V
Poignée de maintien passager Oui 
Béquille centrale Oui 
   
Tarif 40 495,00 €
Coloris / Versions  unique 
Options principales unique 
Garantie 2 ans
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