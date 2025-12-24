Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Faut-il vraiment craquer pour l'édition 2025 de la QJ Motor SRK 800, ce nouveau roadster 4 cylindres venu de Chine ?

3. L'avis de la rédaction sur la QJ Motor SRK 800

 

Au fil des kilomètres au guidon de ce pétillant roadster, on prend un plaisir simple, souvent coupable, en exploitant le potentiel d’une partie cycle améliorée et pertinente, en adéquation avec tout type de route et de conduite. Le moteur, pour sa part, est particulièrement capable. Il emmène bien au-delà des limitations et des limites usuelles tout en montrant peu de défauts. Certes le Ride By Wire nous semble perfectible à la coupure des gaz, mais il faut dire qu’il est agréable de trouver une moto disposant d’une bonne allonge et paraissant prompte à répondre à un usage quotidien ou sportif, voire les deux, tout en ne renonçant à aucun plaisir, surtout celui d’aller chercher le haut du compte-tour. Suffisamment puissant et expressif à souhait, prompt à renforcer sa poussée au fil des tours, il peut aussi bien se montrer docile et alerte en ville que vif et performant une fois que l’on commence à le titiller. Certes simple au niveau électronique, la SRK 800 première du nom est une moto réussie dont on espère qu’elle prendra le temps d’évoluer et de se faire un nom. Le bloc  QJ Motor est vaillant et bien dimensionné, il profite d’un couple apporté par sa cylindrée supérieure et dispose d’un réel agrément que les qualités réelles du cadre et des suspensions ne viennent aucunement perturber.

Amateurs de gros roadster joueurs au poids contenu et insensible en roulant (un excellent point pour la répartition des masses !), voici un modèle des plus intéressant, surtout si vous n’avez pas les moyens de vous offrir une CB 650 R ou une Z900. Rappelons cependant deux choses. Déjà, le tarif facial de cette moto : 8 599 € hors promotion. Et ne vous y trompez pas, si une version « Dark » est proposée, elle est en réalité une SRK 800 RR de 2024 habillée comme la SRK 800 2025, mai sen noir. Son tarif est certes canon et aurait pu/dû (?) être celui du modèle découvert dans cet essai, mais les 1 800 € de différence (la Dark est affichée à 6 800 €), sont liés à la présence du cadre acier sur la version d’entrée de gamme, aux suspensions plus simples, mais réglables et à l’absence de Ride by Wire ne donnant accès qu’à deux cartographies d’injection, peut être bénéfique pour ce qui est d’éviter quelques petits désagréments de l'accélérateur sans câble. Proposé à un prix fort, donc, surtout au regard de celui d’une  Honda CB 650 R ou même d’une Hornet 900, moins onéreuse certes qu’une Kawasaki Z900 70 kW bien plus performante, la SRK 800 aurait mérité d’être proposée à moins de 8 000 € afin de mettre toutes les chances de son côté : le prix psychologique est valable dans les deux sens. Au moins est-elle fournie avec une béquille d’atelier, un petit cadeau toujours utile pour retendre sa chaîne. Suffisant pour faire oublier les révisions tous les 6 000 km ?

Caradisiac a aimé

  • Un roadster facile
  • Le bon petit caractère du moteur
  • L'amortissement de qualité
  • Bien équipée d'origine

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le ride by wire perfectible
  • Tarif peu éloigné de celui de la Honda CB 650 R
  • Quelques détails stylistiques

 

La fiche technique de la QJ Motor SRK 800

Moteur
Type 4-cylindres en ligne, quatre-temps
Refroidissement Liquide 
Distribution

Double arbre à cames en tête, A6-soupapes 
Cylindrée 778cc
Alésage/course 67 mm x 55,2 mm
Tx compression Non communiqué
Puissance

95 ch à 10 000 tr/mn
Couple

75 Nm à 8500 tr/mn 
Gestion moteur Injection électronique
Homologation Euro5+
Conso  NC
Émissions CO2 NC

Transmission
Embrayage  Multidisques en bain d'huile 
Commande Par câble 
Boîte de vitesse Six rapports 
Transmis. finale Par chaîne 

Partie cycle

Cadre Treillis tubulaire en acier
Suspension Av Fourche inversée Marzocchi réglable
Suspension Ar Mono-amortisseur réglable en précharge
Frein Av Double disques de 320 mm, étriers 4-pistons Brembo radiaux
Frein Ar Simple disque de 260 mm, étrier Brembo
ABS Non désactivable
Jante Av Bâtons coulés en aluminium
Jante Ar Bâtons coulés en aluminium

Dimensions, poids, capacités

Longueur 2085 mm
Largeur 770 mm
Empattement 1450 mm
Débattement Av NC
Débattement Ar NC
Hauteur de selle 815 mm (non réglable)
Garde au sol 150 mm 
Angle chasse Non communiqué
Chasse Non communiquée
Pneu AV 120/70/17
Pneu AR 180/55/17
Monte origine Non communiqué
Réservoir 17,5 litres
Poids annoncé 207 kg tous pleins faits
Instrumentation
Type Écran couleurs 5 pouces avec connexion Bluetooth et commandes éclairées au guidon
Informations Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journalier, rapport engagé, jauge à essence, heure, pression des pneus, contrôle de traction, modes de conduite
Informations commerciales
Disponibilité Immédiate dans le réseau SIMA
Coloris Rouge/Alu ou Bleu/Noir
Garantie Trois ans pièces et main d'oeuvre
Compatible A2 Oui
Interv. révision Non communiquée
Prix 8 599 euros 

 

QJMotor SRK800
Look
