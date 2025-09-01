Zarco prolonge finalement l'aventure en MotoGP avec Honda !

L'officialisation de la prolongation de Johann Zarco avec Honda en MotoGP tardant à tomber, certaines rumeurs évoquaient la semaine dernière un possible départ du pilote tricolore en championnat du monde Superbike.

Il n'en sera finalement rien.

Johan Zarco va prolonger son aventure en MotoGP jusqu'à la fin de la saison 2027. La nouvelle a été officiellement confirmée ce matin par l'équipe LCR.

Comme ces dernières saisons, l'accord a été signé directement avec le HRC, ce qui lui assure un statut de pilote d'usine et lui garantit l'accès aux mêmes spécifications techniques que l'équipe officielle, avec des évolutions et des développements fournis en parallèle.

Si Johann visait le team officiel Honda, ce nouveau contrat lui assure une place sur la grille jusqu'à la fin de l'année 2027 avec un statut de pilote d'usine lui garantissant un traitement identique avec les deux titulaires des guidons des Honda d'usine.

Johann Zarco reste en MotoGP pour deux ans de plus

Une officialisation qui ravit Johann Zarco : « Je suis très heureux de confirmer que je resterai chez LCR pour les deux années à venir. C'est important car on a de grands objectifs à atteindre et de belles opportunités à saisir d'ici 2027. Lorsque j'ai signé avec Honda fin 2023, je ne m'attendais pas à trouver ce second souffle qui m'a donné l'énergie nécessaire pour obtenir un nouveau contrat de deux ans avec eux. On a déjà remporté une victoire avec Lucio et l'équipe, et ce serait fantastique de revivre cette expérience. Ces deux dernières années, Honda a apporté un soutien formidable à LCR, et on est convaincus de pouvoir continuer à progresser et à développer la moto grâce à notre travail acharné. Je tiens à remercier le HRC, LCR et tous ceux qui nous soutiennent ».

Lucio Cecchinello, directeur de l'équipe Honda LCR s'est également réjoui de poursuivre la collaboration avec Zarco : « Travailler avec Johann est tout simplement extraordinaire ; son professionnalisme est irréprochable, tant sur la piste qu'en dehors. Nous sommes ravis que le HRC lui ait renouvelé sa confiance pour les deux prochaines années, et nous sommes convaincus que sa contribution au développement de la RCV en 2026 et 2027 sera cruciale dans notre mission de ramener Honda au sommet ».