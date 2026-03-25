La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 est une invitation au voyage à ne surtout  pas manquer

Que de progrès réalisés par cette édition 2026 de la Ténéré World Raid ! En tout point elle supplante sa devancière, déjà compétente, et justifie pleinement son absence du catalogue par un retour en force, au sens propre comme au sens figuré. Et peut-être même un tour de force : parvenir à convaincre de son bien-fondé. Proposée à 13 299 €, elle n’est certes pas donnée pour une 700, mais son niveau d’équipement, son aura et sa provenance française justifient une bonne partie de ce tarif.

Surtout lorsque les qualités dynamiques suivent. Compatible A2, elle fait sentir son efficacité et celle du couple annoncé, réellement exploitable et particulièrement disponible, permettant de ne pas aller chercher la puissance dans les tours sans rien perdre en efficacité sur le plan dynamique. Reste à intégrer le fait que la jante de 21 pouces se comporte fort bien dès lors qu’elle se retrouve allégée, principalement en tout terrain où la fourche officie avec un brio certain malgré un débattement élevé. Comment ?

Par une posture fesses en arrière et/ou pieds reculés sur leur support, caoutchoutés lors de notre roulage. Leur accroche et leur filtration des vibrations apportent un plus notable lorsque l’on évolue en bottes de route, lesquelles se prêtent volontiers au type de commandes, amples et repliables afin de limiter la casse. Non seulement cette version Euro5 + est efficace et pertinente, mais son réservoir de 23 litres met à sa portée un kilométrage difficile à atteindre à l’heure de la srhrinkflation, faisant d’elle une véritable voyageuse, dont il faudra uniquement améliorer la protection de la bulle pour rendre la prestation encore plus intéressante pour les gros voyageurs, tant il ne manque rien par ailleurs à cette baroudeuse multisupport. Une réussite d’une réelle polyvalence et d’une efficacité certaine.

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