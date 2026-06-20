Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Suzuki Sv

Essai

Suzuki SV7-GX : que vaut le nouveau trail routier de Suzuki ?

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L’avis de la rédaction sur la Suzuki SV7-GX

 

Suzuki SV7-GX : que vaut le nouveau trail routier de Suzuki ?

La SV650 de dernière génération (aujourd’hui disparue, mais toujours commercialisée) ne vous avait pas séduit par son look rétro et son manque de protection ? La SV7-GX pourrait bien vous intéresser. Répondant certes un peu tard à la mode des Crossover et se plaçant dans une catégorie aujourd’hui très disputée, aux côtés d’une onéreuse et puissante Triumph Tiger 660, d’un cher Yamaha Tracer 7 à l’image parfois troublée par une clientèle à laquelle one s’identifie pas forcément, d’une Ducati Multistrada V2 seule autre V2 à la sauce et au prix italiens et, dans une certaine mesure d’un vieillissant mais toujours vaillant Versys 650, la nouveauté Suzuki doit d’autant plus refaire son retard qu’elle arrive à rebours de la saison en concession. N’étant disponible à la livraison qu’après l’avoir été à l’essai dans la plupart d’entre elles, donc à la rentrée 2026 apparemment, elle fait le maximum pour vous inviter à attendre. Heureusement que son niveau de confort et de protection permet d’envisager une arrière-saison agréable, même en l’absence de poignées chauffantes.

Ce timing pourrait bien priver Suzuki et son réseau de ventes pourtant méritées, ce modèle cumulant les atouts. En ne visant pas la surenchère électronique ou mécanique, en restant sur du connu et de l’efficace, avec des dimensions pneumatiques renforçant vivacité et agilité, en demeurant bien dimensionné pour un milieu de gamme et pour un milieu urbain ou rural aussi bien que pour tout type d’utilisation ou de conduite, ce « SUV » Suzuki peut en tout cas compter sur son prix pour retenir l’intérêt. Comptez « seulement » 7 999 € en juin 2026 pour le coloris blanc et 8 299 € pour les coloris spécifiques, dont le Suzuki Racing de cet essai. De quoi réfléchir, non ? Surtout lorsqu’une fois au guidon, on profite d’une machine très agréable à emmener, bien équipée pour voyager et ne demandant que très peu de conciliation ou d’entretien. Suzuki propose su coup une garantie pouvant aller jusqu’à 10 ans (2 ans de bases et un an renouvelable chaque année) sous condition de faire entretenir sa moto dans le réseau en temps et en heure. Pas mal comme argument.

Par contre, il pourra lui manquer une béquille centrale et un régulateur de vitesse pour les plus exigeants, tandis que les poignées chauffantes de série n’auraient pas été de refus histoire d’enfoncer un clou déjà bien planté. Suzuki démontre en tout en tout cas que sobriété ne rime pas avec austérité, que l’on parle d’équipement ou de motorisation et surtout la marque prouve que les Japonais peuvent encore rivaliser avec des Chinoises venant chasser sur leurs terres et terrains, notamment grâce à leur maîtrise de la motorisation et des parties cycles performantes. Quand l’image et l’histoire de marque rivalisent avec l’ambition, on souhaite en tout cas à cette SV7-GX de rencontrer son public et de séduire aussi bien les vieux briscards que les jeunes conducteurs, séduits par sa ligne comme par ses caractéristiques et moins sensibles à des arguments marketing et visuels du style fourche inversée et étriers radiaux.

Caradisiac a aimé

  • Le moteur particulièrement plaisant

  • La partie cycle agile et légère

  • Le confort de position et de selle

  • Le niveau de protection du carénage

Caradisiac n’a pas aimé

  • La bulle non réglable sans outil

  • La place passager semblant limitée

  • La disponibilité tardive

  • Pas de béquille centrale

Suzuki SV7-GX
Look
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
Design
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
Instrumentation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Ergonomie/confort
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
  • 8.25
Prix d’achat
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la Suzuki SV7-GX

Moteur

Modèle 2026
Type Bicylindre en V à 90°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, quatre soupapes par cylindre
Cylindrée 645 cm3 (81 x 62,6 mm)
Puissance 73 ch (54 kW) à 8.500 tours/minute
Couple 64 Nm à 6.800 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant, accélérateur ride-by-wire
Mode de conduite A (Active), B (Basique) et C (Confort)

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile, antidribble
Boîte de vitesses 6 rapports, quickshifter bidirectionnel
Transmission finale Par chaîne, rapport de transmission : 46/15

Partie cycle

  
Cadre Treillis tubulaire en acier, guidon en aluminium
Longueur 2.160 mm
Largeur 910 mm
Empattement 1.445 mm
Garde au sol 135 mm
Hauteur de selle 795 mm
Poids 211 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche télescopique hydraulique de 41 mm de diamètres, débattement 129 mm
Suspension arrière Double bras oscillant en acier, amortisseur central à lien progressif, réglable en précharge, débattement 129 mm
Angle de chasse 25 °
Chasse à la roue 106 mm
Frein avant Double disque flottant de 290 mm, étriers Tokico 4 pistons, ABS
Frein arrière Simple disque de 240 mm, étrier double piston, ABS
Roues En alliage d'aluminium, 10 branches, 17 pouces
Pneu avant 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, Pirelli Angel GT II
Pneu arrière 160/60ZR17M/C (69W), tubeless, Pirelli Angel GT II

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 2 ans de garantie légale, jusqu'à 10 ans avec garantie commerciale

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT de 4,2 pouces
Prise Prise USB-C 5V/A3
Application mobile Suzuki Ride Connect+, Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 17,4 litres
Coloris Bleu, gris, noir
Page précédente

Photos (33)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Suzuki

Voir toute l'actu Suzuki

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto