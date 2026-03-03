De la puissance sans frein pour la nouvelle Triumph Trident 660 toujours vendue au même prix

Notre essai fut assez court, avec un petit 70 km seulement parcouru au guidon de la Trident 660, le tout sur des routes si enthousiasmantes que l’on se concentre autant sur l’analyse de la moto que sur sa trajectoire. Ce qu’elle permet, cette Trident de nouvelle génération. Elle fait un bond en avant d’un point de vue dynamique, rendue plus sportive, mais également d’un point de vue moteur, rendu plus dynamique. Un combo gagnant qui ne se fait qu’au détriment de la précision du freinage. Quel dommage que l’on conserve des éléments Nissin de qualité, certes, mais aux caractéristiques et aux performances en retrait par rapport au potentiel de la moto et à l’électronique ou encore aux pneumatiques, donnant l’impression d’une mauvaise coordination avec, principalement du fait d’une intervention inconstante dans ses réactions ou dans la consistance de la pédale. À voir avec d’autres pneus, plus sportifs, si le phénomène persiste. Sur d’autres routes, aussi.

Pour les autres points, c’est un carton plein. Agréable à tout point de vue, particulièrement juste dans sa motorisation à la fois douce et piquante, puissante juste ce qu’il faut pour se faire plaisir sur route ouverte, la Trident 660 fait honneur à son ancêtre Street Triple 675 tout en apportant du sang et des assistances neufs. Digne héritière, elle n’a de cesse de donner du plaisir, de se montrer juste et proportionnée dans son rapport prix/plaisir/performance, se donnant à conduire ou à piloter aux débutants comme aux plus expérimentés. Valorisante, différente, assurément, suffisamment confortable et surtout d’une rigueur et d’une dignité appréciables, cette British comprend les besoins actuels et y répond avec entrain et justesse, rendant au roadster son titre de noblesse. Normal pour une anglaise, non ?

Reste à adhérer à son look, aux rapports longs (un pignon de sortie de boîte avec une dent de moins pourrait rendre la moto nettement plus amusante encore) et à voir si l’on souhaite ou non investir dans la couronne, avec les 8 695 € requis pour repartir avec entrain à son guidon. Avec 2 ans de garantie « seulement » mais des révisions espacées de 16 000 km, la Trident 660 revendique en tout cas un coût d’entretien faible (195 €), le plus faible de sa catégorie aux dires de la marque lors du lancement du modèle. Sans préciser ladite concurrence sur les graphiques présentés. Comptez tout de même 255 € tous les 32 000 km et une grosse révision à 35 000 et (595 €) et 64 000 (715 €), incluant la vidange, mais pas les éventuelles interventions (jeu aux soupapes s’il faut le régler)…

La concurrence ? Hornet 750, bien entendu, moins onéreuse et véritable référence de la catégorie, Honda CB 650 R si l’on considère que l’on peut accepter le e-clutch, une QJ Motor SRK 800, mais aussi la CF Moto 675 NK (89 ch et 1 900 € moins chère…), également dotée d’un moteur 3 cylindres, tout comme la Zontes 703 R à venir (95 ch et tarif non encore communiqué). Et nous en oublions, bien entendu, telles la F 900 R ou la Z 900, qu’il faudra brider à 70 kW pour bénéficier d’une puissance équivalente ou presque.

Et vous, que voyez-vous en face de cette nouvelle Trident 660, histoire de préparer nos comparatifs ?

Caradisiac a aimé