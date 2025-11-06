Alors qu’elle fut longtemps la première, la seule et la plus dominante de la catégorie qu’elle avait elle-même créée, la Z1000 a cédé sa place au fil des années à des roadsters plus puissants ou plus performants, pas forcément de plus gros en cylindrée, mais renouvelant le genre. Jusqu’à en disparaître il y a quelques années, emportée par les normes Euro5 et la mode des trails. De la Street Triple 765 à la Hornet 1000 et sa déclinaison SP, la concurrence est pourtant devenue plus rude chez les maxi-roadsters « raisonnables » en comparaison des Hyperstreet, les streetfighters aux caractéristiques de puissance hallucinantes de 200 ch et plus.

Les marques chinoises sont également sur le créneau des roadsters de caractère et abordables, comme en témoignent les QJ Motor 921 et les futures CF Moto. Sans oublier en interne la Z900, pas toute jeune certes, mais compatible A2 et en mesure de lui faire de l’ombre, avec son style Sugomi, sa cylindrée et sa puissance à peine inférieures. Alors que reste-t-il à la Z1100 ? Son aura, c’est un fait, son côté bestial assumé allant avec son identité moteur et son comportement dynamique vif et rigoureux à la fois.

Modernisée, paré d’une électronique discrète et performante, elle gagne en facilité d’exploitation tout en conservant son côté sauvage. Pour 2026, toujours performante et ne bridant pas plus qu’elle ne brime, elle continue de jouer les pousse au crime tout en sachant se montrer bien plus réfléchie et calme en prime. Gagnant en souplesse d’utilisation, à défaut de se montrer réellement confortable, elle consomme toujours autant si l’on en croit son instrumentation. Autour de 7l/100 km lors d’une utilisation pourtant assez modérée contre les 5,6 l/100 km annoncés par le constructeur, probablement moins joueur que nous au guidon et plus enclin à allumer le témoin Eco de l’instrumentation en profitant des rapports rallongés (la 1, la 5 et la 6).

À 11 999 €, la version standard est déjà une bonne compagne, profitant de la qualité de fabrication Kawasaki (attention toutefois aux ajustements des plastiques d’habillage) et d’un solide socle technique et mécanique. La SE apporte une tenue de route supérieure et un freinage plus agréable, tandis qu’elle souffre de la même remarque concernant le changement de mode de comportement. Finalement, le choix entre ces deux-là est plus économique et stylistique que technique. Et au final, la monte pneumatique remplaçant les Dunlop Q5A d’origine, moins convaincants, permettra d’optimiser au maximum le comportement, le confort et le côté naturel de cette Z, fort bien re née quand bien même et voulant perpétuer contre modes et marées ce qu’elle est et a à apporter, dusse-t-elle pour cela être composée avec de l’existant et non entièrement re conçue. Pour l’instant.

Caradisiac a aimé