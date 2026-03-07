La Triumph Tiger 660 Sport 2026 est une tigresse, qui retrouve son mordant

Au fil des 70 kilomètres environ de notre boucle d’essai allant d’un front de mer à la montagne intérieure, la nouvelle Tiger 660 n’a eu de cesse de convaincre du bien-fondé de ses évolutions. Par son comportement prévisible et bien plus sain que celui de la première édition, notamment à haute vitesse, elle convainc et est en mesure de séduire plus encore. Ce que semble aimer la Tiger 660 dernier cru (mais pas dernier cri) ? L’attaque proportionnée, enrouler et être emmenée de manière fluide et déterminée, quel que soit le style de conduite. Sans protestation de sa part, tant elle a progressé et accepte désormais d’être basculée vivement d’un angle à l’autre ou encore de freiner « fort ». Du moins dans la mesure de son système assez modeste.

Dès lors, les petits ergots de repose-pieds ne tardent pas à s’user sur le bitume, tandis que l’on se méfie simplement du profil du Road 5 plein angle, lequel provoque des glisses à l’attaque et limite le potentiel sportif d’une Tiger pour tant Sport. Contrôle de traction désactivé, on trouve en ce moteur un allié permanent, stimulant, juste dans sa puissance et suffisamment pétillant pour ne pas paraître éventé. Bien dimensionné en tous points et idéal pour se faire ou refaire la main, voyager promptement et de manière assez économique, le trois cylindres correspond à l’usage pour une moto de tourisme enjouée. Disposant d’un tempérament assez sportif dans les tours (et pour cause), il est également coupleux dans les deux premiers tiers du compte-tours, n’obligeant en rien à forcer pour être probant. Certes gourmand en carburant lorsque l’on tire sur les rapports et les régimes, avec une consommation estimée à 7 l/100 km alors, mais modérable aux alentours de 5,5 l/100 km en temps normal et cycle mixte, on peut aisément descendre à régime stabilisé et vitesse raisonnable.

Mieux rempli, le trois cylindres s’exprime davantage et fait valoir sa puissance supérieure sans bien entendu parvenir à offrir le même niveau d’énergie et de réactivité que la Tiger 800, plus puissante de 20 ch encore. L’agrément est là, l’esprit aussi, et la 800 constitue une évolution logique ou tout simplement un modèle pour les plus expérimentés souhaitant disposer d’un meilleur freinage.

Face à cette Tiger 660 Sport, on verra logiquement une Tracer 7 plus onéreuse et moins puissante, avec 73 ch contre 95. Finalement, cette anglaise est le chaînon manquant entre la petite et la grande Tracer, entre la 7 et la 9. On pourra lui opposer la BMW F900 XR, plus puissante, mais également plus lourde de 8 kg, tandis que la Versys 650 est hors jeu du fait de sa puissance et de son ancienneté technique et mécanique, moins au niveau de l’utilisation, par contre. La concurrence est rude, mais les qualités sont au rendez-vous et cette Tiger 660 millésime 2026 fait mal. Mal à sa devancière, à la concurrence moins homogène, mais pas mal au porte-monnaie : 9 695 € justifiés par une qualité de fabrication et des qualités routières renforcées. Suffisamment confortable, elle ne peine finalement que niveau protection et freinage. Deux points que l’on peut envisager améliorables. Pour finir, la Tiger 660 Sport est garantie 2 ans seulement, mais revendique des révisions tous les 16 000 km au coût contenu. Dans les faits, les forfaits tournent autour de 255 € tous les 32 000 km, mais la révision des 35 000 km et (595 €) et celle des 64 000 km (715 €) sont hors réglage éventuel (jeu aux soupapes par exemple) et hors interventions nécessaires, mais non incluses…

Caradisiac a aimé

Le nouveau moteur plus expressif

Le comportement dynamique amélioré

La position de conduite relax

Disponible en version A2

Caradisiac n’a pas aimé