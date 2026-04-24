La Ducati Hypermotard V2 , c'est du plaisir brut à prix d’or

Que voici une moto à la fois inclassable, totalement décalée dans l’absolu, simple en un sens et pourtant complexe à appréhender. Complexe, parce que comme toute moto haut de gamme, elle offre un panel de possibilités de réglage tellement important que l’on s’y perdrait presque si ce n’était aussi simple d’accès et de compréhension. Entre l’électronique et le matériel, il faut trouver le bon accord. Surtout, les suspensions réclament que l’on s’occupe d’elles pour devenir réellement efficaces en fonction du terrain de jeu. Sur route, nul doute que les réglages d’origine sauront prendre en mains les contraintes, mais sur piste, il est important de retrouver de la garde au sol et un bon contact de la roue avant, quel que soit le type de conduite envisagé. Certes, on a naturellement envie d’emmener cette Hypermotard comme un supermotard, mais à l’arrivée, elle se pilote davantage comme une sportive de haut niveau, apportant une variété de styles de conduite et d’exploitation de ses potentiels. Au pluriel. Comme elle.

Si l’on voit bien cette HMV2 se conjuguer avec un quotidien enjoué, cette inclassable mixe les atouts de toutes les catégories de motos « fun ». Elle est surtout un engin terrible misant sur les sensations et l’irrationalité déraisonnée. Si certains on pu la trouver physique à emmener, il n’en a rien été pour nous tant elle offre de rester décontracté à son guidon pour demeurer à la fois précis et fluide dans la manière de l’emmener. Convaincant, son moteur de dernière génération est ici à la fois expressif, bien rempli, nerveux et plus que largement suffisant pour s’offrir des sensations intenses et puissantes, en faisant fi de protection ou d’aspects réellement pratiques. Un V2 comme on les aime ! Il profite pleinement d’une gestion aboutie et d’une mécanique à l’énergie communicative. Reste que pour profiter de ces sensations uniques, on doit encore débourser au minimum 15 790 € pour la version standard, laquelle ne profite ni d’une batterie lithium ni d’un amortissement ou d’un freinage haut de gamme (étriers comme maître cylindre), et pèse 3 kg de plus, atteignant un 180 kg à vide en ordre de marche. Et pour ce tarif, on ne parcourt pas plus de 150 km si l’on roule « énervé ». Cher, certes, mais quel est pour vous le prix d’une moto unique permettant de rouler l’esprit aussi léger qu’un train avant peut être joueur ?

Caradisiac a aimé