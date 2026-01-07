La KTM 1390 Super Adventure S Evo est une baroudeuse, qui a coché l’option scooter
3. L’avis de la rédaction sur la KTM 1390 Super Adventure S Evo
Complète mais désormais plus complexe, la KTM 1390 SA S Evo se dote des dernières technologies et raffinements de trails haut de gamme. Le fleuron de Matighofen, peut être un poil plus consensuel, conserve tout de même son originalité de tempérament. Tarifée 23 149 €, elle plaira aux fans d’électronique pour qui la version S standard, 21 149 € dépourvue de boîte AM et radar, n’en propose pas encore assez. Retenez aussi que la 1290 SA S est encore disponible en stock et s’échange contre 19 249 €… avec une authenticité mécanique plus marquée.
Caradisiac a aimé
-
Esthétique forte
-
Personnalité et disponibilité moteur
-
Partie cycle intuitive
-
Equilibre et répartition des masses
-
Qualité des suspensions
-
Assistances électroniques paramétrables
-
Instrumentation ergonomique
-
Commutateurs rétroéclairés
-
Qualité des finitions
-
Efficacité dynamique globale
-
Confort
Caradisiac n'a pas aimé
-
Protection de la bulle
-
Vibrations
-
Largeur du réservoir
-
Absence des poignées chauffantes
-
Coloris un peu limité (orange-gris ou orange-noir)
|KTM 1390 Super Adventure S Evo
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
Equipements de série Evo
- IMU (centrale inertielle)
- 5 profils de pilotage
- Suspensions électroniques semi-actives
- 3 modes de suspension
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Boite de vitesse robotisée AMT
- Contrôle de traction MTC et couple moteur MSR
- Écran 8 pouces TFT
- Eclairage sur l’angle
- Commodos rétro-éclairés.
- Béquille centrale
- Ouverture de selle électrique
- Protège-mains
- Bulle ajustable (70 mm)
- Rétroviseurs profilés
- Clignotants à leds
- Selle ajustable
- 2 prises USB-C
Option
- Extensions logiciel – à payer après 1 500 km si choix de les conserver.
- Suspension Pro : 249 € - Ajustement automatique de la précharge de ressort (3 niveaux : bas, standard, haut), Mode d'amortisseur supplémentaire : PRO
Le pack Suspension Pro optionnel permet un ajustement de l’amortissement plus précis, la précharge des suspensions en tout profil de pilotage et l’anti-plongée de la fourche.Il offre trois modes d’amortisseur supplémentaires, à savoir Offroad, Advanced et AUTO
- Rally Pack 290,85 € - Mode de conduite « Rallye », Système d'anti-patinage du contrôle de la traction (9 niveaux), Ajustage de l'accélération, 2 additional "CUSTOM" ride modes, Dynamic Slip-Adjust, Telemetrie
- Teck Pack 832,49 € - comprend toutes les fonctions logicielles Suspension Pro + Rally Pack et ajoute
- Régulation du patinage du moteur
- Système d'assistance au démarrage en côte
- Commande de frein moteur
- Feu stop adaptatif
- Réglage de frein moteur 5 valeurs 165,86 €
- Feu Stop adaptatif 82,5 €
- Aide au démarrage en côte 124,18 €
La fiche technique de la KTM 1390 Super Adventure S Evo
|
Moteur
|
Modèle 2025
|Type
|Bicylindre en V à 75° LC8, 4-temps, refroidissement liquide avec échangeur thermique eau/huile, distribution par double arbre à cames en tête, système variable Camshift à double profil de cames, 8 soupapes, Euro 5+
|Cylindrée
|1.350 cm3 (110 x 71 mm)
|Puissance
|173 ch (127 kW) à 9.500 tours/minute
|Couple
|145 Nm à 8.000 tours/minute
|Allumage
|Electronique, gestion moteur Keihin avec accélérateur Ride-by-Wire, double allumage
|Lubrification
|Carter humide, sous pression, 3 pompes à huile
|Alimentation
|Injection électronique de carburant Kehin, diam 54 mm
|Mode de conduite
|Rain, Street, Sport, Offroad, Custom
|
Transmission
|Embrayage
|PASC multidisque en bain d'huile, assisté et antidribble, commande hydraulique
|Boîte de vitesses
|boite robotisée AMT, 6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne X-Ring 525. Rapport de transmission: 17/42
|
Partie cycle
|Cadre
|Treillis tubulaire en acier Chrome-molybdène, sous-cadre en aluminium, guidon en aluminium
|Longueur
|- mm
|Largeur
|- mm
|Empattement
|1.558 mm +/- 15 mm
|Garde au sol
|223 mm
|Hauteur de selle
|847 / 867 mm
|Poids
|227 kg en ordre de marche, sans carburant
|Suspension avant
|Fourche inversée WP SAT de 48 mm à réglage semi-actif, débattement 200 mm
|Suspension arrière
|Bras oscillant en aluminium, amortisseur WP SAT à réglage semi-actif, débattement 200 mm
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Double disque de 320 mm, étriers radiaux Brembo à 4 pistons, ABS en courbe
|Frein arrière
|Disque de 267 mm, étrier fixe Brembo à double piston, ABS en courbe
|Roues
|Jantes en alliage d'aluminium, avant 3.50x19", arrière 5.00x17"
|Pneu avant
|120/70 ZR19 Dunlop Meridian
|Pneu arrière
|170/60 ZR17 Dunlop Meridian
|
Révisions
|Intervalle
|Jeu aux soupapes tous les 60.000 km
|Garantie
|2 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|Vide-poche
|Ecran
|Compteur TFT V80 tactile vertical de 8"
|Prise
|2 ports USB-C
|Application mobile
|KTM Connect, Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|23 litres
