Une première mondiale pour Ducati

Alors que le MotoGP a décidé de se passer des motos électriques dès l'année prochaine, jugeant le marché encore trop immature l'industrie moto progresse dans le domaine de la mobilité électrique.

Si la première moto électrique signée Honda est attendue pour les prochaines semaines, Ducati, qui fournit depuis plusieurs saisons les motos électriques du championnat MotoE a dévoilé son ultime avancée technologique : un prototype de moto électrique doté d'une batterie solide.

Annoncées comme la prochaine révolution en matière de mobilité électrique, les batteries solides, aussi appelées batteries à électrolyte solide, offrent une densité énergétique jusqu'à deux fois supérieure à celles au lithium utilisées actuellement, tout en permettant une recharge également beaucoup plus rapide, le tout en étant plus sûres.

Elles sont encore rares sur le marché car plus difficiles à fabriquer, et plus coûteuses.

Une révolution à venir pour les motos électriques ?

Profitant de sa présence sur le salon de Munich, qui a ouvert ses portes en début de semaine, c'est par l'intermédiaire de sa maison mère, le groupe Volkswagen que la marque italienne a fait le show avec cette première mondiale.

Cette batterie de nouvelle génération, ici développée en collaboration entre le groupe allemand (via PowerCo, la division batteries) et QuantumScape Corporation pourrait faire franchir un vrai palier à la mobilité urbaine dans les années à venir.

De quoi enfin convaincre les motards de passer à l'électrique ? Pas sûr néanmoins.