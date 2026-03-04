Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
3. L’avis de la rédaction sur la Honda WN7

 

Que vaut la WN7, la première moto électrique de Honda ?

En s’inspirant de son concept, la première moto électrique de Honda tape dans le mille grâce à un design à la fois moderne qui saura séduire. Bien équipée, notamment avec un port CCS pour la recharge sur les bornes en courant continu (Total Energies, Ionity, Electra et consors), cette WN7 offre des performances inimaginables avec une moto thermique de cylindrée équivalente. Ajoutez à cela des qualités dynamiques certaines pour finir de convaincre les jeunes motards férus de technologie. Ces fameux early adopters (fortunés), qui ne rechigneront pas à débourser 14 990 euros. Les autres risquent de faire la grimace avec une autonomie qui limite l’usage de la Honda WN7 aux déplacements urbains et péri-urbains.
Heureusement, le catalogue du constructeur est suffisamment profond pour leur offrir une autre solution pour voyager ou les balades entre potes.

Caradisiac a aimé

  • Qualité de la partie cycle

  • Gestion des modes de conduite et du freinage régénératif

  • Les performances

  • Le port CCS pour la charge en DC

Caradisiac n’a pas aimé

  • La selle bien trop ferme

  • L’autonomie sur autoroute

  • Le prix

Look
Design
Qualité de finition/montage
Aspects pratiques
Instrumentation
Espace de rangement
Équipement de série
Ergonomie/confort
Position de conduite
Protection (vent/pluie)
Duo
Confort
Prise en main
Déplacement à l’arrêt
Moteur
Sonorité
Puissance/performance
Couple
Reprise/souplesse/vibration
Boîte de vitesses
Gestion cartographie
Châssis
Répartition des masses
Tenue de route
Remontée d’informations
Qualité de suspensions
Réglages suspensions
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
Freinage
Feeling au levier/pied
Qualité d’ABS
Efficacité de freinage
Budget
Prix d’achat
Rapport qualité/prix
Rapport à la concurrence
Consommation
La fiche technique de la Honda WN7

Moteur

Modèle A2 2026

Modèle A1 2026
Type Moteur électrique dans l’axe du bras oscillant
Batterie Cellules lithium-ion, fixe, 9,3 kW, 26,67 Ah, 349,44 V
Chargeur Normal : type 2/Rapide : CCS2
Puissance nominale 24,5 ch (18 kW) 14,9 ch (11 kW)
Puissance maximale 68 ch (50 kW) 15,2 ch (11,2 kW)
Couple 100 Nm
Mode de conduite Sport, Standard, Rain, ECO

Transmission

    
Embrayage Automatique
Boîte de vitesses -
Transmission finale Par courroie

Partie cycle

    
Cadre Éléments porteurs
Longueur 2.156 mm
Largeur 826 mm
Empattement 1.480 mm
Garde au sol 139 mm
Hauteur de selle 800 mm
Poids 217,5 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche inversée de 43 mm. Débattement de la roue avant de 120 mm
Suspension arrière Amortisseur monoshock, réglable. Débattement de la roue arrière de 120 mm
Angle de chasse 25°
Chasse à la roue 99 mm
Frein avant Double disque de 296 mm de diamètre, étriers radiaux Nissin double piston, ABS double canal avec centrale inertielle IMU
Frein arrière Simple disque de 256 mm de diamètre, étrier flottant simple piston, ABS double canal avec centrale inertielle IMU
Roues Jantes alliage à 5 branches, avant 17 x MT3.50, arrière 17 x MT4.00
Pneu avant 120/70 R17 58H
Pneu arrière 150/60 R17 66H

Révisions

    
Intervalle - km  
Garantie 6 ans, 2 ans de garantie légale, jusqu’à 4 ans de garantie commerciale

Pratique

    
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT de 5 pouces, connecté
Prise Port USB Type-C
Application mobile Honda RoadSync, Android et IOS

Contenances

    
Autonomie 140 km selon mode WMTC2-2 156 km selon mode WMTC2-2
Coloris Noir/bronze Noir mat
Prix 14.999 euros 14.999 euros
