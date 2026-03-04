Que vaut la WN7, la première moto électrique de Honda ?

Avec la WN7, Honda ambitionne de proposer des sensations de conduite que les machines à moteur thermique ne peuvent pas offrir. Dans son dossier de presse, la marque établit à plusieurs reprises un parallèle avec la CB500 Hornet, également accessible au permis A2. En revanche seule la WN7 se décline dans une version A1 bridée à 11 kW.

La moto est animée par un moteur électrique développant 18 kW en puissance continue et jusqu’à 50 kW en crête, pour un couple annoncé de 100 Nm. Ce bloc bénéficie d’un système de refroidissement liquide, un choix technique visant à limiter les risques de surchauffe et de réduction des performances. Implanté sous le pivot du bras oscillant, le moteur contribue à abaisser le centre de gravité de l’ensemble comme c’est souvent la norme sur les motos électriques.

La mise en route diffère sensiblement des habitudes des modèles thermiques. Le bouton de démarrage est positionné sur la gauche de la batterie, nécessitant de se pencher pour l’actionner, avant d’activer le contacteur situé sur le commodo droit. Au démarrage, aucun bruit ni vibration. Seul un témoin lumineux sur l’écran confirme que la moto est prête à partir. D’ailleurs, la transmission par courroie contribue elle aussi à un fonctionnement particulièrement silencieux. Avant de prendre la route, un détail nous interpelle : la WN7 ne dispose d’aucun frein de parking pourtant indispensable en cas de dénivelé lors du stationnement.

À basse vitesse, le poids de la machine se fait sentir dans la direction jusqu’à environ 30 km/h. Au-delà, la prise en main est sensiblement plus fluide. Les performances annoncées sont notables avec un couple instantané tandis que 3,9 secondes suffisent pour parcourir 50 mètres. Un chiffre comparable à celui de la CB500 Hornet. Le 0 à 100 km/h est donné pour 4,6 secondes, plaçant la WN7 devant son équivalent thermique sur cet exercice. La vitesse maximale est toutefois limitée à 129 km/h, pour une vitesse stabilisée de 127 km/h. Si ces valeurs restent mesurées sur le papier, elles se sont révélées suffisantes dans le cadre de l’essai.

On l’a dit, une fois la moto lancée, la partie-cycle se distingue par sa précision et son agilité, facilitant les mises sur l’angle et offrant un comportement homogène. Même sollicitée de manière soutenue, la motorisation peut compter sur l’efficacité du système de refroidissement pour maintenir des performances constantes.

Motorisation électrique oblige, la WN7 propose quatre modes de conduite — Standard, Sport, Eco et Rain — associés à quatre niveaux de freinage régénératif, réglables via les commandes sur le commodo à gauche du guidon. En ville, le niveau maximal permet une conduite limitant fortement le recours au freinage mécanique, le système pouvant amener la moto à l’arrêt complet sous réserve d’anticipation. Sur voie rapide, la désactivation de la régénération favorise les phases en roue libre et contribue à réduire la consommation. Sur routes secondaires, l’alternance entre les différents niveaux offre un ajustement fin, bien que le gain d’autonomie demeure limité à quelques kilomètres. C’est néanmoins ludique et cela peut faire la différence entre arriver à destination et finir par pousser la moto jusqu’à une prise de courant.

Les modes de conduite sont assez classiques avec le mode Standard qui offre un mix intéressant entre puissance moteur et décélération moyenne. C’est d’ailleurs celui que nous avons privilégié lors de notre essai, optant pour le mode Sport lors des phases plus roulantes. Ce dernier libère tout le potentiel du moteur électrique de la WN7, non sans offrir une régénération importante au freinage importante. De son côté, le mode Eco optimise la consommation électrique avec des accélérations en douceur et le maximum de freinage régénératif. Mais qu’on ne s’y trompe pas, si ce dernier est le plus progressif, c’est encore amplement suffisant pour un usage urbain et péri-urbain. Quant au mode Rain autant dire qu’il ne nous a pas été très utile sous le soleil de Marbella. Ce mode offre une accélération modérée et linéaire, avec une faible régénération au freinage pour préserver la stabilité sur route humide.

Forcément, en conduite dynamique, l’autonomie en prend vite un coup. Comptez environ 1 % par kilomètre en jouant le jeu de l’écoconduite, et plus encore en essorant la poignée d’accélérateur. Le tout en bénéficiant de conditions idéales avec une température de 20°C dans le sud de l’Espagne. Pour envisager d’atteindre les 140 km (153 km pour la version A1), il faudra probablement se limiter à un usage urbain en mode Eco uniquement.

Heureusement, la Honda WN7 dispose d’un atout majeur avec son système de recharge qui, il faut bien le reconnaître, compte parmi les meilleurs actuellement, au même titre que la Livewire One par exemple. D’une capacité de 9,3 kWh, la batterie lithium-ion demandera 2,4 heures pour une charge complète sur une Wallbox de 6 kW, ou 5,5 heures sur une prise domestique. Jusque-là rien d’exceptionnel. Mais grâce à un port CCS, la Honda WN7 va pouvoir faire le plein de Watts et passer de 20 à 80 % de batterie en 30 minutes une fois branchée sur une borne de recharge rapide. En pouvant utiliser le réseau de recharge en courant continu en plus des bornes AC (à condition de se balader avec le câble de recharge dans ce dernier cas), la moto fait ainsi preuve d’une polyvalence encore trop rare sur le segment.