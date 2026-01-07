Equilibre et répartition des masses

Caradisiac n'a pas aimé

Protection de la bulle

Vibrations

Largeur du réservoir

Absence des poignées chauffantes

Coloris un peu limité (orange-gris ou orange-noir)

KTM 1390 Super Adventure S Evo Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









Equipements de série Evo

- IMU (centrale inertielle)

- 5 profils de pilotage

- Suspensions électroniques semi-actives

- 3 modes de suspension

- Régulateur de vitesse adaptatif

- Boite de vitesse robotisée AMT

- Contrôle de traction MTC et couple moteur MSR

- Écran 8 pouces TFT

- Eclairage sur l’angle

- Commodos rétro-éclairés.

- Béquille centrale

- Ouverture de selle électrique

- Protège-mains

- Bulle ajustable (70 mm)

- Rétroviseurs profilés

- Clignotants à leds

- Selle ajustable

- 2 prises USB-C

Option

- Extensions logiciel – à payer après 1 500 km si choix de les conserver.

- Suspension Pro : 249 € - Ajustement automatique de la précharge de ressort (3 niveaux : bas, standard, haut), Mode d'amortisseur supplémentaire : PRO

Le pack Suspension Pro optionnel permet un ajustement de l’amortissement plus précis, la précharge des suspensions en tout profil de pilotage et l’anti-plongée de la fourche.Il offre trois modes d’amortisseur supplémentaires, à savoir Offroad, Advanced et AUTO

- Rally Pack 290,85 € - Mode de conduite « Rallye », Système d'anti-patinage du contrôle de la traction (9 niveaux), Ajustage de l'accélération, 2 additional "CUSTOM" ride modes, Dynamic Slip-Adjust, Telemetrie

- Teck Pack 832,49 € - comprend toutes les fonctions logicielles Suspension Pro + Rally Pack et ajoute

- Régulation du patinage du moteur

- Système d'assistance au démarrage en côte

- Commande de frein moteur

- Feu stop adaptatif

- Réglage de frein moteur 5 valeurs 165,86 €

- Feu Stop adaptatif 82,5 €

- Aide au démarrage en côte 124,18 €

La fiche technique de la KTM 1390 Super Adventure S Evo