Que voici une moto sachant offrir tout ce que l’on peut attendre de la part d’un roadster ! Pêle-mêle : de l’air, de l’air et de l’air, mais sans trop de pression ou d’efforts, une grande simplicité apparente (masquant une électronique fine et performante), des sensations moteur amplifiées par une distribution de ses 115 chevaux sur une courbe accidentée, du couple en nombre suffisant immédiatement présent et particulièrement exploitable, à même de ne pas inciter à devenir un hooligan de la route si on le souhaite, une partie cycle simple et efficace amplifiant les réactions et les sens et demandant juste ce qu’il faut d’attention pour livrer le meilleur d’elle-même et surtout un comportement prévisible et sain reposant sur une géométrie en faveur de la maniabilité sans rogner sur la stabilité. Et la liste est encore longue. Naturellement présent, l’équilibre important de la moto peut être perturbé par les réactions de l’ABS arrière ou une injonction du guidon faisant ressortir un train avant très précis, remontant de très nombreuses informations à trier ! Bavarde, elle l’est, cette Trident, avec un accent sportif et une intonation rieuse, mais toujours avec ce style anglais et cette rigueur que l’on connaît et reconnaît volontiers.

Au même titre que la Tiger 800 Sport attaque la Tracer 9, cette nouveauté est en mesure de se confronter à une MT-09, seule à même de rivaliser avec elle en matière de type de moteur et de notion de divertissement au guidon. Plus poussée dans ses assistances et dans ses réglages, 1 005 € plus chère en février 2026, la japonaise est également plus coupleuse et plus puissante, plus moderne de ligne. Pour autant, ce qui est irrationnel et que seul une moto apporte, ce qui n’est pas quantifiable, mais palpable, ce qui est de l’ordre de l’émotionnel, fait se confronter ces deux modèles. Certes, l’amortissement de la Triumph peut progresser, tout comme sa monte pneumatique d’origine (à notre sens), mais aussi bien ce que l’on ressent à bord que ce que l’on peut faire avec ce deux-là est très similaire, avec un bonus d’originalité pour la Trident.

Triumph Trident 800 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









Caradisiac a aimé

La motorisation enthousiasmante

L’électronique simple et performante

L’équilibre de la partie cycle

Le tarif sous les 10 000 € Caradisiac n'a pas aimé Le manque de réglage du mono amortisseur arrière

Le shifter de notre modèle d’essai (rugosité)

Les Road 6 avec le réglage de suspension d’origine

La prise USB A peu accessible

La fiche technique de la Triumph Trident 800