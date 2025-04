La moto à hydrogène Kawasaki roule au Mans

À l'occasion des 24 Heures Motos, qui se tiennent ce week-end sur le circuit Bugatti, les spectateurs vont pouvoir assister à une première : la démonstration du prototype hydrogène Kawasaki Ninja H2 HySE.

Avant de passer en piste le samedi, la moto est exposée dans l'Allée des Boutiques, dans le Village, dans l'espace Hydrogène de l'Automobile Club de l'Ouest, où les spectateurs peuvent également découvrir de façon ludique et pédagogique cette énergie innovante.

Pour rappel, la Kawasaki est équipée d'un moteur à combustion interne (ICE) basé sur le moteur quatre cylindres en ligne suralimenté de 998 cm³ de la Ninja H2. Cependant, ce moteur a été modifié pour permettre l'injection directe d'hydrogène dans les cylindres.

Les réservoirs d'hydrogène sont dissimulés dans des valises résistantes et légères, qui garantissent la sécurité et l'intégrité du carburant, tout en étant conçus pour maintenir l'hydrogène à haute pression. La combustion de l'hydrogène ne produit que de l'eau comme sous-produit.

Une première moto à hydrogène pour ouvrir la voie ?

En développement depuis plusieurs années maintenant, la moto à hydrogène Kawasaki représente non seulement une avancée technologique, mais également une vision pour un avenir plus durable. Kawasaki est également membre de HySE (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology), une association de recherche dédiée au développement de la technologie de l'hydrogène. Une collaboration qui vise notamment à accélérer le développement de moteurs à hydrogène et de systèmes de remplissage, avec pour objectif de produire des véhicules de mobilité à hydrogène, une énergie encore relativement absente des univers auto et moto.