3. L’avis de la rédaction sur la Kawasaki Z1100
Alors qu’elle fut longtemps la première, la seule et la plus dominante de la catégorie qu’elle avait elle-même créée, la Z1000 a cédé sa place au fil des années à des roadsters plus puissants ou plus performants, pas forcément de plus gros en cylindrée, mais renouvelant le genre. Jusqu’à en disparaître il y a quelques années, emportée par les normes Euro5 et la mode des trails. De la Street Triple 765 à la Hornet 1000 et sa déclinaison SP, la concurrence est pourtant devenue plus rude chez les maxi-roadsters « raisonnables » en comparaison des Hyperstreet, les streetfighters aux caractéristiques de puissance hallucinantes de 200 ch et plus.
Les marques chinoises sont également sur le créneau des roadsters de caractère et abordables, comme en témoignent les QJ Motor 921 et les futures CF Moto. Sans oublier en interne la Z900, pas toute jeune certes, mais compatible A2 et en mesure de lui faire de l’ombre, avec son style Sugomi, sa cylindrée et sa puissance à peine inférieures. Alors que reste-t-il à la Z1100 ? Son aura, c’est un fait, son côté bestial assumé allant avec son identité moteur et son comportement dynamique vif et rigoureux à la fois.
Modernisée, paré d’une électronique discrète et performante, elle gagne en facilité d’exploitation tout en conservant son côté sauvage. Pour 2026, toujours performante et ne bridant pas plus qu’elle ne brime, elle continue de jouer les pousse au crime tout en sachant se montrer bien plus réfléchie et calme en prime. Gagnant en souplesse d’utilisation, à défaut de se montrer réellement confortable, elle consomme toujours autant si l’on en croit son instrumentation. Autour de 7l/100 km lors d’une utilisation pourtant assez modérée contre les 5,6 l/100 km annoncés par le constructeur, probablement moins joueur que nous au guidon et plus enclin à allumer le témoin Eco de l’instrumentation en profitant des rapports rallongés (la 1, la 5 et la 6).
À 11 999 €, la version standard est déjà une bonne compagne, profitant de la qualité de fabrication Kawasaki (attention toutefois aux ajustements des plastiques d’habillage) et d’un solide socle technique et mécanique. La SE apporte une tenue de route supérieure et un freinage plus agréable, tandis qu’elle souffre de la même remarque concernant le changement de mode de comportement. Finalement, le choix entre ces deux-là est plus économique et stylistique que technique. Et au final, la monte pneumatique remplaçant les Dunlop Q5A d’origine, moins convaincants, permettra d’optimiser au maximum le comportement, le confort et le côté naturel de cette Z, fort bien re née quand bien même et voulant perpétuer contre modes et marées ce qu’elle est et a à apporter, dusse-t-elle pour cela être composée avec de l’existant et non entièrement re conçue. Pour l’instant.
Caradisiac a aimé
Caradisiac n’a pas aimé
- Les modes trop lents à changer
- Le comportement des pneumatiques
- La prise USB non intégrée
- La consommation
|Kawasaki Z1100 2026
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Kawasaki Z1100
|
Moteur
|
Modèle 2026
|
SE 2026
|Type
|4 cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 16 soupapes, Euro 5+
|Cylindrée
|1.099 cm3 (77 x 59 mm)
|Puissance
|136 ch (100 kW) à 9.000 tours/minute
|Couple
|113 Nm (11.5 m/kgf) à 7.600 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide, sous pression
|Alimentation
|Injection électronique de carburant, 4x38mm
|Mode de conduite
|Sport, Road, Rain, Rider (personnalisable)
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile, commande manelle
|Boîte de vitesses
|6 rapports, shifter KQS bidirectionnel
|Transmission finale
|Par chaîne. Rapport de transmission: 15/42
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre double poutre en aluminium
|Longueur
|2.055 mm
|Largeur
|825 mm
|Empattement
|1.440 mm
|Garde au sol
|125 mm
|Hauteur de selle
|815 mm
|Poids
|201 kg à sec, 221 kg pleins faits
|Suspension avant
|Fourche inversée Showa SFF-BP de 41 mm, réglable en compression, détente et précharge du ressort. Débattement de la roue avant 120 mm
|Suspension arrière
|Bras oscillant avec suspension horizontale Back-link, amortisseur à gaz réglable en détente et précharge du ressort. Débattement de la roue arrière 136 mm
|Bras oscillant avec suspension horizontale Back-link, amortisseur Öhlins S46 à gaz réglable en détente et précharge du ressort. Débattement de la roue arrière136 mm
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|110 mm
|Frein avant
|Double disque semi-flottant de 310 mm, étriers monoblocs à 4 pistons opposés et fixation radiale, ABS
|Double disque Brembo semi-flottant de 310 mm, étriers monoblocs Brembo M4.32 à 4 pistons opposés et fixation radiale, ABS
|Frein arrière
|Simple disque de 260 mm, étrier simple piston, ABS
|Roues
|Jantes alliage de 17 pouces
|Pneu avant
|120/70ZR17M/C (58W)
|Pneu arrière
|190/50ZR17M/C (73W)
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|4 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT de 5 pouces, connectivité smartphone, navigation virage par virage
|Prise
|-
|Application mobile
|Kawasaki Rideology The App Motorcycle, Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|17 litres
|Coloris
|Noir
|Gris mat
|Prix
|11.999 euros
|13.799 euros
