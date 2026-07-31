La Bimota Tera n’est-elle qu’un exercice de style ?

60 ans après sa naissance, Bimota reste un mythe. Cependant, la concurrence sur le créneau de la moto d’exception est bien plus sévère que dans le passé, car des marques comme Ducati (avec les Streetfighter et Superbike SP, Aprilia (Tuono et RSV X ) ou encore BMW (M 1000 RR Isle of Man TT) proposent des hyper sportives d’exception dérivées de motos de série ultra-performantes, et les hyper sportives japonaises de grande série sont toutes très efficaces et ne nécessitent plus de radicale transformation de partie cycle. Dans ce contexte, que peut apporter Bimota ? La Tesi à moteur H2 est plus originale que compétitive sur son segment qu’on peine à identifier, mais il n’en est pas de même pour la Tera : son train avant apporte un confort impressionnant sans rien sacrifier à la tenue de route, sa suspension arrière filtre tout, son freinage est impressionnant et son moteur demeure un monument de puissance et de sauvagerie mais également de facilité. C’est le paradoxe. Cette concurrente des BMW S 1000 et autres « crossover » se présente ainsi sous les traits d’un trail routier mais correspond à une GT hyper sportive moderne capable de rouler loin et longtemps dans un confort étonnant. En plus, si la perfection n’est pas atteinte à cause de détails comme le maître-cylindre d’embrayage banal, les commodos Kawasaki quelconques ou encore la prise auxiliaire 12V mal intégrée, l’objet n’en demeure pas moins magnifique : il fait tourner les têtes. Quant au tarif, Kawasaki demande un tout petit peu plus de 40 000 € contre 32 000 € pour une BMW M 1000 RR toutes options : la Tera n’est donc évidemment pas à la portée de toutes les bourses mais pour ceux qui peuvent se l’offrir, l’objet n’est pas qu’un exercice de style inapte à l’usage quotidien comme pouvaient l’être les Bimota du passé mais une moto performante, que l’on a plaisir à utiliser au quotidien et qui est capable de voyager, même sur mauvaises routes.

Bimota Tera Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









Caradisiac a aimé

Rigueur du châssis

Suspensions confortables

Position de conduite relax

Freinage

Protection

Moteur addictif

Caradisiac n'a pas aimé

Détail de finition

Tarif

Moteur déraisonnable

La fiche technique de la Bimota Tera