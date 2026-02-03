3. L'avis de la rédaction sur la Triumph Trident 800
Que voici une moto sachant offrir tout ce que l’on peut attendre de la part d’un roadster ! Pêle-mêle : de l’air, de l’air et de l’air, mais sans trop de pression ou d’efforts, une grande simplicité apparente (masquant une électronique fine et performante), des sensations moteur amplifiées par une distribution de ses 115 chevaux sur une courbe accidentée, du couple en nombre suffisant immédiatement présent et particulièrement exploitable, à même de ne pas inciter à devenir un hooligan de la route si on le souhaite, une partie cycle simple et efficace amplifiant les réactions et les sens et demandant juste ce qu’il faut d’attention pour livrer le meilleur d’elle-même et surtout un comportement prévisible et sain reposant sur une géométrie en faveur de la maniabilité sans rogner sur la stabilité. Et la liste est encore longue. Naturellement présent, l’équilibre important de la moto peut être perturbé par les réactions de l’ABS arrière ou une injonction du guidon faisant ressortir un train avant très précis, remontant de très nombreuses informations à trier ! Bavarde, elle l’est, cette Trident, avec un accent sportif et une intonation rieuse, mais toujours avec ce style anglais et cette rigueur que l’on connaît et reconnaît volontiers.
Au même titre que la Tiger 800 Sport attaque la Tracer 9, cette nouveauté est en mesure de se confronter à une MT-09, seule à même de rivaliser avec elle en matière de type de moteur et de notion de divertissement au guidon. Plus poussée dans ses assistances et dans ses réglages, 1 005 € plus chère en février 2026, la japonaise est également plus coupleuse et plus puissante, plus moderne de ligne. Pour autant, ce qui est irrationnel et que seul une moto apporte, ce qui n’est pas quantifiable, mais palpable, ce qui est de l’ordre de l’émotionnel, fait se confronter ces deux modèles. Certes, l’amortissement de la Triumph peut progresser, tout comme sa monte pneumatique d’origine (à notre sens), mais aussi bien ce que l’on ressent à bord que ce que l’on peut faire avec ce deux-là est très similaire, avec un bonus d’originalité pour la Trident.
|Triumph Trident 800
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
Caradisiac a aimé
- La motorisation enthousiasmante
- L’électronique simple et performante
- L’équilibre de la partie cycle
- Le tarif sous les 10 000 €
Caradisiac n'a pas aimé
- Le manque de réglage du mono amortisseur arrière
- Le shifter de notre modèle d’essai (rugosité)
- Les Road 6 avec le réglage de suspension d’origine
- La prise USB A peu accessible
La fiche technique de la Triumph Trident 800
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Moteur 3 cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 12 soupapes, Euro 5+
|Cylindrée
|798 cm3 (78 x 55,7 mm)
|Puissance
|115 ch (84,6 kW) à 10.750 tours/minute
|Couple
|84 Nm à 8.500 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide
|Alimentation
|Injection électronique séquentielle multipoint Bosch avec commande électronique de l'accélérateur
|Mode de conduite
|Road, Rain, Sport
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile, antidribble et assisté
|Boîte de vitesses
|6 rapports, Triumph Shift Assist bidirectionnel
|Transmission finale
|Par chaîne X-Ring
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre périmétrique en acier tubulaire
|Longueur
|2.024 mm
|Largeur
|815 mm
|Empattement
|1.402 mm
|Garde au sol
|- mm
|Hauteur de selle
|810 mm
|Poids
|198 kg tous pleins faits
|Suspension avant
|Fourche inversée Showa SFF-BP de 41 mm réglable en compression et détente, débattement de 120 mm
|Suspension arrière
|Bras oscillant en acier, amortisseur Showa RSU réglable en détente et en précharge, débattement de 130 mm
|Angle de chasse
|24°5'
|Chasse à la roue
|108 mm
|Frein avant
|Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux à 4 pistons, ABS en courbe
|Frein arrière
|Simple disque fixe de 255 mm, étrier flottant simple piston, ABS en courbe
|Roues
|Jantes aluminium à 5 branches, avant 17x3.5", arrière 17x5.5"
|Pneu avant
|120/70 ZR17
|Pneu arrière
|180/55 ZR17
|
Révisions
|Intervalle
|16.000 km / 12 mois
|Garantie
|2 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur LCD multifonction avec écran TFT couleur intégré
|Prise
|-
|Application mobile
|Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|14 litres
|Coloris
|Noir, gris, rouge
|Prix
|9.995 euros
