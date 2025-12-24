Au fil des kilomètres au guidon de ce pétillant roadster, on prend un plaisir simple, souvent coupable, en exploitant le potentiel d’une partie cycle améliorée et pertinente, en adéquation avec tout type de route et de conduite. Le moteur, pour sa part, est particulièrement capable. Il emmène bien au-delà des limitations et des limites usuelles tout en montrant peu de défauts. Certes le Ride By Wire nous semble perfectible à la coupure des gaz, mais il faut dire qu’il est agréable de trouver une moto disposant d’une bonne allonge et paraissant prompte à répondre à un usage quotidien ou sportif, voire les deux, tout en ne renonçant à aucun plaisir, surtout celui d’aller chercher le haut du compte-tour. Suffisamment puissant et expressif à souhait, prompt à renforcer sa poussée au fil des tours, il peut aussi bien se montrer docile et alerte en ville que vif et performant une fois que l’on commence à le titiller. Certes simple au niveau électronique, la SRK 800 première du nom est une moto réussie dont on espère qu’elle prendra le temps d’évoluer et de se faire un nom. Le bloc QJ Motor est vaillant et bien dimensionné, il profite d’un couple apporté par sa cylindrée supérieure et dispose d’un réel agrément que les qualités réelles du cadre et des suspensions ne viennent aucunement perturber.

Amateurs de gros roadster joueurs au poids contenu et insensible en roulant (un excellent point pour la répartition des masses !), voici un modèle des plus intéressant, surtout si vous n’avez pas les moyens de vous offrir une CB 650 R ou une Z900. Rappelons cependant deux choses. Déjà, le tarif facial de cette moto : 8 599 € hors promotion. Et ne vous y trompez pas, si une version « Dark » est proposée, elle est en réalité une SRK 800 RR de 2024 habillée comme la SRK 800 2025, mai sen noir. Son tarif est certes canon et aurait pu/dû (?) être celui du modèle découvert dans cet essai, mais les 1 800 € de différence (la Dark est affichée à 6 800 €), sont liés à la présence du cadre acier sur la version d’entrée de gamme, aux suspensions plus simples, mais réglables et à l’absence de Ride by Wire ne donnant accès qu’à deux cartographies d’injection, peut être bénéfique pour ce qui est d’éviter quelques petits désagréments de l'accélérateur sans câble. Proposé à un prix fort, donc, surtout au regard de celui d’une Honda CB 650 R ou même d’une Hornet 900, moins onéreuse certes qu’une Kawasaki Z900 70 kW bien plus performante, la SRK 800 aurait mérité d’être proposée à moins de 8 000 € afin de mettre toutes les chances de son côté : le prix psychologique est valable dans les deux sens. Au moins est-elle fournie avec une béquille d’atelier, un petit cadeau toujours utile pour retendre sa chaîne. Suffisant pour faire oublier les révisions tous les 6 000 km ?

Caradisiac a aimé

Un roadster facile

Le bon petit caractère du moteur

L'amortissement de qualité

Bien équipée d'origine Caradisiac n'a pas aimé Le ride by wire perfectible

Tarif peu éloigné de celui de la Honda CB 650 R

Quelques détails stylistiques

La fiche technique de la QJ Motor SRK 800

Moteur Type 4-cylindres en ligne, quatre-temps Refroidissement Liquide Distribution Double arbre à cames en tête, A6-soupapes Cylindrée 778cc Alésage/course 67 mm x 55,2 mm Tx compression Non communiqué Puissance 95 ch à 10 000 tr/mn Couple 75 Nm à 8500 tr/mn Gestion moteur Injection électronique Homologation Euro5+ Conso NC Émissions CO2 NC Transmission Embrayage Multidisques en bain d'huile Commande Par câble Boîte de vitesse Six rapports Transmis. finale Par chaîne Partie cycle Cadre Treillis tubulaire en acier Suspension Av Fourche inversée Marzocchi réglable Suspension Ar Mono-amortisseur réglable en précharge Frein Av Double disques de 320 mm, étriers 4-pistons Brembo radiaux Frein Ar Simple disque de 260 mm, étrier Brembo ABS Non désactivable Jante Av Bâtons coulés en aluminium Jante Ar Bâtons coulés en aluminium Dimensions, poids, capacités Longueur 2085 mm Largeur 770 mm Empattement 1450 mm Débattement Av NC Débattement Ar NC Hauteur de selle 815 mm (non réglable) Garde au sol 150 mm Angle chasse Non communiqué Chasse Non communiquée Pneu AV 120/70/17 Pneu AR 180/55/17 Monte origine Non communiqué Réservoir 17,5 litres Poids annoncé 207 kg tous pleins faits Instrumentation Type Écran couleurs 5 pouces avec connexion Bluetooth et commandes éclairées au guidon Informations Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journalier, rapport engagé, jauge à essence, heure, pression des pneus, contrôle de traction, modes de conduite Informations commerciales Disponibilité Immédiate dans le réseau SIMA Coloris Rouge/Alu ou Bleu/Noir Garantie Trois ans pièces et main d'oeuvre Compatible A2 Oui Interv. révision Non communiquée Prix 8 599 euros