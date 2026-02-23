Avec cette nouvelle RS, BMW a donc choisi de faire plusieurs modèles avec un seul et cela passe par des choix à faire en toute conscience et toute connaissance. La recette est toujours la même, le plat est plus relevé, les ingrédients plus recherchés et élaborés et la revisite façon Sport impose de se former le palais à cette nouvelle saveur, amplifiant les spécificités moteur et de conduite déjà notées sur la 1200 et la 1250 RS. Impossible dès lors de ne pas constater l’inflation tarifaire : près de 3 000 € (et encore !) pour un modèle qui n’en demandait pas tant. Certes, nous ne sommes plus en 2009, mais la HP2 Sport 1200 était alors une vitrine technologique impressionnante, une pièce d’orfèvrerie et d’ingénierie, préfigurant l’actuelle RS. Elle était pourtant largement supérieure à cette nouveauté 2026, alors qu’elle ne disposait pas de tout cet attirail électronique et affichait près de 50 kg de moins sur la balance pour un tarif équivalent au modèle du jour (21 500 € de l’époque). Évidemment, elle était un modèle exclusif, dédié au Sport, mais on ne peut s’empêcher de penser que BMW aurait pu conserver un peu de simplicité pour les puristes en mal de sensations et allergiques aux béquilles en tout genre, ou tout simplement pour rester Sport, vraiment sport.

La plateforme RS demeure à part, naturellement et initialement prompte à adopter un comportement nettement plus routier et une dose de confort renforcée, mixant un peu de GS et de R, tout en offrant une bonne versatilité et une protection correcte à défaut de bonne. Voyageuse si on le souhaite, elle vit diversement ce virage « tout sport » induit par les packs Performance, les options 719 et les suspensions et étriers Sport allant avec le châssis Sport comme une métamorphose bénéfique au comportement dynamique, mais exigeant que l’on roule sur bon revêtement. Paradoxal, donc, quand on sait qu’elle n’aime pas spécialement l’autoroute, ni les routes bosselées, et lorsque son guidon n’est pas des plus confort non plus. Elle demande d’investir pour et de s’investir dans sa conduite, et ne se révèle et se réveille qu’une fois bien en mains. Dès lors, on l’apprécie grandement pour son équilibre et pour la force de son moteur, tout en sachant qu’il sera possible d’opter pour une version automatique de la transmission. Dès lors, on entre encore dans un autre univers, permettant de se faire plaisir au prix de quelques rudesses dans le changement (parfois impromptu) de rapport, obligeant là encore à s’appliquer et à apprivoiser la bête.

Car oui, cette RS est une bête, pas toujours docile, au bouton Burger agaçant et pourtant incontournable, mais dont on apprécie les qualités et le fait qu’elle demande à être apprise, maîtrisée, avant de la pousser et de la mettre au défi sur la route. Une moto à part, donc, avec pour atout un Boxer et une stabilité hors normes.

Caradisiac a aimé

Les capacités du moteur

La partie cycle impériale

Les capacités routières

Le look séduisant

Caradisiac n'a pas aimé

Le bouton Burger

La protection décevante

Le confort en retrait (Options Sport et Pack Performance)

Le tarif en hausse

La fiche technique de la BMW R1300 RS