Les soldes Seat, les Harley-Davidson A2, un nouveau scooter Yamaha, un hommage à Elvis et les motos et scooters les plus volés

À la Une cette semaine

C'est la grande braderie chez Seat

Seat l'a annoncé : les scooters électriques, c'est fini. Pour écouler ses stocks avant de passer définitivement à autre chose, la marque espagnole a décidé de frapper très fort, et de proposer ses scooters électriques Mo à - 50 %. Le Mó 125 (dont l’équivalent, le Silence S01 est aujourd’hui vendu 7 500 €), est ainsi affiché 3 638 €, le Seat Mó 125 Performance profite lui aussi d’une sacrée remise avec un tarif de 4 450 € avant bonus. Un modèle qui était auparavant facturé 8 900 €. Le Seat Mó 50 est pour sa part disponible à 2 950 €. Et tout cela avant l'application du bonus écologique qui peut grimper jusqu’à 900 € !

Harley-Davidson étend son offre A2

Bonne nouvelle pour tous les jeunes permis : Harley-Davidson étend son offre de motos compatibles A2. Depuis le 10 juin dernier tous les modèles équipés du moteur V-Twin Milwaukee-Eight 114 ci (1 868 cm3) sont désormais accessibles en configuration A2 via un bridage réversible en cas de passage de la passerelle vers le permis A ou de revente de la moto. Ce sont ainsi trente modèles (Breakout 114, Fat Bob 114, Low Rider 114, Sport Glide, Street Bob 114, FXDR, Heritage Classic 114, Electra Glide, Road Glide, etc.), qui rejoignent ceux équipés du moteur Milwaukee-Eight 107ci, parmi les motos disponibles en version A2.

Un nouveau venu dans la gamme des scooters Yamaha

Présenté à l'occasion du dernier salon de Milan en novembre 2023, le scooter 125 cm3 Yamaha RayZR arrive maintenant dans les concessions. Une nouveauté affichée à 2 499 € et disponible dès à présent en concession en deux coloris : noir et rouge, qui repose sur l’ultime génération du moteur Blue Core Euro 5 de 125 cm3 développant 6 kW, soit environ 8,2 chevaux. Le scooter Yamaha RayZR 125 (99 kg) est également doté d’un système Start&Stop, d'un éclairage full LED, d'un tableau de bord LCD et d'un rangement sous la selle de 21 litres.

Triumph rend hommage à Elvis

Elvis et Triumph, c'est une vieille histoire. Le "King", fan de motos adorait tellement les modèles de la marque anglaise qu'il avait offerts à chaque membre de sa garde rapprochée, la fameuse « Memphis Mafia », une moto de la marque Triumph pour rouler sur les routes californiennes. C'est cette anecdote qui a inspiré une moto Triumph Bonneville "Elvis Presley" unique en son genre et une guitare Gibson Les Paul assortie, qui ont été vendues pour 20 000 dollars lors de la vente aux enchères d'Amelia Island organisée au début de l'année. Devant l'engouement rencontré par ce "one shot", Triumph a finalement décidé de concevoir une série spéciale Elvis Presley Limited Edition produite à seulement 925 exemplaires et basée sur sa Bonneville T120. Une moto exclusive vendue 16 895 €.

Motos et scooters les plus volés en 2023 : le triste palmarès

Selon les chiffres de la compagnie d’assurances La Mutuelle des Motards, la moto la plus volée en 2023 était la BMW R 1250 GS, devant la Yamaha Ténéré 700 et la BMW R 1250 RT. Le scooter Honda PCX 125 était le modèle le plus volé de sa catégorie en 2023, alors que le Yamaha TMax et le Honda X-ADV 750 complètent le podium. Découvrez les Top 10 des scooters et motos les plus volés en 2023.