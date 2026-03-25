La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 est une invitation au voyage à ne surtout pas manquer
3. L’avis de la rédaction sur la Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026
Que de progrès réalisés par cette édition 2026 de la Ténéré World Raid ! En tout point elle supplante sa devancière, déjà compétente, et justifie pleinement son absence du catalogue par un retour en force, au sens propre comme au sens figuré. Et peut-être même un tour de force : parvenir à convaincre de son bien-fondé. Proposée à 13 299 €, elle n’est certes pas donnée pour une 700, mais son niveau d’équipement, son aura et sa provenance française justifient une bonne partie de ce tarif.
Surtout lorsque les qualités dynamiques suivent. Compatible A2, elle fait sentir son efficacité et celle du couple annoncé, réellement exploitable et particulièrement disponible, permettant de ne pas aller chercher la puissance dans les tours sans rien perdre en efficacité sur le plan dynamique. Reste à intégrer le fait que la jante de 21 pouces se comporte fort bien dès lors qu’elle se retrouve allégée, principalement en tout terrain où la fourche officie avec un brio certain malgré un débattement élevé. Comment ?
Par une posture fesses en arrière et/ou pieds reculés sur leur support, caoutchoutés lors de notre roulage. Leur accroche et leur filtration des vibrations apportent un plus notable lorsque l’on évolue en bottes de route, lesquelles se prêtent volontiers au type de commandes, amples et repliables afin de limiter la casse. Non seulement cette version Euro5 + est efficace et pertinente, mais son réservoir de 23 litres met à sa portée un kilométrage difficile à atteindre à l’heure de la srhrinkflation, faisant d’elle une véritable voyageuse, dont il faudra uniquement améliorer la protection de la bulle pour rendre la prestation encore plus intéressante pour les gros voyageurs, tant il ne manque rien par ailleurs à cette baroudeuse multisupport. Une réussite d’une réelle polyvalence et d’une efficacité certaine.
Caradisiac a aimé
-
Le comportement moteur et sa gestion
-
La qualité de l’amortissement
-
L’électronique complexe, mais simple à exploiter et à configurer
-
Produite en France et pas si chère à l’arrivée
Caradisiac n’a pas aimé
-
La protection de la bulle (bruit et turbulences)
-
Pas de shifter de série
-
L’absence de poignées chauffantes de série (voyage)
-
Un bouchon (à clef de contact) par réservoir
|Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Yamaha Ténéré 700 World Rally
|
Moteur
|Type
|Bicylindre en ligne, quatre-temps, calé à 270°
|Refroidissement
|Liquide
|Distribution
|
Double arbre à cames en tête, 4-soupapes
|Cylindrée
|689 cc
|Alésage/course
|80 mm x 68,6 mm
|Tx compression
|11,5 à 1
|Puissance
|73,4 ch à 9000 tr/mn
|Couple
|68 Nm à 6500 tr/mn
|Gestion moteur
|Injection électronique
|Homologation
|Euro5+
|Conso
|4,3 l/100 km (constructeur)
|Émissions CO2
|100 g/km
|
Transmission
|Embrayage
|Multidisques en bain d'huile
|Commande
|Par câble
|Boîte de vitesse
|Six rapports
|Transmis. finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Double berceau tubes acier
|Suspension Av
|Fourche inversée Kayaba 43 mm, réglable en précharge, compression et détente
|Suspension Ar
|Mono-amortisseur sur biellettes avec bonbonne séparée, réglable en précharge, compression et détente
|Frein Av
|Double disques de 282 mm, étriers Brembo 2-pistons en position axiale
|Frein Ar
|Simple disque de 245 mm, étrier 1-piston
|ABS
|Réglable, désactivable à l'arrière ou Avant et arrière
|Jante Av
|En aluminium à rayons
|Jante Ar
|En aluminium à rayons
|
Dimensions, poids, capacités
|Longueur
|2370 mm
|Largeur
|935 mm
|Empattement
|1595 mm
|Débattement Av
|230 mm
|Débattement Ar
|220 mm
|Hauteur de selle
|890 mm (non réglable)
|Garde au sol
|240 mm
|Angle chasse
|27°
|Chasse
|105 mm
|Pneu AV
|90/90/21
|Pneu AR
|150/70/18
|Monte origine
|Pirelli Scorpion Rally STR
|Réservoir
|23 litres
|Poids annoncé
|220 kg
|Instrumentation
|Type
|Écran TFT couleurs 6.3 pouces avec connexion bluetooth
|Informations
|Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journalier, indicateur consommation, rapport engagé, jauge à essence, heure, modes moteur (Sport ou Explorer) et modes ABS (On, Off, ou Arrière désactivé uniquement)
|Informations commerciales
|Disponibilité
|Immédiate dans le réseau Yamaha Motor France
|Coloris
|Blanc "Redline" ou Noir "Midnight"
|Garantie
|Cinq ans, pièces et main d'oeuvre
|Compatible A2
|Oui (selon YMF)
|Interv. révision
|10 000 km
|Prix
|13 299 euros
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