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Ducati Hypermotard

Essai

La Ducati Hypermotard V2 , c'est du plaisir brut à prix d’or

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L’avis de la rédaction sur le Ducati Hypermotard V2

 

La Ducati Hypermotard V2 , c'est du plaisir brut à prix d’or

Que voici une moto à la fois inclassable, totalement décalée dans l’absolu, simple en un sens et pourtant complexe à appréhender. Complexe, parce que comme toute moto haut de gamme, elle offre un panel de possibilités de réglage tellement important que l’on s’y perdrait presque si ce n’était aussi simple d’accès et de compréhension. Entre l’électronique et le matériel, il faut trouver le bon accord. Surtout, les suspensions réclament que l’on s’occupe d’elles pour devenir réellement efficaces en fonction du terrain de jeu. Sur route, nul doute que les réglages d’origine sauront prendre en mains les contraintes, mais sur piste, il est important de retrouver de la garde au sol et un bon contact de la roue avant, quel que soit le type de conduite envisagé. Certes, on a naturellement envie d’emmener cette Hypermotard comme un supermotard, mais à l’arrivée, elle se pilote davantage comme une sportive de haut niveau, apportant une variété de styles de conduite et d’exploitation de ses potentiels. Au pluriel. Comme elle.

La Ducati Hypermotard V2 , c'est du plaisir brut à prix d’or

Si l’on voit bien cette HMV2 se conjuguer avec un quotidien enjoué, cette inclassable mixe les atouts de toutes les catégories de motos « fun ». Elle est surtout un engin terrible misant sur les sensations et l’irrationalité déraisonnée. Si certains on pu la trouver physique à emmener, il n’en a rien été pour nous tant elle offre de rester décontracté à son guidon pour demeurer à la fois précis et fluide dans la manière de l’emmener. Convaincant, son moteur de dernière génération est ici à la fois expressif, bien rempli, nerveux et plus que largement suffisant pour s’offrir des sensations intenses et puissantes, en faisant fi de protection ou d’aspects réellement pratiques. Un V2 comme on les aime ! Il profite pleinement d’une gestion aboutie et d’une mécanique à l’énergie communicative. Reste que pour profiter de ces sensations uniques, on doit encore débourser au minimum 15 790 € pour la version standard, laquelle ne profite ni d’une batterie lithium ni d’un amortissement ou d’un freinage haut de gamme (étriers comme maître cylindre), et pèse 3 kg de plus, atteignant un 180 kg à vide en ordre de marche. Et pour ce tarif, on ne parcourt pas plus de 150 km si l’on roule « énervé ». Cher, certes, mais quel est pour vous le prix d’une moto unique permettant de rouler l’esprit aussi léger qu’un train avant peut être joueur ?

La Ducati Hypermotard V2 , c'est du plaisir brut à prix d’or

Caradisiac a aimé

  • Le bicylindre enthousiaste

  • La partie cycle hyper joueuse et pourtant rigoureuse

  • Des assistances de sportive haut de gamme

  • L’amortissement de grande qualité

  • Pas si haute de selle !

Caradisiac n’a pas aimé

  • Ne pas oser rouler toutes assistances déconnectées sur piste

  • La consommation exponentielle lorsque l’on s’amuse…

  • Le tarif de la version SP, Exclusif

Ducati Hypermotard V2
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Duo
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
Répartition des masses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7

La fiche technique de la Ducati Hypermotard V2

Moteur

Modèle 2026

SP 2026
Type Bicylindre en V à 90°, 4-temps, refroidissement liquide, système de distribution variable à l'admission, 4 soupapes par cylindre, Euro 5+
Cylindrée 890 cm3 (96 x 61,5 mm)
Puissance 120,4 ch (88,5 kW) à 10.750 tours/minute
Couple 94 Nm à 8.250 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant, un injecteur par cylindre, accélérateur électronique
Mode de conduite Sport, Road, Race, Wet

Transmission

    
Embrayage Multi disques en bain d’huile à commande hydraulique et auto-servo
Boîte de vitesses 6 rapports avec Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 bidirectionnel
Transmission finale Par chaîne 520. Rapport de transmission: 15/42

Partie cycle

    
Cadre Monocoque en aluminium
Longueur - mm
Largeur - mm
Empattement 1.514 mm
Garde au sol - mm
Hauteur de selle 880 mm
Poids 180 kg à sec 177 kg
Suspension avant Fourche télescopique inversée KYB de 46 mm, débattement 170 mm Fourche inversée Öhlins de 48 mm entièrement réglable, débattement 170 mm
Suspension arrière Double bras oscillant en aluminium, amortisseur monoshock KYB réglable en précharge et détente, débattement 160 mm Double bras oscillant en aluminium, amortisseur monoshock Öhlins entièrement réglable, débattement 160 mm
Angle de chasse 26°
Chasse à la roue 110 mm
Frein avant 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers Brembo Monobloc M4.32 à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial ABS en virage 2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers Brembo Monobloc M50 à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial ABS en virage
Frein arrière Disque de 245 mm, étrier flottant à 2 pistons. ABS en virage
Roues Jantes en alliage moulé, avant 3.50x17, arrière 5.50x17
Pneu avant 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV Corsa
Pneu arrière 190/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV 190/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV Corsa

Révisions

    
Intervalle 15.000 km / 24 mois, jeu aux soupapes tous les 45.000 km
Garantie 2 ans, kilométrage illimité

Pratique

    
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT 5 pouces
Prise Port USB
Application mobile Android et IOS

Contenances

    
Réservoir 12,5 litres
Coloris Rouge Gris/rouge
Prix 15.790 euros 19.990 euros

 

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