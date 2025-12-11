3. L'avis de la rédaction sur la Mash K750
Décidément, cette Mash a du mérite et il est particulièrement agréable de la conduire ou de la piloter, dusse-t-on s’engager un peu plus physiquement du fait de son poids et de sa rigidité. Certes, le moteur de cette K750 demeure vibrant, expressif et particulièrement sonore, mais il est suffisant pour se faire plaisir en toute simplicité tout en restant dans le raisonnable niveau vitesse de pointe ou encore prestation globale. A l’emmener sur tout type de routes, on regrette simplement de ne pas pouvoir lui en demander plus niveau moteur lorsque, afin de mettre en accord le look si dynamique et la prestation du bicylindre, consommant aux alentours de 6 l/100 ou moins lorsque l’on profite des qualités du moteur et de sa bonne allonge.
Est-il suffisant de ne disposer que des 75 ch d’un moteur à la base certes datée, mais suffisamment mis à jour pour permettre de profiter d’un tarif très alléchant, d’une cylindrée assez élevée, d’un couple présent et d’une prestation séduisante pour débuter (compatibilité A2) ? Peut être, surtout lorsque l’on imagine un trois ou un quatre cylindres dans la même partie cycle et avec un look aussi tranché et marqué, pour ne pas dire marquant. Pour se faire plaisir avec une petite sportive simple, à la position de conduite typée et particulièrement valorisante d’aspect, la Mash répond présent, elle qui initie avec bienveillance à la notion de vraie sportive.
Il semblerait par ailleurs que la partie cycle soit capable de plus que ce que l’on peut lui demander en exploitant le moteur, mais les limites sont là, notamment en matière de freinage, qui doit composer avec un poids important dans l’absolu au regard de ce que proposent d’autres petites bombinettes, à l’image de la Yamaha R7 ou encore de la Ninja 650, plus agréables niveau moteur, mais de moindre cylindrée et de moindre puissance tout en étant plus légères d’une quinzaine de kilos et nettement plus chère. Alors, il reste le tarif : 6 899 € et un habillage au top, particulièrement original, allant à merveille avec le superbe monobras oscillant. La Mash K750 est garantie 3 ans et propose un intervalle de révision tous les 6 000 km, ce qui n’est pas aux goûts du jour. Au moins les révisions ne sont-elles pas onéreuses, consistant principalement en des vérifications et une vidange.
Pour Mash, prendre Jedi comme partenaire n’est pas une mauvaise idée, surtout avec un tel modèle à la finition correcte à soigner et aux jolies pièces. Cohérente, elle est en mesure de faire envie et ce durablement. Seriez-vous prêts à en adopter une ?
La fiche technique de la Mash K750
|
Moteur
|
Modèle 2025
|Type
|Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, calage vilebrequin à 180°, Euro 5+
|Cylindrée
|730 cm3 (83 x 67,5 mm)
|Puissance
|74,8 ch (55 kW) à 8.500 tours/minute // A2 : 47,6 ch (35 kW) à 8.000 tr/min
|Couple
|69 Nm à 6.800 tours/minute // A2 : 61 Nm à 4.600 tr/min
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide
|Alimentation
|Injection électronique de carburant Bosch
|Mode de conduite
|-
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre à double poutre en aluminium
|Longueur
|2.120 mm
|Largeur
|790 mm
|Empattement
|1.464 mm
|Garde au sol
|153 mm
|Hauteur de selle
|- mm
|Poids
|206 kg à vide, 217 kg tous pleins faits
|Suspension avant
|Fourche inversée de 41 mm de diamètre, réglable en compression et détente, débattement de 120 mm
|Suspension arrière
|Monobras oscillant en aluminium, amortisseur hydraulique réglable en précharge, débattement - mm
|Angle de chasse
|25°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Double disque de 298 mm de diamètre, étriers radiaux Brembo, maître-cylindre radial Brembo, ABS
|Frein arrière
|Simple disque de 260 mm de diamètre, étrier flottant Brembo, ABS
|Roues
|Jantes alliages de 17 pouces
|Pneu avant
|120/70 ZR17 Michelin Road 6
|Pneu arrière
|180/55 ZR17 Michelin Road 6
|
Révisions
|Intervalle
|Premier entretien à 1.000 km, puis tous les 6.000 km. Jeu aux soupapes tous les 24.000 km
|Garantie
|3 ans pièces et main d'oeuvre, kilométrage illimité
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT couleur de 5"
|Prise
|Port USB-A
|Application mobile
|Application Carbit Ride, Android et iOS
|
Contenances
|Réservoir
|14 litres dont 3,5 litres de réserve
|Coloris
|Rouge/blanc
|Prix
|6.899 euros
