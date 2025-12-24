Faut-il vraiment craquer pour l'édition 2025 de la QJ Motor SRK 800, ce nouveau roadster 4 cylindres venu de Chine ?
3. L’avis de la rédaction sur la QJ Motor SRK 800
Au fil des kilomètres au guidon de ce pétillant roadster, on prend un plaisir simple, souvent coupable, en exploitant le potentiel d’une partie cycle améliorée et pertinente, en adéquation avec tout type de route et de conduite. Le moteur, pour sa part, est particulièrement capable. Il emmène bien au-delà des limitations et des limites usuelles tout en montrant peu de défauts. Certes le Ride By Wire nous semble perfectible à la coupure des gaz, mais il faut dire qu’il est agréable de trouver une moto disposant d’une bonne allonge et paraissant prompte à répondre à un usage quotidien ou sportif, voire les deux, tout en ne renonçant à aucun plaisir, surtout celui d’aller chercher le haut du compte-tour. Suffisamment puissant et expressif à souhait, prompt à renforcer sa poussée au fil des tours, il peut aussi bien se montrer docile et alerte en ville que vif et performant une fois que l’on commence à le titiller. Certes simple au niveau électronique, la SRK 800 première du nom est une moto réussie dont on espère qu’elle prendra le temps d’évoluer et de se faire un nom. Le bloc QJ Motor est vaillant et bien dimensionné, il profite d’un couple apporté par sa cylindrée supérieure et dispose d’un réel agrément que les qualités réelles du cadre et des suspensions ne viennent aucunement perturber.
Amateurs de gros roadster joueurs au poids contenu et insensible en roulant (un excellent point pour la répartition des masses !), voici un modèle des plus intéressant, surtout si vous n’avez pas les moyens de vous offrir une CB 650 R ou une Z900. Rappelons cependant deux choses. Déjà, le tarif facial de cette moto : 8 599 € hors promotion. Et ne vous y trompez pas, si une version « Dark » est proposée, elle est en réalité une SRK 800 RR de 2024 habillée comme la SRK 800 2025, mai sen noir. Son tarif est certes canon et aurait pu/dû (?) être celui du modèle découvert dans cet essai, mais les 1 800 € de différence (la Dark est affichée à 6 800 €), sont liés à la présence du cadre acier sur la version d’entrée de gamme, aux suspensions plus simples, mais réglables et à l’absence de Ride by Wire ne donnant accès qu’à deux cartographies d’injection, peut être bénéfique pour ce qui est d’éviter quelques petits désagréments de l'accélérateur sans câble. Proposé à un prix fort, donc, surtout au regard de celui d’une Honda CB 650 R ou même d’une Hornet 900, moins onéreuse certes qu’une Kawasaki Z900 70 kW bien plus performante, la SRK 800 aurait mérité d’être proposée à moins de 8 000 € afin de mettre toutes les chances de son côté : le prix psychologique est valable dans les deux sens. Au moins est-elle fournie avec une béquille d’atelier, un petit cadeau toujours utile pour retendre sa chaîne. Suffisant pour faire oublier les révisions tous les 6 000 km ?
Caradisiac a aimé
- Un roadster facile
- Le bon petit caractère du moteur
- L'amortissement de qualité
- Bien équipée d'origine
Caradisiac n'a pas aimé
- Le ride by wire perfectible
- Tarif peu éloigné de celui de la Honda CB 650 R
- Quelques détails stylistiques
La fiche technique de la QJ Motor SRK 800
|
Moteur
|Type
|4-cylindres en ligne, quatre-temps
|Refroidissement
|Liquide
|Distribution
|
Double arbre à cames en tête, A6-soupapes
|Cylindrée
|778cc
|Alésage/course
|67 mm x 55,2 mm
|Tx compression
|Non communiqué
|Puissance
|
95 ch à 10 000 tr/mn
|Couple
|
75 Nm à 8500 tr/mn
|Gestion moteur
|Injection électronique
|Homologation
|Euro5+
|Conso
|NC
|Émissions CO2
|NC
|
Transmission
|Embrayage
|Multidisques en bain d'huile
|Commande
|Par câble
|Boîte de vitesse
|Six rapports
|Transmis. finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Treillis tubulaire en acier
|Suspension Av
|Fourche inversée Marzocchi réglable
|Suspension Ar
|Mono-amortisseur réglable en précharge
|Frein Av
|Double disques de 320 mm, étriers 4-pistons Brembo radiaux
|Frein Ar
|Simple disque de 260 mm, étrier Brembo
|ABS
|Non désactivable
|Jante Av
|Bâtons coulés en aluminium
|Jante Ar
|Bâtons coulés en aluminium
|
Dimensions, poids, capacités
|Longueur
|2085 mm
|Largeur
|770 mm
|Empattement
|1450 mm
|Débattement Av
|NC
|Débattement Ar
|NC
|Hauteur de selle
|815 mm (non réglable)
|Garde au sol
|150 mm
|Angle chasse
|Non communiqué
|Chasse
|Non communiquée
|Pneu AV
|120/70/17
|Pneu AR
|180/55/17
|Monte origine
|Non communiqué
|Réservoir
|17,5 litres
|Poids annoncé
|207 kg tous pleins faits
|Instrumentation
|Type
|Écran couleurs 5 pouces avec connexion Bluetooth et commandes éclairées au guidon
|Informations
|Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journalier, rapport engagé, jauge à essence, heure, pression des pneus, contrôle de traction, modes de conduite
|Informations commerciales
|Disponibilité
|Immédiate dans le réseau SIMA
|Coloris
|Rouge/Alu ou Bleu/Noir
|Garantie
|Trois ans pièces et main d'oeuvre
|Compatible A2
|Oui
|Interv. révision
|Non communiquée
|Prix
|8 599 euros
|QJMotor SRK800
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
Photos (51)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération