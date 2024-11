La Honda GB350S, les scooters Sym et Yamaha NMax 125, la Royal Enfield Classic 650 et la Honda NT1100 DCT à l'essai

À la Une cette semaine

Régulièrement évoquée depuis plusieurs mois, la Honda GB350S arrivera, enfin, bientôt en France. D'abord sortie sur le marché indien, la petite Honda GB350S a connu un succès tel que la marque japonaise a décidé de la lancer sur son marché domestique, et maintenant en Europe. Au cœur de la petite Honda, on retrouve un monocylindre de 348 cm³ qui délivre 21 chevaux et offre 29 Nm de couple. Un bloc particulièrement économe, avec une consommation annoncée de seulement 2,5 litres pour 100 kilomètres (réservoir de 15 litres). Disponible en trois coloris, bleu, gris et noir, la Honda GB350S est annoncée à partir de 4 599 euros. Un tarif particulièrement agressif.

Après son scooter sport-tourer haut de gamme baptisé TTLBT, la marque taïwanaise SYM présente maintenant son CruiSym 400. Basé sur la plateforme du MaxSym GT 400, le CruiSym peut ainsi compter sur le monocylindre de 399 cm3 à refroidissement liquide délivrant 25 kW à 6 750 tr/min. Il partage également la même partie-cycle et profite d’une signature lumineuse inédite reposant sur un éclairage full LED, et des clignotants avant intégrés dans les rétroviseurs. Le CruiSym 400 dispose également d’un pare-brise réglable, d’une selle double (hauteur de selle de 780 mm), d’une instrumentation TFT de sept pouces connectée au smartphone grâce à l'application SYM, d’un coffre de 42 litres, d’un capteur de pression des pneus, d’un système de démarrage sans clé, d’une prise USB-C et de deux caméras (avant et arrière), le tout de série. Le prix du scooter n’a pas encore été communiqué.

Présenté au salon Eicma de Milan en début de mois, le nouveau scooter Yamaha Nmax 125 sera disponible en concessions dès la fin de cette année. Le millésime 2025 du Nmax est doté de nouveaux phares avant à double optique avec clignotants LED intégrés et d'un feu arrière avec feux à LED, alors que son design revu apporte une touche de sportivité, avec un carénage inédit et une bulle sport. Le modèle 2025 du scooter urbain, benjamin de la famille Max, est affiché à partir de 3 599 € dans sa version de base, tandis que pour la première fois une déclinaison Tech Max sera également disponible (avec écran TFT multi-thèmes, connecté et couleur de 4,2 pouces avec de nombreuses fonctionnalités et selle biplace de qualité supérieure).

Une nouvelle Classic arrive dans la gamme Royal Enfield. Profitant de sa plateforme de 650 cm3 éprouvée, la marque indienne a dévoilé il y a peu la Classic 650. Un modèle au look intemporel déjà au catalogue à partir de 7 090 € qui repose sur une base solide : le bicylindre en ligne de 650 cm3 dont les réglages ont été ajustés pour plus de réactivité à bas régime. Un bloc qui délivre dans cette configuration 47 chevaux à 7 250 tr/min, et offre un couple maxi de 52,3 Nm à 5 650 tr/min. Disponible au printemps prochain, et déjà réservable, la Royal Enfield Classic 650 est disponible en plusieurs coloris, à partir de 7 090 €.

L'essai de la semaine : la Honda NT1100 DCT

Forte d’un succès populaire et de plus de 20 000 ventes en Europe, la Honda NT1100 revient en 2025 sous trois formes différentes et avec une centrale inertielle. Relooking, customisation de base, valises de série, elle profite aussi d’une nouvelle version du logiciel de sa boîte de vitesses DCT à double embrayage pour devenir plus douce et de suspensions électroniques. Rendez-vous était pris à Malaga pour un essai complet de cette Honda NT1100 DCT 2025.