Norton Manx R : l’exclusivité technologique au service des sensations

La Norton Manx R impressionne autant par sa sophistication que par sa personnalité. Véritable vitrine technologique pour la marque et ses fournisseurs prestigieux, elle combine un moteur V4 charismatique, maintenu sous l’emprise d’une électronique ultra-poussée, tout en laissant une parfaite liberté de réglages, lesquels sont définitifs si on le souhaite, y compris la désactivation. De quoi profiter d’une partie-cycle de très haut niveau, synthétisant de manière homogène et pertinente tout ce qu’il y a de meilleur en matière de développement moto.

Sur route comme sur piste, l’anglaise offre des sensations rares et une efficacité remarquable, une identité unique, aussi, tout en conservant une certaine permissivité, toujours grâce à ses assistances de haut vol. Reste que cette exclusivité a un prix. À plus de 43 000 € dans cette version Signature, les quelques bugs électroniques observés durant l’essai passent difficilement. D’autant plus que la version standard, affichée à 23 250 €, pourrait déjà largement suffire pour profiter de l’essentiel des qualités de cette machine. Dommage qu’elle soit si onéreuse, d’ailleurs, tant une version à moins de 20 000 € aurait su séduire le plus grand nombre d’amateurs de V4.

Il faudra également que Norton rassure sur son espérance de vie, la pérennité de son réseau et celle de son implantation en France et en Europe, ainsi que sur son SAV. Si les doutes sont permis ou raisonnables, une chose est certaine : avec cette Manx R, la marque britannique signe un retour aussi ambitieux que spectaculaire. Convaincante, elle semble souffrir de défauts de jeunesse, lesquels sont aisément contrôlables au moyen de mises à jour logicielles. Seule la production de chaleur ne pourra trouver d’autre solution que de rouler, rouler et encore rouler, ce que semble savoir faire et bien faire cette Manx R.