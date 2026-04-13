Triumph Tracker 400 : un 400 pour s'amuser vraiment !

3. L'avis de la rédaction sur la Triumph Tracker 400
Que voici une moto chère dans l’absolu au regard des cylindrées et des motos que l’on retrouve aujourd’hui sur le marché, mais la qualité se paye, que l’on parle de finition, de motorisation ou encore de partie cycle. Sans oublier un intervalle de révision de 16 000 km à même d’assurer des économies intermédiaires. En axant le développement sur l’essentiel : d’excellentes sensations et un comportement faisant honneur à la marque au T et un moteur certes simple, mais fort bien né, l’anglaise produite en Inde convainc autant qu’elle séduit.
Avec son comportement spécifique lié à ses suspensions trailisantes de qualité et bien accordées et à sa géométrie agile et pourtant stable, sans oublier un guidon large induisant une position de conduite moins habituelle, la nouveauté 2026 se différencie conséquemment et offre une alternative intéressante et ludique à nombre de motos, y compris la Scrambler 400, trop haute pour nombre d’entre nous. Que l’on soit à la recherche d’une moto principale ou secondaire, la Tracker 400 fait envie par sa simplicité et par son look autant que par ses caractéristiques faisant d’elle l’équivalent d’une 500 ou plus. Performante, avenante et confortable, elle donne en tout cas à réfléchir et surtout bien du plaisir, quel que soit le type de trajet ou de route. Vendue pour être une urbaine, elle est en réalité bien plus et le fait découvrir à la moindre occasion. Reste à trouver les petites routes sur lesquelles elle montrera son plein potentiel.
Caradisiac a aimé
- La motorisation des plus agréables
- Le comportement dynamique à l’attaque
- L’identité originale de la moto
Caradisiac n'a pas aimé
- Les vibrations rendant le compteur difficile à lire
- Le compte-tours peu lisible
- L’ergot de béquille latérale limitant l’angle pris à gauche
|Triumph Tracker 400
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Triumph Tracker 400
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro5
|Cylindrée
|398 cm3 (89 x 64 mm)
|Puissance
|42 cv (30.89 kW) à 9.000 tours/minute
|Couple
|37.5 Nm à 7.500 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|-
|Alimentation
|Injection électronique Bosch avec commande électronique du papillon des gaz
|Mode de conduite
|-
|
Transmission
|Embrayage
|Multidisque en bain d'huile, assisté et antidribble
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne X-Ring
|
Partie cycle
|Cadre
|Hybride simple poutre / périmétrique, acier tubulaire, sous-châssis arrière boulonné
|Longueur
|2.033 mm
|Largeur
|857 mm
|Empattement
|1.371 mm
|Garde au sol
|- mm
|Hauteur de selle
|805 mm
|Poids
|176 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche inversée Big Piston de 43 mm. Débattement de 140 mm
|Suspension arrière
|Double bras oscillant en alliage d'aluminium moulé, amortisseur à gaz avec réservoir externe et précharge réglable, débattement 130 mm
|Angle de chasse
|24,4°
|Chasse à la roue
|107,6 mm
|Frein avant
|Disque fixe simple de 300 mm, étrier radial à quatre pistons, ABS
|Frein arrière
|Disque fixe simple de 230 mm, étrier flottant à piston simple, ABS
|Roues
|Jantes aluminium à 10 branches, avant 17x3.0, arrière 17x4.0
|Pneu avant
|110/70 R17
|Pneu arrière
|150/60 R17
|
Révisions
|Intervalle
|16.000 km / 12 mois
|Garantie
|2 ans, kilométrage illimité
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Analogique avec écran LCD
|Prise
|Port USB-C
|Application mobile
|-
|
Contenances
|Réservoir
|13 litres
|Coloris
|argent/rouge, jaune/noir, noir/blanc
|Prix
|6.545 euros
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Sommaire
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