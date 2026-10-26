Essai Zontes 703 R : le roadster 3 cylindres à prix cassé qui veut bousculer le marché

Immédiatement à l’aise au guidon de ce roadster aussi sportif qu’il peut être civilisé, on ressent parfaitement la rigidité de la partie cycle et la douceur de l’amortissement. La Zontes 703R est à la fois agile et incisive, avec une direction précise, tandis qu’elle s’inscrit d’un bloc sur la trajectoire fixée tout en se montrant confortable et rigoureuse. Son poids réduit offre de la placer sans aucun effort physique ni posture particulière et de la guider comme on l’entend, gage d’une grande facilité pour les A2 comme pour les plus expérimentés.

Stable lors des manœuvres aussi bien que lorsque le rythme augmente, la R n’est jamais dépassée par les événements. Elle accompagne les évolutions urbaines d’une sonorité plaisante, profonde et ciselée dans les médiums, tandis que les envolées vers le haut du compte-tours sont autant prétextes à laisser s’exprimer l’échappement en position basse. Le shifter est agréable à utiliser quel que soit l’environnement, tout en sachant qu’il convient de trouver la bonne plage de régime pour monter les rapports. Aux alentours de 4 000 à 4 500 tr/min, il semble un peu plus rétif. Le rétrogradage sans embrayage, quant à lui, demeure très fluide. Quoi qu’il arrive le levier gauche demeure souple et la garde bien gérée, l’amortissement du couple moteur serein et l’ensemble garantit un contrôle précis des évolutions.

Quel que soit le mode de comportement choisi en roulant (gaz coupé), le trois cylindres adopte un caractère reflétant parfaitement sa dénomination, tout en conservant de copieuses montées en régime une fois dépassée la barre des 6 000 tr/min et surtout après 8 000 et même en mode Rain. Dociles en toutes circonstances, avec un couple maximal situé à 8 500 tr/min, avec un contrôle de traction efficace et actif sur l’angle, les réactions semblent tout d’abord douces avant de se montrer nettement plus « sauvages », tout en restant bien encadrées.

Après 6 000 tr/min, la sportivité se réveille

Les pneumatiques sont performants et leur grip sans faille, tandis que le retour d’information transite efficacement au travers de la partie cycle pour arriver finement jusque dans les commandes et le fessier. Les vibrations sont d’ailleurs présentes et agréables, elles renseignent sur le régime moteur, qui ne tarde pas à s’envoler vers une zone rouge débutant à 10 000 tr/min, soit 1 200 tr/min avant la puissance maximale. Autant dire que le rupteur est encore plus haut, laissant de l’allonge avant une coupure douce. Une nouvelle fois, le Shifter convainc par son efficacité : normal, il est prévu pour des conduites sportives.

Le choix d’un pneu arrière de 180 apparaît judicieux, évidemment, pour la catégorie et le niveau de puissance, mais la Hornet 750 a déjà prouvé qu’il n’était pas besoin de largeur pour faire profiter de ses largesses et que l’agilité était alors excellente pour peu que les gommes suivent (ce qui n’est pas forcément le cas avec la monte d’origine). Ici, les mises sur l’angle sont plus précises à doser et le grip bien meilleur, permettant d’assurer pleinement lorsque l’on commence à taquiner les gaz.

Pourvu du ride by wire, de sa nouvelle injection et de ses modes, le bloc trois cylindres Zontes est une redécouverte séduisante. Si nous avons déjà pu jauger son potentiel par le passé, il le délivre aujourd’hui avec une prestance certaine et semble entièrement renouvelé, quand bien même bridé à 95 ch au lieu des 102 ch nominaux.

Presque raisonnable

Cette puissance « raisonnable » lui apporte suffisamment de caractère pour ne jamais s’ennuyer à bord, et relever un plat déjà copieux mixant avec justesse ce que serait une MT-07 croisée avec un MT-09 dans un corps de Z1100 saupoudré de morceaux de Honda. La Zontes 703R semble d’une pertinence surprenante au niveau de ses réactions. Elle demande simplement à se faire à la rondeur et l’onctuosité du moteur dans la première moitié du compte-tours ainsi qu’à une petite zone de transition aux alentours de 4 500 tr/min où elle semble parfois répondre moins prestement. Capable d’enrouler en 6e sur le régime de ralenti et d’accrocher aisément le 85 à 3 500 tr/min et 130, prompt à repartir en 4 d’un stop ou encore à expédier la première à plus de 110 km/h compteur, il est aussi particulièrement aisé à exploiter sans vergogne du fait d’une poignée de gaz permissive et douce. Le tirage est assez court, le potentiomètre bien réglé et elle donne envie d’être tournée…

Imperturbable

Rassurante autant qu’assurante, la prestation nous est apparue aussi complète et subtile que souhaitable pour ce genre de moto destinée à un très large public. Désactiver le contrôle de traction offre bien entendu de profiter pleinement de tout ce qu’a à offrir le moteur, sans forcément risquer de dévergonder la roue avant, laquelle semble toujours rivée au sol, quand bien même allégée. Il faut donc maîtriser la cirette ou se trouver sur un régime idéal si l’on souhaite la faire pointer vers le ciel. La partie cycle est à la hauteur. D’une part, les suspensions Marzocchi comme le cadre sont à notre sens les meilleurs de la catégorie, surtout secondés par l’excellente carcasse Michelin. L’ensemble paraît également être le plus efficace pour ce qui est d’assurer confort et tenue de route imperturbable. Y compris au freinage.

Passive ou active, la sécurité est au rendez-vous Issus de la gamme Brembo (chinoise), le maître-cylindre radial, bien entendu, et les étriers M4.32, montés sur le modèle d’essai ne reflètent pas le matériel dont on disposera en France, où ils seront remplacés par un ensemble Nissin. Ceci posé, la réponse du levier droit est bonne, le réglage de la garde influe grandement sur le niveau d’attaque et la puissance est plus que suffisante pour offrir un contrôle et un feeling précis. Surtout, la fourche ne vrille aucunement lorsque mise en contrainte sur l’angle, et l’ABS se montre particulièrement serein en maintenant à l’avant comme à l’arrière une pression ferme sur l’équipement, tandis que rien ne bouge du fait d’une rigidité importante. La centrale Bosch étant similaire, tout comme le grip des pneumatiques à ce que l’on aura en France, on peut donc s’attendre à des qualités similaires, avec un changement de feeling, plus doux à notre sens, au regard de ce que nous avons découvert sur la 703T, l’autre Zontes nouvelle génération essayée et déjà équipée en Nissin.