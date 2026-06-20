Suzuki SV7-GX : que vaut le nouveau trail routier de Suzuki ?

3. L’avis de la rédaction sur la Suzuki SV7-GX
La SV650 de dernière génération (aujourd’hui disparue, mais toujours commercialisée) ne vous avait pas séduit par son look rétro et son manque de protection ? La SV7-GX pourrait bien vous intéresser. Répondant certes un peu tard à la mode des Crossover et se plaçant dans une catégorie aujourd’hui très disputée, aux côtés d’une onéreuse et puissante Triumph Tiger 660, d’un cher Yamaha Tracer 7 à l’image parfois troublée par une clientèle à laquelle one s’identifie pas forcément, d’une Ducati Multistrada V2 seule autre V2 à la sauce et au prix italiens et, dans une certaine mesure d’un vieillissant mais toujours vaillant Versys 650, la nouveauté Suzuki doit d’autant plus refaire son retard qu’elle arrive à rebours de la saison en concession. N’étant disponible à la livraison qu’après l’avoir été à l’essai dans la plupart d’entre elles, donc à la rentrée 2026 apparemment, elle fait le maximum pour vous inviter à attendre. Heureusement que son niveau de confort et de protection permet d’envisager une arrière-saison agréable, même en l’absence de poignées chauffantes.
Ce timing pourrait bien priver Suzuki et son réseau de ventes pourtant méritées, ce modèle cumulant les atouts. En ne visant pas la surenchère électronique ou mécanique, en restant sur du connu et de l’efficace, avec des dimensions pneumatiques renforçant vivacité et agilité, en demeurant bien dimensionné pour un milieu de gamme et pour un milieu urbain ou rural aussi bien que pour tout type d’utilisation ou de conduite, ce « SUV » Suzuki peut en tout cas compter sur son prix pour retenir l’intérêt. Comptez « seulement » 7 999 € en juin 2026 pour le coloris blanc et 8 299 € pour les coloris spécifiques, dont le Suzuki Racing de cet essai. De quoi réfléchir, non ? Surtout lorsqu’une fois au guidon, on profite d’une machine très agréable à emmener, bien équipée pour voyager et ne demandant que très peu de conciliation ou d’entretien. Suzuki propose su coup une garantie pouvant aller jusqu’à 10 ans (2 ans de bases et un an renouvelable chaque année) sous condition de faire entretenir sa moto dans le réseau en temps et en heure. Pas mal comme argument.
Par contre, il pourra lui manquer une béquille centrale et un régulateur de vitesse pour les plus exigeants, tandis que les poignées chauffantes de série n’auraient pas été de refus histoire d’enfoncer un clou déjà bien planté. Suzuki démontre en tout en tout cas que sobriété ne rime pas avec austérité, que l’on parle d’équipement ou de motorisation et surtout la marque prouve que les Japonais peuvent encore rivaliser avec des Chinoises venant chasser sur leurs terres et terrains, notamment grâce à leur maîtrise de la motorisation et des parties cycles performantes. Quand l’image et l’histoire de marque rivalisent avec l’ambition, on souhaite en tout cas à cette SV7-GX de rencontrer son public et de séduire aussi bien les vieux briscards que les jeunes conducteurs, séduits par sa ligne comme par ses caractéristiques et moins sensibles à des arguments marketing et visuels du style fourche inversée et étriers radiaux.
Caradisiac a aimé
-
Le moteur particulièrement plaisant
-
La partie cycle agile et légère
-
Le confort de position et de selle
-
Le niveau de protection du carénage
Caradisiac n’a pas aimé
-
La bulle non réglable sans outil
-
La place passager semblant limitée
-
La disponibilité tardive
-
Pas de béquille centrale
Suzuki SV7-GX Look
-
-
-
-
-
Design
-
-
-
-
-
Qualité de finition/montage
-
-
-
-
-
Aspects pratiques
-
-
-
-
-
Instrumentation
-
-
-
-
-
Espace de rangement
-
-
-
-
-
Équipement de série
-
-
-
-
-
Ergonomie/confort
-
-
-
-
-
Position de conduite
-
-
-
-
-
Protection (vent/pluie)
-
-
-
-
-
Duo
-
-
-
-
-
Confort
-
-
-
-
-
Prise en main
-
-
-
-
-
Déplacement à l’arrêt
-
-
-
-
-
Moteur
-
-
-
-
-
Sonorité
-
-
-
-
-
Puissance/performance
-
-
-
-
-
Couple
-
-
-
-
-
Reprise/souplesse/vibration
-
-
-
-
-
Boîte de vitesses
-
-
-
-
-
Gestion cartographie
-
-
-
-
-
Châssis
-
-
-
-
-
Répartition des masses
-
-
-
-
-
Tenue de route
-
-
-
-
-
Remontée d’informations
-
-
-
-
-
Qualité de suspensions
-
-
-
-
-
Réglages suspensions
-
-
-
-
-
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
-
-
-
-
-
Freinage
-
-
-
-
-
Feeling au levier/pied
-
-
-
-
-
Qualité d’ABS
-
-
-
-
-
Efficacité de freinage
-
-
-
-
-
Budget
-
-
-
-
-
Prix d’achat
-
-
-
-
-
Rapport qualité/prix
-
-
-
-
-
Rapport à la concurrence
-
-
-
-
-
Consommation
-
-
-
-
-
La fiche technique de la Suzuki SV7-GX
Moteur
Modèle 2026
Type Bicylindre en V à 90°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre Cylindrée 645 cm3 (81 x 62,6 mm) Puissance 73 ch (54 kW) à 8.500 tours/minute Couple 64 Nm à 6.800 tours/minute Allumage Electronique Lubrification Carter humide Alimentation Injection électronique de carburant, accélérateur ride-by-wire Mode de conduite A (Active), B (Basique) et C (Confort)
Transmission
Embrayage Multi disques en bain d’huile, antidribble Boîte de vitesses 6 rapports, quickshifter bidirectionnel Transmission finale Par chaîne, rapport de transmission : 46/15
Partie cycle
Cadre Treillis tubulaire en acier, guidon en aluminium Longueur 2.160 mm Largeur 910 mm Empattement 1.445 mm Garde au sol 135 mm Hauteur de selle 795 mm Poids 211 kg en ordre de marche Suspension avant Fourche télescopique hydraulique de 41 mm de diamètres, débattement 129 mm Suspension arrière Double bras oscillant en acier, amortisseur central à lien progressif, réglable en précharge, débattement 129 mm Angle de chasse 25 ° Chasse à la roue 106 mm Frein avant Double disque flottant de 290 mm, étriers Tokico 4 pistons, ABS Frein arrière Simple disque de 240 mm, étrier double piston, ABS Roues En alliage d'aluminium, 10 branches, 17 pouces Pneu avant 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, Pirelli Angel GT II Pneu arrière 160/60ZR17M/C (69W), tubeless, Pirelli Angel GT II
Révisions
Intervalle - km Garantie 2 ans de garantie légale, jusqu'à 10 ans avec garantie commerciale
Pratique
Capacité emport - Ecran Compteur TFT de 4,2 pouces Prise Prise USB-C 5V/A3 Application mobile Suzuki Ride Connect+, Android et IOS
Contenances
Réservoir 17,4 litres Coloris Bleu, gris, noir
Photos (33)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération