Essai Zontes 703 R : le roadster 3 cylindres à prix cassé qui veut bousculer le marché
3. L'avis de la rédaction sur la Zontes 703R
Que voici une moto perturbante ! On dirait une héritière de la GSR-600 de Suzuki, à bien y regarder, tandis qu’elle semble vouloir être la synthèse réussie de tout ce que l’on peut apprécier sur les concurrentes plus ou moins directes. Ne serait-ce que son cadre aluminium et le tempérament de sportive dénudée dont elle dispose, que l’on pourrait déjà être satisfaits. Avec son look agressif, la Zontes 703R ne passe pas inaperçue et son équipement généreux bluffe par sa pertinence et sa justesse, surtout à ce niveau de gamme et de tarif.
Le shifter bidirectionnel fonctionne bien, sans avoir à forcer le rythme et la boîte de vitesses est aussi douce que l’embrayage peut être souple. Les commandes au pied comme à la main se montrent précises, et cette moto devient une évidence dès les premier mètres. Le régulateur de vitesse et les poignées chauffantes, tout comme la centrale inertielle et une électronique là encore efficace et réglable, sont également appréciés en ces temps où il en faut plus, toujours plus, pour toujours moins et pour convaincre et plaire.
C’est ainsi qu’elle marque des points sur route comme en ville, cette 703R. Y compris auprès d’une concurrence des plus fournies : son moteur souple et dynamique à la fois, énergique et énergisant, disponible et toujours très maîtrisable et maîtrisé (TCS discret), se montre pertinent dans son contrôle (poignée droite ou assistance) comme dans sa prestation, onctueuse et forte à la fois, avec un petit côté épicé. Ses suspensions, particulièrement confortables, font également excellent ménage avec une partie-cycle précise et joueuse. Le poids contenu contribue également au sentiment de légèreté et de facilité ressenti. Bien entendu, quelques défauts subsistent, mineurs cela dit. Notamment le fait de s’accrocher souvent dans la commande phare, une selle ferme, une place passager peu accueillante et une instrumentation parfois difficile à lire.
La version européenne doit aussi se contenter de 95 ch, et donc ne pas profiter de son plein potentiel (-7 ch). Il semblerait également qu’elle soit un peu moins nerveuse, du fait d’une cartographie différente et économe en carburant, spéciale Euro5+. De quoi ne consommer qu’entre 3,5 l/100 km en ville et 6,5 l/100 km en conduite sportive, et donc environ 5l/100 km en moyenne. Malgré ces quelques réserves, la 703R offre un rapport prix/prestations particulièrement convaincant en sus d’être garantie 3 ans. Elle est une alternative sérieuse aux roadsters japonais et européens, à condition de dépasser les préjugés sur les motos chinoises et de faire confiance à l’avenir de la moto, qu’elle soit chinoise ou pas, d’ailleurs, et de la marque. Pour 6 999 €, Zontes frappe en tout cas fort, et la 703R semble pouvoir entrer d’office dans la coure des grands. Reste à jouer des coudes et à se mesurer aux autres pour trouver sa place…
|Zontes 703 R
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
Caradisiac a aimé
- Un super roadster
- Le bénéfice de la nouvelle électronique
- La partie cycle redoutable
- Le moteur très agréable
- Le tarif
Caradisiac n'a pas aimé
- La selle ferme
- Le freinage Nissin non testé
- La commande de feux de route dans laquelle on s’accroche
- Le manque de visibilité sur l’avenir de la marque
-
Le marque de recul sur le vieillissement à long terme (5 à 10 ans)
La fiche technique de la Zontes 703 R
- Type de moteur : 3 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide
- Cylindrée : 699 cm³
- Puissance maximale : 95 ch (70 kW) à 11 500 tr/min (compatible permis A2 / bridage 35 kW possible)
- Couple maximal : 74 à 74,5 Nm à 8 500 tr/min
- Vitesse maximale : Environ 230 km/h
- Consommation : 4,4 L/100 km
- Émissions de CO₂ : 98 g/km (norme Euro 5+)
- Cadre : Cadre périmétrique en aluminium
- Suspension avant : Fourche inversée Marzocchi réglable
- Suspension arrière : Monoamortisseur sur biellettes réglable
- Freinage : Disques avec étriers Nissin/J.Juan et système ABS
- Poids à sec : 174 kg
- Poids en ordre de marche : 191 kg
- Hauteur de selle : 820 mm
- Écran d'instrumentation numérique TFT de 6,75 pouces
- Système de démarrage sans clé (Keyless)
- Éclairage LED intégral
- Poignées chauffantes et prise de chargement USB
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