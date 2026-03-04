Que vaut la WN7, la première moto électrique de Honda ?

En s’inspirant de son concept, la première moto électrique de Honda tape dans le mille grâce à un design à la fois moderne qui saura séduire. Bien équipée, notamment avec un port CCS pour la recharge sur les bornes en courant continu (Total Energies, Ionity, Electra et consors), cette WN7 offre des performances inimaginables avec une moto thermique de cylindrée équivalente. Ajoutez à cela des qualités dynamiques certaines pour finir de convaincre les jeunes motards férus de technologie. Ces fameux early adopters (fortunés), qui ne rechigneront pas à débourser 14 990 euros. Les autres risquent de faire la grimace avec une autonomie qui limite l’usage de la Honda WN7 aux déplacements urbains et péri-urbains.

Heureusement, le catalogue du constructeur est suffisamment profond pour leur offrir une autre solution pour voyager ou les balades entre potes.

Caradisiac a aimé