De la puissance sans frein pour la nouvelle Triumph Trident 660 toujours vendue au même prix
3. L’avis de la rédaction sur la Triumph Trident 660
Notre essai fut assez court, avec un petit 70 km seulement parcouru au guidon de la Trident 660, le tout sur des routes si enthousiasmantes que l’on se concentre autant sur l’analyse de la moto que sur sa trajectoire. Ce qu’elle permet, cette Trident de nouvelle génération. Elle fait un bond en avant d’un point de vue dynamique, rendue plus sportive, mais également d’un point de vue moteur, rendu plus dynamique. Un combo gagnant qui ne se fait qu’au détriment de la précision du freinage. Quel dommage que l’on conserve des éléments Nissin de qualité, certes, mais aux caractéristiques et aux performances en retrait par rapport au potentiel de la moto et à l’électronique ou encore aux pneumatiques, donnant l’impression d’une mauvaise coordination avec, principalement du fait d’une intervention inconstante dans ses réactions ou dans la consistance de la pédale. À voir avec d’autres pneus, plus sportifs, si le phénomène persiste. Sur d’autres routes, aussi.
Pour les autres points, c’est un carton plein. Agréable à tout point de vue, particulièrement juste dans sa motorisation à la fois douce et piquante, puissante juste ce qu’il faut pour se faire plaisir sur route ouverte, la Trident 660 fait honneur à son ancêtre Street Triple 675 tout en apportant du sang et des assistances neufs. Digne héritière, elle n’a de cesse de donner du plaisir, de se montrer juste et proportionnée dans son rapport prix/plaisir/performance, se donnant à conduire ou à piloter aux débutants comme aux plus expérimentés. Valorisante, différente, assurément, suffisamment confortable et surtout d’une rigueur et d’une dignité appréciables, cette British comprend les besoins actuels et y répond avec entrain et justesse, rendant au roadster son titre de noblesse. Normal pour une anglaise, non ?
Reste à adhérer à son look, aux rapports longs (un pignon de sortie de boîte avec une dent de moins pourrait rendre la moto nettement plus amusante encore) et à voir si l’on souhaite ou non investir dans la couronne, avec les 8 695 € requis pour repartir avec entrain à son guidon. Avec 2 ans de garantie « seulement » mais des révisions espacées de 16 000 km, la Trident 660 revendique en tout cas un coût d’entretien faible (195 €), le plus faible de sa catégorie aux dires de la marque lors du lancement du modèle. Sans préciser ladite concurrence sur les graphiques présentés. Comptez tout de même 255 € tous les 32 000 km et une grosse révision à 35 000 et (595 €) et 64 000 (715 €), incluant la vidange, mais pas les éventuelles interventions (jeu aux soupapes s’il faut le régler)…
La concurrence ? Hornet 750, bien entendu, moins onéreuse et véritable référence de la catégorie, Honda CB 650 R si l’on considère que l’on peut accepter le e-clutch, une QJ Motor SRK 800, mais aussi la CF Moto 675 NK (89 ch et 1 900 € moins chère…), également dotée d’un moteur 3 cylindres, tout comme la Zontes 703 R à venir (95 ch et tarif non encore communiqué). Et nous en oublions, bien entendu, telles la F 900 R ou la Z 900, qu’il faudra brider à 70 kW pour bénéficier d’une puissance équivalente ou presque.
Et vous, que voyez-vous en face de cette nouvelle Trident 660, histoire de préparer nos comparatifs ?
Caradisiac a aimé
Le caractère moteur
Prompte à adopter une conduite sportive
La pertinence du contrôle de traction
A2 compatible
Caradisiac n’a pas aimé
Le freinage en retrait
L’ABS non déconnectable
La démultiplication finale longue
Look
Triumph Trident 660 Look
Design
Qualité de finition/montage
Aspects pratiques
Instrumentation
Espace de rangement
Équipement de série
Ergonomie/confort
Position de conduite
Protection (vent/pluie)
Duo
Confort
Prise en main
Déplacement à l’arrêt
Moteur
Sonorité
Puissance/performance
Couple
Reprise/souplesse/vibration
Boîte de vitesses
Gestion cartographie
Châssis
Répartition des masses
Tenue de route
Remontée d’informations
Qualité de suspensions
Réglages suspensions
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
Freinage
Feeling au levier/pied
Qualité d’ABS
Efficacité de freinage
Budget
Prix d’achat
Rapport qualité/prix
Rapport à la concurrence
Consommation
La fiche technique de la Triumph Trident 660
- Moteur : 3 cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, 12 soupapes, double arbre à cames en tête, ordre d'allumage à 240°, Euro 5+
- Cylindrée : 660 cm3
- Alésage x course : 74,0 x 51,1 mm
- Compression : 12:1
- Puissance maximale EC : 95 CH / 95 bhp (70 kW) à 11 250 tr/min
- Couple max. EC : 68 Nm à 8 250 tr/min
- Alimentation : Injection électronique séquentielle multipoint avec commande électronique du papillon. 3 modes de conduite (Pluie, Route, Sport)
- Échappement : Système de collecteur 3 en 1 en acier inoxydable avec silencieux simple en acier inoxydable
- Transmission finale : Chaîne à joints toriques en X
- Embrayage : Multidisque à bain d'huile, anti-dribbling et assistance
- Boîte de vitesses : 6 vitesses
- Cadre : Cadre tubulaire périmétrique, acier
- Bras Oscillant : Double, fabriqué en acier
- Roue avant : Alliage d'aluminium, 5 rayons, 17 x 3,5 pouces
- Roue arrière : Alliage d'aluminium, 5 rayons, 17 x 5,5 pouces
- Pneu avant : 120/70 R 17
- Pneu arrière : 180/55 R 17
- Suspension avant : Fourche Showa 41 mm inversée avec fonction séparée et gros piston (SFF-BP), débattement de 120 mm
- Suspension arrière : Amortisseur arrière Showa, avec réglage de la pré-charge et du rebond, débattement de 130 mm
- Frein avant : Double disque fixe Ø310 mm, étriers coulissants à 2 pistons, OCABS
- Frein arrière : Disque fixe simple Ø255 mm, étrier coulissant à piston simple, OCABS
- Longueur : 2024 mm
- Largeur du guidon : 815 mm
- Hauteur sans rétroviseurs : 1088 mm
- Hauteur de selle : 810 mm
- Empattement : 1402 mm
- Angle de chasse : 24,5°
- Chasse : 108 mm
- Poids tous pleins faits : 195 kg
- Capacité du réservoir : 14 litres
- Tableau de bord : Compteur multifonction LCD avec écran TFT couleur intégré
- Intervalle de révision : 16 000 km ou 12 mois
- Consommation : 4,9 l/100 km (57,6 mpg)
Disponibilités
- Coloris : Jaune, gris et blanc
