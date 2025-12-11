Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mash

Essai

Avec la  K750, Mash nous donne sa vision de la sportive

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L'avis de la rédaction sur la Mash K750

 

Avec la  K750, Mash nous donne sa vision de la sportive

Décidément, cette Mash a du mérite et il est particulièrement agréable de la conduire ou de la piloter, dusse-t-on s’engager un peu plus physiquement du fait de son poids et de sa rigidité. Certes, le moteur de cette K750 demeure vibrant, expressif et particulièrement sonore, mais il est suffisant pour se faire plaisir en toute simplicité tout en restant dans le raisonnable niveau vitesse de pointe ou encore prestation globale. A l’emmener sur tout type de routes, on regrette simplement de ne pas pouvoir lui en demander plus niveau moteur lorsque, afin de mettre en accord le look si dynamique et la prestation du bicylindre, consommant aux alentours de 6 l/100 ou moins lorsque l’on profite des qualités du moteur et de sa bonne allonge.

Est-il suffisant de ne disposer que des 75 ch d’un moteur à la base certes datée, mais suffisamment mis à jour pour permettre de profiter d’un tarif très alléchant, d’une cylindrée assez élevée, d’un couple présent et d’une prestation séduisante pour débuter (compatibilité A2) ? Peut être, surtout lorsque l’on imagine un trois ou un quatre cylindres dans la même partie cycle et avec un look aussi tranché et marqué, pour ne pas dire marquant. Pour se faire plaisir avec une petite sportive simple, à la position de conduite typée et particulièrement valorisante d’aspect, la Mash répond présent, elle qui initie avec bienveillance à la notion de vraie sportive.

Avec la  K750, Mash nous donne sa vision de la sportive

Il semblerait par ailleurs que la partie cycle soit capable de plus que ce que l’on peut lui demander en exploitant le moteur, mais les limites sont là, notamment en matière de freinage, qui doit composer avec un poids important dans l’absolu au regard de ce que proposent d’autres petites bombinettes, à l’image de la Yamaha R7 ou encore de la Ninja 650, plus agréables niveau moteur, mais de moindre cylindrée et de moindre puissance tout en étant plus légères d’une quinzaine de kilos et nettement plus chère. Alors, il reste le tarif : 6 899 € et un habillage au top, particulièrement original, allant à merveille avec le superbe monobras oscillant. La Mash K750 est garantie 3 ans et propose un intervalle de révision tous les 6 000 km, ce qui n’est pas aux goûts du jour. Au moins les révisions ne sont-elles pas onéreuses, consistant principalement en des vérifications et une vidange.

Avec la  K750, Mash nous donne sa vision de la sportive

Pour Mash, prendre Jedi comme partenaire n’est pas une mauvaise idée, surtout avec un tel modèle à la finition correcte à soigner et aux jolies pièces. Cohérente, elle est en mesure de faire envie et ce durablement. Seriez-vous prêts à en adopter une ?

Caradisiac a aimé

  • Un moteur correct au quotidien

  • Le look très réussi

  • La position de conduite très agréable et pourtant sportive

  • La tenue de route à la hauteur de l'équipement

Caradisiac n'a pas aimé

  • L’ambiance moteur perfectible

  • L’impression de poids supérieure

  • Qui osera Mash par Jedi ?

 

Mash K750
Look
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Aspects pratiques
  • 3.666666666666667
  • 3.666666666666667
  • 3.666666666666667
  • 3.666666666666667
  • 3.666666666666667
Instrumentation
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Ergonomie/confort
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Duo
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
  • 5.5
Sonorité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Puissance/performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Couple
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Reprise/souplesse/vibration
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Boîte de vitesses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Répartition des masses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de suspensions
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Réglages suspensions
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Feeling au levier/pied
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité d’ABS
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Efficacité de freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport à la concurrence
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Consommation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7

La fiche technique de la Mash K750

Moteur

Modèle 2025
Type Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, calage vilebrequin à 180°, Euro 5+
Cylindrée 730 cm3 (83 x 67,5 mm)
Puissance 74,8 ch (55 kW) à 8.500 tours/minute // A2 : 47,6 ch (35 kW) à 8.000 tr/min
Couple 69 Nm à 6.800 tours/minute // A2 : 61 Nm à 4.600 tr/min
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant Bosch
Mode de conduite -

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne

Partie cycle

  
Cadre Cadre à double poutre en aluminium
Longueur 2.120 mm
Largeur 790 mm
Empattement 1.464 mm
Garde au sol 153 mm
Hauteur de selle - mm
Poids 206 kg à vide, 217 kg tous pleins faits
Suspension avant Fourche inversée de 41 mm de diamètre, réglable en compression et détente, débattement de 120 mm
Suspension arrière Monobras oscillant en aluminium, amortisseur hydraulique réglable en précharge, débattement - mm
Angle de chasse 25°
Chasse à la roue - mm
Frein avant Double disque de 298 mm de diamètre, étriers radiaux Brembo, maître-cylindre radial Brembo, ABS
Frein arrière Simple disque de 260 mm de diamètre, étrier flottant Brembo, ABS
Roues Jantes alliages de 17 pouces
Pneu avant 120/70 ZR17 Michelin Road 6
Pneu arrière 180/55 ZR17 Michelin Road 6

Révisions

  
Intervalle Premier entretien à 1.000 km, puis tous les 6.000 km. Jeu aux soupapes tous les 24.000 km
Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre, kilométrage illimité

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT couleur de 5"
Prise Port USB-A
Application mobile Application Carbit Ride, Android et iOS

Contenances

  
Réservoir 14 litres dont 3,5 litres de réserve
Coloris Rouge/blanc
Prix 6.899 euros
Page précédente

Photos (23)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Mash

Voir toute l'actu Mash

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité