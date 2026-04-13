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Essai

Triumph Tracker 400 : un 400 pour s'amuser vraiment !

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L'avis de la rédaction sur la Triumph Tracker 400

 

Triumph Tracker 400 : un 400 pour s'amuser vraiment !

Que voici une moto chère dans l’absolu au regard des cylindrées et des motos que l’on retrouve aujourd’hui sur le marché, mais la qualité se paye, que l’on parle de finition, de motorisation ou encore de partie cycle. Sans oublier un intervalle de révision de 16 000 km à même d’assurer des économies intermédiaires. En axant le développement sur l’essentiel : d’excellentes sensations et un comportement faisant honneur à la marque au T et un moteur certes simple, mais fort bien né, l’anglaise produite en Inde convainc autant qu’elle séduit.

Avec son comportement spécifique lié à ses suspensions trailisantes de qualité et bien accordées et à sa géométrie agile et pourtant stable, sans oublier un guidon large induisant une position de conduite moins habituelle, la nouveauté 2026 se différencie conséquemment et offre une alternative intéressante et ludique à nombre de motos, y compris la Scrambler 400, trop haute pour nombre d’entre nous. Que l’on soit à la recherche d’une moto principale ou secondaire, la Tracker 400 fait envie par sa simplicité et par son look autant que par ses caractéristiques faisant d’elle l’équivalent d’une 500 ou plus. Performante, avenante et confortable, elle donne en tout cas à réfléchir et surtout bien du plaisir, quel que soit le type de trajet ou de route. Vendue pour être une urbaine, elle est en réalité bien plus et le fait découvrir à la moindre occasion. Reste à trouver les petites routes sur lesquelles elle montrera son plein potentiel.

Caradisiac a aimé

  • La motorisation des plus agréables
  • Le comportement dynamique à l’attaque
  • L’identité originale de la moto

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les vibrations rendant le compteur difficile à lire
  • Le compte-tours peu lisible
  • L’ergot de béquille latérale limitant l’angle pris à gauche

 

Triumph Tracker 400
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Instrumentation
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Ergonomie/confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Duo
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Confort
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport à la concurrence
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

 

La fiche technique de la Triumph Tracker 400

Moteur

Modèle 2026
Type Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro5
Cylindrée 398 cm3 (89 x 64 mm)
Puissance 42 cv (30.89 kW) à 9.000 tours/minute
Couple 37.5 Nm à 7.500 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification -
Alimentation Injection électronique Bosch avec commande électronique du papillon des gaz
Mode de conduite -

Transmission

  
Embrayage Multidisque en bain d'huile, assisté et antidribble
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne X-Ring

Partie cycle

  
Cadre Hybride simple poutre / périmétrique, acier tubulaire, sous-châssis arrière boulonné
Longueur 2.033 mm
Largeur 857 mm
Empattement 1.371 mm
Garde au sol - mm
Hauteur de selle 805 mm
Poids 176 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche inversée Big Piston de 43 mm. Débattement de 140 mm
Suspension arrière Double bras oscillant en alliage d'aluminium moulé, amortisseur à gaz avec réservoir externe et précharge réglable, débattement 130 mm
Angle de chasse 24,4°
Chasse à la roue 107,6 mm
Frein avant Disque fixe simple de 300 mm, étrier radial à quatre pistons, ABS
Frein arrière Disque fixe simple de 230 mm, étrier flottant à piston simple, ABS
Roues Jantes aluminium à 10 branches, avant 17x3.0, arrière 17x4.0
Pneu avant 110/70 R17
Pneu arrière 150/60 R17

Révisions

  
Intervalle 16.000 km / 12 mois
Garantie 2 ans, kilométrage illimité

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Analogique avec écran LCD
Prise Port USB-C
Application mobile -

Contenances

  
Réservoir 13 litres
Coloris argent/rouge, jaune/noir, noir/blanc
Prix 6.545 euros
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