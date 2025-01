Triumph s'expose sur le salon Rétromobile avec des modèles anciens et actuels

Dévoilée lors de l’édition 2024 du salon Rétromobile, la « Zone moto » sera également de la partie en 2025 lors de la prochaine édition, qui se tiendra dans quelques jours, du 5 au 9 février prochains à la Porte de Versailles de Paris.

Parmi les exposants, on retrouvera le constructeur anglais Triumph, qui exposera douze modèles, anciens et actuels.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir la Bonneville T120 Bicolore, le Bobber TFC, la Rocket 3 R Storm, le Scrambler 400 X, la Bonneville T120 Vintage, la Speed Twin 900 et la nouvelle Speed Triple 1200 RS, le gros roadster sportif de la marque Triumph.

Quand le passé et le présent de Triumph se rencontrent, c'est à Rétromobile que ça se passe

En plus de l'exposition des différents modèles actuels et passés de la marque anglaise, les visiteurs pourront prendre part à une animation interactive directement sur le stand : le photocall Triumph. Une expérience offrant la possibilité aux visiteurs de se plonger dans l'univers Triumph en se mettant en scène aux côtés des modèles les plus emblématiques de la firme d'Hinckley, notamment la Bonneville T120 Bicolore, dans un décor spécialement conçu pour l'occasion.

Le Salon Rétromobile se tiendra du mercredi 5 février au dimanche 9 février au Parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Pour plus d'informations et la billetterie, vous pouvez visiter le site officiel de l'évènement.