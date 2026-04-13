Triumph Tracker 400 : un 400 pour s'amuser vraiment !

Que voici une moto chère dans l’absolu au regard des cylindrées et des motos que l’on retrouve aujourd’hui sur le marché, mais la qualité se paye, que l’on parle de finition, de motorisation ou encore de partie cycle. Sans oublier un intervalle de révision de 16 000 km à même d’assurer des économies intermédiaires. En axant le développement sur l’essentiel : d’excellentes sensations et un comportement faisant honneur à la marque au T et un moteur certes simple, mais fort bien né, l’anglaise produite en Inde convainc autant qu’elle séduit.

Avec son comportement spécifique lié à ses suspensions trailisantes de qualité et bien accordées et à sa géométrie agile et pourtant stable, sans oublier un guidon large induisant une position de conduite moins habituelle, la nouveauté 2026 se différencie conséquemment et offre une alternative intéressante et ludique à nombre de motos, y compris la Scrambler 400, trop haute pour nombre d’entre nous. Que l’on soit à la recherche d’une moto principale ou secondaire, la Tracker 400 fait envie par sa simplicité et par son look autant que par ses caractéristiques faisant d’elle l’équivalent d’une 500 ou plus. Performante, avenante et confortable, elle donne en tout cas à réfléchir et surtout bien du plaisir, quel que soit le type de trajet ou de route. Vendue pour être une urbaine, elle est en réalité bien plus et le fait découvrir à la moindre occasion. Reste à trouver les petites routes sur lesquelles elle montrera son plein potentiel.

Caradisiac a aimé

La motorisation des plus agréables

Le comportement dynamique à l’attaque

L’identité originale de la moto

Caradisiac n'a pas aimé

Les vibrations rendant le compteur difficile à lire

Le compte-tours peu lisible

L’ergot de béquille latérale limitant l’angle pris à gauche

Triumph Tracker 400 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Triumph Tracker 400