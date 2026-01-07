Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
3. L’avis de la rédaction sur la KTM 1390 Super Adventure S Evo

 

Complète mais désormais plus complexe, la KTM 1390 SA S Evo se dote des dernières technologies et raffinements de trails haut de gamme. Le fleuron de Matighofen, peut être un poil plus consensuel, conserve tout de même son originalité de tempérament. Tarifée 23 149 €, elle plaira aux fans d’électronique pour qui la version S standard, 21 149 € dépourvue de boîte AM et radar, n’en propose pas encore assez. Retenez aussi que la 1290 SA S est encore disponible en stock et s’échange contre 19 249 €… avec une authenticité mécanique plus marquée.

Caradisiac a aimé

  • Esthétique forte

  • Personnalité et disponibilité moteur

  • Partie cycle intuitive

  • Equilibre et répartition des masses

  • Qualité des suspensions

  • Assistances électroniques paramétrables

  • Instrumentation ergonomique

  • Commutateurs rétroéclairés

  • Qualité des finitions

  • Efficacité dynamique globale

  • Confort

Caradisiac n'a pas aimé

  • Protection de la bulle

  • Vibrations

  • Largeur du réservoir

  • Absence des poignées chauffantes

  • Coloris un peu limité (orange-gris ou orange-noir)

KTM 1390 Super Adventure S Evo
Look
Design
Qualité de finition/montage
Aspects pratiques
Instrumentation
Espace de rangement
Équipement de série
Ergonomie/confort
Position de conduite
Protection (vent/pluie)
Duo
Confort
Prise en main
Déplacement à l’arrêt
Moteur
Sonorité
Puissance/performance
Couple
Reprise/souplesse/vibration
Boîte de vitesses
Gestion cartographie
Châssis
Répartition des masses
Tenue de route
Remontée d’informations
Qualité de suspensions
Réglages suspensions
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
Freinage
Feeling au levier/pied
Qualité d’ABS
Efficacité de freinage
Budget
Prix d’achat
Rapport qualité/prix
Rapport à la concurrence
Consommation
Equipements de série Evo

- IMU (centrale inertielle)

- 5 profils de pilotage

- Suspensions électroniques semi-actives

- 3 modes de suspension

- Régulateur de vitesse adaptatif

- Boite de vitesse robotisée AMT

- Contrôle de traction MTC et couple moteur MSR

- Écran 8 pouces TFT

- Eclairage sur l’angle

- Commodos rétro-éclairés.

- Béquille centrale

- Ouverture de selle électrique

- Protège-mains

- Bulle ajustable (70 mm)

- Rétroviseurs profilés

- Clignotants à leds

- Selle ajustable

- 2 prises USB-C

 

Option

- Extensions logiciel – à payer après 1 500 km si choix de les conserver.

- Suspension Pro : 249 € - Ajustement automatique de la précharge de ressort (3 niveaux : bas, standard, haut), Mode d'amortisseur supplémentaire : PRO

Le pack Suspension Pro optionnel permet un ajustement de l’amortissement plus précis, la précharge des suspensions en tout profil de pilotage et l’anti-plongée de la fourche.Il offre trois modes d’amortisseur supplémentaires, à savoir Offroad, Advanced et AUTO

- Rally Pack 290,85 € - Mode de conduite « Rallye », Système d'anti-patinage du contrôle de la traction (9 niveaux), Ajustage de l'accélération, 2 additional "CUSTOM" ride modes, Dynamic Slip-Adjust, Telemetrie

- Teck Pack 832,49 € - comprend toutes les fonctions logicielles Suspension Pro + Rally Pack et ajoute

- Régulation du patinage du moteur

- Système d'assistance au démarrage en côte

- Commande de frein moteur

- Feu stop adaptatif

- Réglage de frein moteur 5 valeurs 165,86 €

- Feu Stop adaptatif 82,5 €

- Aide au démarrage en côte 124,18 €

 

La fiche technique de la KTM 1390 Super Adventure S Evo

 

Moteur

Modèle 2025
Type Bicylindre en V à 75° LC8, 4-temps, refroidissement liquide avec échangeur thermique eau/huile, distribution par double arbre à cames en tête, système variable Camshift à double profil de cames, 8 soupapes, Euro 5+
Cylindrée 1.350 cm3 (110 x 71 mm)
Puissance 173 ch (127 kW) à 9.500 tours/minute
Couple 145 Nm à 8.000 tours/minute
Allumage Electronique, gestion moteur Keihin avec accélérateur Ride-by-Wire, double allumage
Lubrification Carter humide, sous pression, 3 pompes à huile
Alimentation Injection électronique de carburant Kehin, diam 54 mm
Mode de conduite Rain, Street, Sport, Offroad, Custom

Transmission

  
Embrayage PASC multidisque en bain d'huile, assisté et antidribble, commande hydraulique
Boîte de vitesses boite robotisée AMT, 6 rapports
Transmission finale Par chaîne X-Ring 525. Rapport de transmission: 17/42

Partie cycle

  
Cadre Treillis tubulaire en acier Chrome-molybdène, sous-cadre en aluminium, guidon en aluminium
Longueur - mm
Largeur - mm
Empattement 1.558 mm +/- 15 mm
Garde au sol 223 mm
Hauteur de selle 847 / 867 mm
Poids 227 kg en ordre de marche, sans carburant
Suspension avant Fourche inversée WP SAT de 48 mm à réglage semi-actif, débattement 200 mm
Suspension arrière Bras oscillant en aluminium, amortisseur WP SAT à réglage semi-actif, débattement 200 mm
Angle de chasse
Chasse à la roue - mm
Frein avant Double disque de 320 mm, étriers radiaux Brembo à 4 pistons, ABS en courbe
Frein arrière Disque de 267 mm, étrier fixe Brembo à double piston, ABS en courbe
Roues Jantes en alliage d'aluminium, avant 3.50x19", arrière 5.00x17"
Pneu avant 120/70 ZR19 Dunlop Meridian
Pneu arrière 170/60 ZR17 Dunlop Meridian

Révisions

  
Intervalle Jeu aux soupapes tous les 60.000 km
Garantie 2 ans

Pratique

  
Capacité emport Vide-poche
Ecran Compteur TFT V80 tactile vertical de 8"
Prise 2 ports USB-C
Application mobile KTM Connect, Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 23 litres

 

 

 

