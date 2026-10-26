Essai Zontes 703 R : le roadster 3 cylindres à prix cassé qui veut bousculer le marché

Que voici une moto perturbante ! On dirait une héritière de la GSR-600 de Suzuki, à bien y regarder, tandis qu’elle semble vouloir être la synthèse réussie de tout ce que l’on peut apprécier sur les concurrentes plus ou moins directes. Ne serait-ce que son cadre aluminium et le tempérament de sportive dénudée dont elle dispose, que l’on pourrait déjà être satisfaits. Avec son look agressif, la Zontes 703R ne passe pas inaperçue et son équipement généreux bluffe par sa pertinence et sa justesse, surtout à ce niveau de gamme et de tarif.

Le shifter bidirectionnel fonctionne bien, sans avoir à forcer le rythme et la boîte de vitesses est aussi douce que l’embrayage peut être souple. Les commandes au pied comme à la main se montrent précises, et cette moto devient une évidence dès les premier mètres. Le régulateur de vitesse et les poignées chauffantes, tout comme la centrale inertielle et une électronique là encore efficace et réglable, sont également appréciés en ces temps où il en faut plus, toujours plus, pour toujours moins et pour convaincre et plaire.

C’est ainsi qu’elle marque des points sur route comme en ville, cette 703R. Y compris auprès d’une concurrence des plus fournies : son moteur souple et dynamique à la fois, énergique et énergisant, disponible et toujours très maîtrisable et maîtrisé (TCS discret), se montre pertinent dans son contrôle (poignée droite ou assistance) comme dans sa prestation, onctueuse et forte à la fois, avec un petit côté épicé. Ses suspensions, particulièrement confortables, font également excellent ménage avec une partie-cycle précise et joueuse. Le poids contenu contribue également au sentiment de légèreté et de facilité ressenti. Bien entendu, quelques défauts subsistent, mineurs cela dit. Notamment le fait de s’accrocher souvent dans la commande phare, une selle ferme, une place passager peu accueillante et une instrumentation parfois difficile à lire.

La version européenne doit aussi se contenter de 95 ch, et donc ne pas profiter de son plein potentiel (-7 ch). Il semblerait également qu’elle soit un peu moins nerveuse, du fait d’une cartographie différente et économe en carburant, spéciale Euro5+. De quoi ne consommer qu’entre 3,5 l/100 km en ville et 6,5 l/100 km en conduite sportive, et donc environ 5l/100 km en moyenne. Malgré ces quelques réserves, la 703R offre un rapport prix/prestations particulièrement convaincant en sus d’être garantie 3 ans. Elle est une alternative sérieuse aux roadsters japonais et européens, à condition de dépasser les préjugés sur les motos chinoises et de faire confiance à l’avenir de la moto, qu’elle soit chinoise ou pas, d’ailleurs, et de la marque. Pour 6 999 €, Zontes frappe en tout cas fort, et la 703R semble pouvoir entrer d’office dans la coure des grands. Reste à jouer des coudes et à se mesurer aux autres pour trouver sa place…

Zontes 703 R Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









Caradisiac a aimé

Un super roadster

Le bénéfice de la nouvelle électronique

La partie cycle redoutable

Le moteur très agréable

Le tarif

Caradisiac n'a pas aimé

La selle ferme

Le freinage Nissin non testé

La commande de feux de route dans laquelle on s’accroche

Le manque de visibilité sur l’avenir de la marque

Le marque de recul sur le vieillissement à long terme (5 à 10 ans)

La fiche technique de la Zontes 703 R

Moteur et performances

Type de moteur : 3 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide

Cylindrée : 699 cm³

Puissance maximale : 95 ch (70 kW) à 11 500 tr/min (compatible permis A2 / bridage 35 kW possible)

Couple maximal : 74 à 74,5 Nm à 8 500 tr/min

Vitesse maximale : Environ 230 km/h

Consommation : 4,4 L/100 km

Émissions de CO₂ : 98 g/km (norme Euro 5+)

Transmission : Boîte de 6 vitesses avec quickshifter (montée des rapports) et chaîne [1, 2, 3, 4]

Partie cycle et freins

Cadre : Cadre périmétrique en aluminium

Suspension avant : Fourche inversée Marzocchi réglable

Suspension arrière : Monoamortisseur sur biellettes réglable

Freinage : Disques avec étriers Nissin/J.Juan et système ABS

Pneumatiques : 120/70-17 à l'avant, 180/55-17 à l'arrière [1, 2, 3]

Dimensions et poids

Poids à sec : 174 kg

Poids en ordre de marche : 191 kg

Hauteur de selle : 820 mm

Capacité du réservoir : 18 litres [1, 2]

Équipements de série

Écran d'instrumentation numérique TFT de 6,75 pouces

Système de démarrage sans clé (Keyless)

Éclairage LED intégral