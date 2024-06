L'actu de la semaine : le marché moto, les promos Honda, la future BMW R 1300 GS, une arrivée chez Kawasaki et le retour de MV Agusta en MotoGP

À la Une cette semaine

Les bons chiffres du marché moto et scooter en mai

Malgré une météo capricieuse et une conjoncture globale plutôt morose, le marché des deux-roues a affiché des chiffres plutôt stables en mai dernier, avec 20 702 motos et scooters neufs immatriculés. Une légère baisse de 1,8 % par rapport à l’année dernière, qui permet toutefois au secteur de rester dans des volumes globalement satisfaisants, notamment grâce à Honda, qui domine toujours les ventes et Yamaha qui s’accroche. Dans le même temps, Kawasaki et Triumph s’affirment avec des volumes en hausse, tout comme Royale Enfield et Kymco, qui intègrent le Top 10 des constructeurs. Côté modèles, la première place des ventes revient à la nouvelle BMW R 1300 GS.

Des promos chez Honda

Depuis le 1er juin dernier, trois modèles récents du catalogue Honda profitent d’offres commerciales inédites : les Hornet 750, Transalp 750 et la CL500. Des remises allant jusqu’à 750 € sous la forme d’une aide à la reprise ou remise sur les accessoires pour les deux 750, et de 600 € de remise immédiate sur la 500, faisant passer son prix de 7 099 à 6 499 €.

La future BMW R 1300 GS Adventure se précise

Présentée en grande pompe au sein même de l’usine BMW de Berlin en septembre dernier, la nouvelle génération du maxi-trail allemand confirme son statut de star du catalogue BMW avec un début de carrière commerciale à la hauteur des attentes, et une première place des ventes tous modèles confondus en France en mai dernier. Une position dominante que la BMW R 1300 GS devrait confirmer avec l’arrivée prochaine de la déclinaison Adventure, attendue avant la fin de l’année. Un modèle dont les premiers détails commencent à fuiter.

Une petite cylindrée au look rétro bientôt au catalogue Kawasaki

Présenté en 2023, le modèle rétro Kawasaki W230 devrait faire son arrivée dès l’année prochaine en Europe. Jusqu'ici réservée aux marchés asiatiques, la petite sœur de la Kawasaki W800, déjà commercialisée en France sera disponible en Allemagne dès l'année prochaine. Des premiers tours de roue en Europe pour celle qui viendra concurrencer la Royal Enfield Classic 350.

MV Agusta bientôt de retour en MotoGP ?

Dans le giron du groupe Pierer Mobility, maison mère de KTM, depuis le début de l’année 2024, la marque italienne MV Agusta va maintenant profiter de la force de frappe des Autrichiens pour se développer. Comme cela avait déjà été évoqué, la firme italienne devrait même retrouver le MotoGP dès 2027. Un glorieux nom qui serait de retour en MotoGP, mais simplement pour habiller des prototypes KTM, à la façon de GasGas ces dernières années.