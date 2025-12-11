Décidément, cette Mash a du mérite et il est particulièrement agréable de la conduire ou de la piloter, dusse-t-on s’engager un peu plus physiquement du fait de son poids et de sa rigidité. Certes, le moteur de cette K750 demeure vibrant, expressif et particulièrement sonore, mais il est suffisant pour se faire plaisir en toute simplicité tout en restant dans le raisonnable niveau vitesse de pointe ou encore prestation globale. A l’emmener sur tout type de routes, on regrette simplement de ne pas pouvoir lui en demander plus niveau moteur lorsque, afin de mettre en accord le look si dynamique et la prestation du bicylindre, consommant aux alentours de 6 l/100 ou moins lorsque l’on profite des qualités du moteur et de sa bonne allonge.

Est-il suffisant de ne disposer que des 75 ch d’un moteur à la base certes datée, mais suffisamment mis à jour pour permettre de profiter d’un tarif très alléchant, d’une cylindrée assez élevée, d’un couple présent et d’une prestation séduisante pour débuter (compatibilité A2) ? Peut être, surtout lorsque l’on imagine un trois ou un quatre cylindres dans la même partie cycle et avec un look aussi tranché et marqué, pour ne pas dire marquant. Pour se faire plaisir avec une petite sportive simple, à la position de conduite typée et particulièrement valorisante d’aspect, la Mash répond présent, elle qui initie avec bienveillance à la notion de vraie sportive.

Il semblerait par ailleurs que la partie cycle soit capable de plus que ce que l’on peut lui demander en exploitant le moteur, mais les limites sont là, notamment en matière de freinage, qui doit composer avec un poids important dans l’absolu au regard de ce que proposent d’autres petites bombinettes, à l’image de la Yamaha R7 ou encore de la Ninja 650, plus agréables niveau moteur, mais de moindre cylindrée et de moindre puissance tout en étant plus légères d’une quinzaine de kilos et nettement plus chère. Alors, il reste le tarif : 6 899 € et un habillage au top, particulièrement original, allant à merveille avec le superbe monobras oscillant. La Mash K750 est garantie 3 ans et propose un intervalle de révision tous les 6 000 km, ce qui n’est pas aux goûts du jour. Au moins les révisions ne sont-elles pas onéreuses, consistant principalement en des vérifications et une vidange.

Pour Mash, prendre Jedi comme partenaire n’est pas une mauvaise idée, surtout avec un tel modèle à la finition correcte à soigner et aux jolies pièces. Cohérente, elle est en mesure de faire envie et ce durablement. Seriez-vous prêts à en adopter une ?

Caradisiac a aimé

Un moteur correct au quotidien

Le look très réussi

La position de conduite très agréable et pourtant sportive

La tenue de route à la hauteur de l'équipement Caradisiac n'a pas aimé L’ambiance moteur perfectible

L’impression de poids supérieure

Qui osera Mash par Jedi ?

Mash K750 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Mash K750