Un dispositif antibruit en développement chez KTM

Les motards roulant sur des KTM sont-ils tous sourds ?

On peut se poser la question à la vue du dernier dispositif en développement du côté de Mattighofen.

Un brevet déposé par la marque autrichienne détaille en effet un système inédit permettant d’avertir le pilote lorsque sa moto dépasse un certain seuil de décibels, synonyme de bruit excessif. Des fois que le motard lui-même ait quelques problèmes d'oreille, sans doute.

Des capteurs sonores sont ainsi chargés « d’écouter » le moteur et l’échappement, et d’avertir le pilote via un indicateur sonore placé sur le guidon de la moto, ou intégré directement à l’instrumentation de la moto avec un voyant d’« alerte », lorsque sa conduite provoque un bruit excessif. Un dispositif qui pourrait être complété par un « limiteur de bruit » qui empêcherait la moto de prendre des tours dans certaines circonstances.

Le bruit au cœur des discussions

Si le bruit des motos fait de plus en débat, y compris au sein même de la communauté motarde, on a du mal à penser que ce dispositif puisse changer quoi que ce soit à la pollution sonore créée par certains « pilotes », qui sont généralement parfaitement conscients du bruit qu’ils provoquent.

Par ailleurs, au-delà des seuils légaux, en baisse constante au fil de l’évolution des réglementations, auxquels se conforment les marques, la chasse au bruit est au cœur de nombreuses discussions, notamment du côté de l’ACEM (Association européenne des constructeurs de motos) qui souhaite lutter contre les pots d’échappement adaptables dotés de chicanes amovibles, afin de rendre celles-ci impossibles à démonter.