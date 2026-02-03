Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Triumph Trident

Essai

La Triumph Trident 800, ça, c'est un roadster !

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L'avis de la rédaction sur la Triumph Trident 800 

 

La Triumph Trident 800, ça, c'est un roadster !

Que voici une moto sachant offrir tout ce que l’on peut attendre de la part d’un roadster ! Pêle-mêle : de l’air, de l’air et de l’air, mais sans trop de pression ou d’efforts, une grande simplicité apparente (masquant une électronique fine et performante), des sensations moteur amplifiées par une distribution de ses 115 chevaux sur une courbe accidentée, du couple en nombre suffisant immédiatement présent et particulièrement exploitable, à même de ne pas inciter à devenir un hooligan de la route si on le souhaite, une partie cycle simple et efficace amplifiant les réactions et les sens et demandant juste ce qu’il faut d’attention pour livrer le meilleur d’elle-même et surtout un comportement prévisible et sain reposant sur une géométrie en faveur de la maniabilité sans rogner sur la stabilité. Et la liste est encore longue. Naturellement présent, l’équilibre important de la moto peut être perturbé par les réactions de l’ABS arrière ou une injonction du guidon faisant ressortir un train avant très précis, remontant de très nombreuses informations à trier ! Bavarde, elle l’est, cette Trident, avec un accent sportif et une intonation rieuse, mais toujours avec ce style anglais et cette rigueur que l’on connaît et reconnaît volontiers.

Au même titre que la Tiger 800 Sport attaque la Tracer 9, cette nouveauté est en mesure de se confronter à une MT-09, seule à même de rivaliser avec elle en matière de type de moteur et de notion de divertissement au guidon. Plus poussée dans ses assistances et dans ses réglages, 1 005 € plus chère en février 2026, la japonaise est également plus coupleuse et plus puissante, plus moderne de ligne. Pour autant, ce qui est irrationnel et que seul une moto apporte, ce qui n’est pas quantifiable, mais palpable, ce qui est de l’ordre de l’émotionnel, fait se confronter ces deux modèles. Certes, l’amortissement de la Triumph peut progresser, tout comme sa monte pneumatique d’origine (à notre sens), mais aussi bien ce que l’on ressent à bord que ce que l’on peut faire avec ce deux-là est très similaire, avec un bonus d’originalité pour la Trident.

 

Triumph Trident 800
Look
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Design
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Aspects pratiques
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Instrumentation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Espace de rangement
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Réglages suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Feeling au levier/pied
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

 

Caradisiac a aimé

  • La motorisation enthousiasmante
  • L’électronique simple et performante
  • L’équilibre de la partie cycle
  • Le tarif sous les 10 000 €

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le manque de réglage du mono amortisseur arrière
  • Le shifter de notre modèle d’essai (rugosité)
  • Les Road 6 avec le réglage de suspension d’origine
  • La prise USB A peu accessible

 

 

 

 

La fiche technique de la Triumph Trident 800

Moteur

Modèle 2026
Type Moteur 3 cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 12 soupapes, Euro 5+
Cylindrée 798 cm3 (78 x 55,7 mm)
Puissance 115 ch (84,6 kW) à 10.750 tours/minute
Couple 84 Nm à 8.500 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique séquentielle multipoint Bosch avec commande électronique de l'accélérateur
Mode de conduite Road, Rain, Sport

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile, antidribble et assisté
Boîte de vitesses 6 rapports, Triumph Shift Assist bidirectionnel
Transmission finale Par chaîne X-Ring

Partie cycle

  
Cadre Cadre périmétrique en acier tubulaire
Longueur 2.024 mm
Largeur 815 mm
Empattement 1.402 mm
Garde au sol - mm
Hauteur de selle 810 mm
Poids 198 kg tous pleins faits
Suspension avant Fourche inversée Showa SFF-BP de 41 mm réglable en compression et détente, débattement de 120 mm
Suspension arrière Bras oscillant en acier, amortisseur Showa RSU réglable en détente et en précharge, débattement de 130 mm
Angle de chasse 24°5'
Chasse à la roue 108 mm
Frein avant Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux à 4 pistons, ABS en courbe
Frein arrière Simple disque fixe de 255 mm, étrier flottant simple piston, ABS en courbe
Roues Jantes aluminium à 5 branches, avant 17x3.5", arrière 17x5.5"
Pneu avant 120/70 ZR17
Pneu arrière 180/55 ZR17

Révisions

  
Intervalle 16.000 km / 12 mois
Garantie 2 ans

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur LCD multifonction avec écran TFT couleur intégré
Prise -
Application mobile Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 14 litres
Coloris Noir, gris, rouge
Prix 9.995 euros
Page précédente

Photos (34)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Triumph

Voir toute l'actu Triumph

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto