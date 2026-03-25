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Essai

La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 est une invitation au voyage à ne surtout  pas manquer

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L’avis de la rédaction sur la Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026

 

La Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 est une invitation au voyage à ne surtout  pas manquer

Que de progrès réalisés par cette édition 2026 de la Ténéré World Raid ! En tout point elle supplante sa devancière, déjà compétente, et justifie pleinement son absence du catalogue par un retour en force, au sens propre comme au sens figuré. Et peut-être même un tour de force : parvenir à convaincre de son bien-fondé. Proposée à 13 299 €, elle n’est certes pas donnée pour une 700, mais son niveau d’équipement, son aura et sa provenance française justifient une bonne partie de ce tarif.

Surtout lorsque les qualités dynamiques suivent. Compatible A2, elle fait sentir son efficacité et celle du couple annoncé, réellement exploitable et particulièrement disponible, permettant de ne pas aller chercher la puissance dans les tours sans rien perdre en efficacité sur le plan dynamique. Reste à intégrer le fait que la jante de 21 pouces se comporte fort bien dès lors qu’elle se retrouve allégée, principalement en tout terrain où la fourche officie avec un brio certain malgré un débattement élevé. Comment ?

Par une posture fesses en arrière et/ou pieds reculés sur leur support, caoutchoutés lors de notre roulage. Leur accroche et leur filtration des vibrations apportent un plus notable lorsque l’on évolue en bottes de route, lesquelles se prêtent volontiers au type de commandes, amples et repliables afin de limiter la casse. Non seulement cette version Euro5 + est efficace et pertinente, mais son réservoir de 23 litres met à sa portée un kilométrage difficile à atteindre à l’heure de la srhrinkflation, faisant d’elle une véritable voyageuse, dont il faudra uniquement améliorer la protection de la bulle pour rendre la prestation encore plus intéressante pour les gros voyageurs, tant il ne manque rien par ailleurs à cette baroudeuse multisupport. Une réussite d’une réelle polyvalence et d’une efficacité certaine.

Caradisiac a aimé

  • Le comportement moteur et sa gestion

  • La qualité de l’amortissement

  • L’électronique complexe, mais simple à exploiter et à configurer

  • Produite en France et pas si chère à l’arrivée

Caradisiac n’a pas aimé

  • La protection de la bulle (bruit et turbulences)

  • Pas de shifter de série

  • L’absence de poignées chauffantes de série (voyage)

  • Un bouchon (à clef de contact) par réservoir

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Ergonomie/confort
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

 

La fiche technique de la Yamaha Ténéré 700 World Rally

Moteur
Type Bicylindre en ligne, quatre-temps, calé à 270°
Refroidissement Liquide
Distribution

Double arbre à cames en tête, 4-soupapes

Cylindrée 689 cc
Alésage/course 80 mm x 68,6 mm
Tx compression 11,5 à 1
Puissance 73,4 ch à 9000 tr/mn
Couple 68 Nm à 6500 tr/mn
Gestion moteur Injection électronique 
Homologation Euro5+
Conso  4,3 l/100 km (constructeur)
Émissions CO2 100 g/km 

Transmission
Embrayage  Multidisques en bain d'huile
Commande Par câble 
Boîte de vitesse Six rapports 
Transmis. finale Par chaîne 

Partie cycle

Cadre Double berceau tubes acier
Suspension Av Fourche inversée Kayaba 43 mm, réglable en précharge, compression et détente
Suspension Ar Mono-amortisseur sur biellettes avec bonbonne séparée, réglable en précharge, compression et détente
Frein Av Double disques de 282 mm, étriers Brembo 2-pistons en position axiale
Frein Ar Simple disque de 245 mm, étrier 1-piston
ABS Réglable, désactivable à l'arrière ou Avant et arrière
Jante Av En aluminium à rayons
Jante Ar En aluminium à rayons

Dimensions, poids, capacités

Longueur 2370 mm
Largeur 935 mm
Empattement 1595 mm
Débattement Av 230 mm
Débattement Ar 220 mm
Hauteur de selle 890 mm (non réglable)
Garde au sol 240 mm
Angle chasse 27°
Chasse 105 mm
Pneu AV 90/90/21
Pneu AR 150/70/18
Monte origine Pirelli Scorpion Rally STR
Réservoir 23 litres
Poids annoncé 220 kg
Instrumentation
Type Écran TFT couleurs 6.3 pouces avec connexion bluetooth
Informations Vitesse, régime moteur, odomètre, trips journalier, indicateur consommation, rapport engagé, jauge à essence, heure, modes moteur (Sport ou Explorer) et modes ABS (On, Off, ou Arrière désactivé uniquement)
Informations commerciales
Disponibilité Immédiate dans le réseau Yamaha Motor France 
Coloris Blanc "Redline" ou Noir "Midnight"
Garantie Cinq ans, pièces et main d'oeuvre 
Compatible A2 Oui (selon YMF)
Interv. révision 10 000 km
Prix 13 299 euros
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