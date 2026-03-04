Que vaut la WN7, la première moto électrique de Honda ?

3. L’avis de la rédaction sur la Honda WN7
En s’inspirant de son concept, la première moto électrique de Honda tape dans le mille grâce à un design à la fois moderne qui saura séduire. Bien équipée, notamment avec un port CCS pour la recharge sur les bornes en courant continu (Total Energies, Ionity, Electra et consors), cette WN7 offre des performances inimaginables avec une moto thermique de cylindrée équivalente. Ajoutez à cela des qualités dynamiques certaines pour finir de convaincre les jeunes motards férus de technologie. Ces fameux early adopters (fortunés), qui ne rechigneront pas à débourser 14 990 euros. Les autres risquent de faire la grimace avec une autonomie qui limite l’usage de la Honda WN7 aux déplacements urbains et péri-urbains.
Heureusement, le catalogue du constructeur est suffisamment profond pour leur offrir une autre solution pour voyager ou les balades entre potes.
Caradisiac a aimé
Qualité de la partie cycle
Gestion des modes de conduite et du freinage régénératif
Les performances
Le port CCS pour la charge en DC
Caradisiac n’a pas aimé
La selle bien trop ferme
L’autonomie sur autoroute
Le prix
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Honda WN7
Moteur
Modèle A2 2026
Modèle A1 2026
|Type
|Moteur électrique dans l’axe du bras oscillant
|Batterie
|Cellules lithium-ion, fixe, 9,3 kW, 26,67 Ah, 349,44 V
|Chargeur
|Normal : type 2/Rapide : CCS2
|Puissance nominale
|24,5 ch (18 kW)
|14,9 ch (11 kW)
|Puissance maximale
|68 ch (50 kW)
|15,2 ch (11,2 kW)
|Couple
|100 Nm
|Mode de conduite
|Sport, Standard, Rain, ECO
Transmission
|Embrayage
|Automatique
|Boîte de vitesses
|-
|Transmission finale
|Par courroie
Partie cycle
|Cadre
|Éléments porteurs
|Longueur
|2.156 mm
|Largeur
|826 mm
|Empattement
|1.480 mm
|Garde au sol
|139 mm
|Hauteur de selle
|800 mm
|Poids
|217,5 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche inversée de 43 mm. Débattement de la roue avant de 120 mm
|Suspension arrière
|Amortisseur monoshock, réglable. Débattement de la roue arrière de 120 mm
|Angle de chasse
|25°
|Chasse à la roue
|99 mm
|Frein avant
|Double disque de 296 mm de diamètre, étriers radiaux Nissin double piston, ABS double canal avec centrale inertielle IMU
|Frein arrière
|Simple disque de 256 mm de diamètre, étrier flottant simple piston, ABS double canal avec centrale inertielle IMU
|Roues
|Jantes alliage à 5 branches, avant 17 x MT3.50, arrière 17 x MT4.00
|Pneu avant
|120/70 R17 58H
|Pneu arrière
|150/60 R17 66H
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|6 ans, 2 ans de garantie légale, jusqu’à 4 ans de garantie commerciale
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT de 5 pouces, connecté
|Prise
|Port USB Type-C
|Application mobile
|Honda RoadSync, Android et IOS
Contenances
|Autonomie
|140 km selon mode WMTC2-2
|156 km selon mode WMTC2-2
|Coloris
|Noir/bronze
|Noir mat
|Prix
|14.999 euros
|14.999 euros
