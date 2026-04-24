La Ducati Hypermotard V2 , c'est du plaisir brut à prix d’or

3. L’avis de la rédaction sur le Ducati Hypermotard V2
Que voici une moto à la fois inclassable, totalement décalée dans l’absolu, simple en un sens et pourtant complexe à appréhender. Complexe, parce que comme toute moto haut de gamme, elle offre un panel de possibilités de réglage tellement important que l’on s’y perdrait presque si ce n’était aussi simple d’accès et de compréhension. Entre l’électronique et le matériel, il faut trouver le bon accord. Surtout, les suspensions réclament que l’on s’occupe d’elles pour devenir réellement efficaces en fonction du terrain de jeu. Sur route, nul doute que les réglages d’origine sauront prendre en mains les contraintes, mais sur piste, il est important de retrouver de la garde au sol et un bon contact de la roue avant, quel que soit le type de conduite envisagé. Certes, on a naturellement envie d’emmener cette Hypermotard comme un supermotard, mais à l’arrivée, elle se pilote davantage comme une sportive de haut niveau, apportant une variété de styles de conduite et d’exploitation de ses potentiels. Au pluriel. Comme elle.
Si l’on voit bien cette HMV2 se conjuguer avec un quotidien enjoué, cette inclassable mixe les atouts de toutes les catégories de motos « fun ». Elle est surtout un engin terrible misant sur les sensations et l’irrationalité déraisonnée. Si certains on pu la trouver physique à emmener, il n’en a rien été pour nous tant elle offre de rester décontracté à son guidon pour demeurer à la fois précis et fluide dans la manière de l’emmener. Convaincant, son moteur de dernière génération est ici à la fois expressif, bien rempli, nerveux et plus que largement suffisant pour s’offrir des sensations intenses et puissantes, en faisant fi de protection ou d’aspects réellement pratiques. Un V2 comme on les aime ! Il profite pleinement d’une gestion aboutie et d’une mécanique à l’énergie communicative. Reste que pour profiter de ces sensations uniques, on doit encore débourser au minimum 15 790 € pour la version standard, laquelle ne profite ni d’une batterie lithium ni d’un amortissement ou d’un freinage haut de gamme (étriers comme maître cylindre), et pèse 3 kg de plus, atteignant un 180 kg à vide en ordre de marche. Et pour ce tarif, on ne parcourt pas plus de 150 km si l’on roule « énervé ». Cher, certes, mais quel est pour vous le prix d’une moto unique permettant de rouler l’esprit aussi léger qu’un train avant peut être joueur ?
Caradisiac a aimé
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Le bicylindre enthousiaste
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La partie cycle hyper joueuse et pourtant rigoureuse
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Des assistances de sportive haut de gamme
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L’amortissement de grande qualité
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Pas si haute de selle !
Caradisiac n’a pas aimé
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Ne pas oser rouler toutes assistances déconnectées sur piste
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La consommation exponentielle lorsque l’on s’amuse…
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Le tarif de la version SP, Exclusif
|Ducati Hypermotard V2
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Ducati Hypermotard V2
|
Moteur
|
Modèle 2026
|
SP 2026
|Type
|Bicylindre en V à 90°, 4-temps, refroidissement liquide, système de distribution variable à l'admission, 4 soupapes par cylindre, Euro 5+
|Cylindrée
|890 cm3 (96 x 61,5 mm)
|Puissance
|120,4 ch (88,5 kW) à 10.750 tours/minute
|Couple
|94 Nm à 8.250 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide
|Alimentation
|Injection électronique de carburant, un injecteur par cylindre, accélérateur électronique
|Mode de conduite
|Sport, Road, Race, Wet
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile à commande hydraulique et auto-servo
|Boîte de vitesses
|6 rapports avec Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 bidirectionnel
|Transmission finale
|Par chaîne 520. Rapport de transmission: 15/42
|
Partie cycle
|Cadre
|Monocoque en aluminium
|Longueur
|- mm
|Largeur
|- mm
|Empattement
|1.514 mm
|Garde au sol
|- mm
|Hauteur de selle
|880 mm
|Poids
|180 kg à sec
|177 kg
|Suspension avant
|Fourche télescopique inversée KYB de 46 mm, débattement 170 mm
|Fourche inversée Öhlins de 48 mm entièrement réglable, débattement 170 mm
|Suspension arrière
|Double bras oscillant en aluminium, amortisseur monoshock KYB réglable en précharge et détente, débattement 160 mm
|Double bras oscillant en aluminium, amortisseur monoshock Öhlins entièrement réglable, débattement 160 mm
|Angle de chasse
|26°
|Chasse à la roue
|110 mm
|Frein avant
|2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers Brembo Monobloc M4.32 à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial ABS en virage
|2 disques semi-flottants Ø 320 mm, étriers Brembo Monobloc M50 à 4 pistons à montage radial, maître-cylindre radial ABS en virage
|Frein arrière
|Disque de 245 mm, étrier flottant à 2 pistons. ABS en virage
|Roues
|Jantes en alliage moulé, avant 3.50x17, arrière 5.50x17
|Pneu avant
|120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV
|120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV Corsa
|Pneu arrière
|190/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV
|190/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso IV Corsa
|
Révisions
|Intervalle
|15.000 km / 24 mois, jeu aux soupapes tous les 45.000 km
|Garantie
|2 ans, kilométrage illimité
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT 5 pouces
|Prise
|Port USB
|Application mobile
|Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|12,5 litres
|Coloris
|Rouge
|Gris/rouge
|Prix
|15.790 euros
|19.990 euros
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