La Bimota Tera n’est-elle qu’un exercice de style ?

3. L'avis de la rédaction sur la Bimota Tera
60 ans après sa naissance, Bimota reste un mythe. Cependant, la concurrence sur le créneau de la moto d’exception est bien plus sévère que dans le passé, car des marques comme Ducati (avec les Streetfighter et Superbike SP, Aprilia (Tuono et RSV X ) ou encore BMW (M 1000 RR Isle of Man TT) proposent des hyper sportives d’exception dérivées de motos de série ultra-performantes, et les hyper sportives japonaises de grande série sont toutes très efficaces et ne nécessitent plus de radicale transformation de partie cycle. Dans ce contexte, que peut apporter Bimota ? La Tesi à moteur H2 est plus originale que compétitive sur son segment qu’on peine à identifier, mais il n’en est pas de même pour la Tera : son train avant apporte un confort impressionnant sans rien sacrifier à la tenue de route, sa suspension arrière filtre tout, son freinage est impressionnant et son moteur demeure un monument de puissance et de sauvagerie mais également de facilité. C’est le paradoxe. Cette concurrente des BMW S 1000 et autres « crossover » se présente ainsi sous les traits d’un trail routier mais correspond à une GT hyper sportive moderne capable de rouler loin et longtemps dans un confort étonnant. En plus, si la perfection n’est pas atteinte à cause de détails comme le maître-cylindre d’embrayage banal, les commodos Kawasaki quelconques ou encore la prise auxiliaire 12V mal intégrée, l’objet n’en demeure pas moins magnifique : il fait tourner les têtes. Quant au tarif, Kawasaki demande un tout petit peu plus de 40 000 € contre 32 000 € pour une BMW M 1000 RR toutes options : la Tera n’est donc évidemment pas à la portée de toutes les bourses mais pour ceux qui peuvent se l’offrir, l’objet n’est pas qu’un exercice de style inapte à l’usage quotidien comme pouvaient l’être les Bimota du passé mais une moto performante, que l’on a plaisir à utiliser au quotidien et qui est capable de voyager, même sur mauvaises routes.
|Bimota Tera
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
Caradisiac a aimé
- Rigueur du châssis
- Suspensions confortables
- Position de conduite relax
- Freinage
- Protection
- Moteur addictif
Caradisiac n'a pas aimé
- Détail de finition
- Tarif
- Moteur déraisonnable
La fiche technique de la Bimota Tera
|Bimota Tera
|Moteur
|Type
|Quatre cylindres en ligne compressé, 4 temps, 2 AC, 16 soupapes, refroidissement liquide
|Cylindrée
|998 cm³
|Alésage / Course
|76 mm x 55 mm
|Puissance maxi
|200 ch à 11 000 trs/mn
|Couple maxi
|14 mkg à 8 500 trs/mn
|Rapport volumétrique
|11,2:1
|Emissions sonores
|NC
|Capacité huile (*huile/filtre)
|4,7
|Alimentation
|Injection électronique
|Capacité de carburant
|19 l (réserve, NC l)
|Emissions CO2
|134 g/km
|Norme
|Euro 5+
|Consommation de l’essai
|6,5 l /100 km au rythme de l’essai
|Batterie
|12V
|Transmission
|Embrayage
|multidisques en bain d’huile, ; commande hydraulique
|Boite
|6 V
|Transmission finale
|Chaine
|Partie cycle
|Cadre
|Moteur porteur, platines alu taillé masse avant et arrière
|Bras oscillant
|Aluminium
|Dimensions
|L : 2125 mm, l : 1000 mm ; h 1392 mm
|Empattement
|1 445 mm
|Angle de chasse
|24,5° 21,3°
|Chasse
|125 mm 117 mm
|Garde au sol
|174 mm
|Hauteur de selle
|820 mm
|Poids
|214 kg à sec / 233 kg pleins faits
|Suspensions
|Avant
|Mono amortisseur Öhlins TTX36 multi-réglable, déb. 114 mm 105 mm
|Arrière
|Mono amortisseur Öhlins TTX36 multi-réglable, déb. 145 mm 135 mm
|Roues
|Type
|OZ Alu forgées
|Dimensions jantes AV/AR
|3,5 & 5,5’’ x 17
|Pneumatiques
|Bridgestone S23 120/190 (lors de l’essai).
|Freins
|Avant
|Deux disques flottants ø 330 mm, étrier monobloc radiaux 4 pistons Brembo Stylema, ABS KIBS optimisé en virage
|Arrière
|Disque ø 260 mm, étrier Brembo 1 pistons, ABS KIBS optimisé en virage
|Equipement électronique de série
|Tableau de bord
|TFT couleur
|Contrôle de traction
|Oui, optimisé en virage et asservi aux modes, 3 niveaux et déconnectable en mode perso
|ABS
|ABS 2 canaux optimisé en virage
|Modes de conduite
|3 modes de conduite + mode perso
|Divers
|Quickshifter monté / descente KQS, launch control KLCM, régulateur de vitesse, feu et clignotants à LED
|Aspects pratiques
|Commandes réglables
|Oui
|Bulle réglable
|Oui (3 positions)
|Alarme
|Non
|démarrage sans clé
|Non
|alimentation électrique
|Oui, prise 12V
|Poignée de maintien passager
|Oui
|Béquille centrale
|Oui
|Tarif
|40 495,00 €
|Coloris / Versions
|unique
|Options principales
|unique
|Garantie
|2 ans
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