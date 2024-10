La Honda NT1100, le Piaggio MP3 310, la Kawasaki Ninja 1100 SX, la Husqvarna Vitpilen 801 et la Yamaha YZF-R9

À la Une cette semaine

Honda met à jour la NT1100

Honda a officiellement annoncé la mise à jour de sa célèbre moto de tourisme, la NT1100, pour 2025, un modèle devenu l’un des plus populaires du segment en Europe. Si la NT1100 2025 conserve son moteur bicylindre de 1 084 cc, celui-ci a été révisé pour offrir un couple accru de 7 % à bas et moyen régimes. Outre des ajustements esthétiques, l’une des grandes nouveautés du millésime 2025 est l’ajout de la suspension électronique Showa-EERA, disponible avec la version DCT (transmission à double embrayage). Une moto accessible à partir de 14 749 euros.

Un Piaggio MP3 qui gagne des cm3

Modèle d’entrée de gamme des scooters trois-roues Piaggio, le MP3 310 se modernise avec un millésime 2025 au look retravaillé et un moteur qui gagne en cylindrée pour atteindre 310 cm3, et une puissance affichée à 26,4 chevaux disponible à 7 500 tr/min, pour un couple maxi de 27,3 Nm à 6 000 tr/min. Le scooter trois-roues italien évolue également esthétiquement avec une face avant largement revue, élargie et donc plus protectrice pour le pilote et un bloc optique à LED modernisé. Côté équipement, le Piaggio MP3 310 2025 gagne un nouvel écran LCD de 5 pouces, des nouvelles commandes et un système de démarrage sans clé. Le Piaggio MP3 310 2025 est disponible en blanc et gris à partir de 8 099 €, et en bleu, noir et gris pour sa version Sport, pour sa part accessible à 8 299 €.

Kawasaki Ninja 1100SX : la sportive GT s'affûte

Kawasaki dynamise sa gamme de motos sport-tourisme avec le lancement de la Ninja 1100SX 2025. Un nouveau modèle, destiné à succéder à la populaire Ninja 1000SX, qui arrive avec des améliorations notables tant en termes de performances moteur que d'équipement. La nouveauté majeure de la Ninja 1100SX réside dans l'augmentation de sa cylindrée, qui passe de 1 043 cc à 1 099 cc, malgré une baisse de la puissance (de 142 chevaux à 136 chevaux).

Husqvarna dégaine sa Vitpilen 801

Après avoir renouvelé son roadster Svartpilen en début d’année, Husqvarna a dévoilé il y a quelques heures la Vitpilen 801. Une nouveauté 2025 qui repose elle aussi sur le bicylindre KTM LC8c de 105 chevaux et sera bientôt disponible en deux coloris : gris et jaune. Reposant sur un cadre en acier chrome-molybdène tubulaire, la Vitpilen 801 dispose également d’un design entièrement revu par rapport à l’ancienne Vitpilen 701 avec l’intégration d’un phare avant à projecteur bi-LED avec anneaux lumineux séparés.

Yamaha annonce la nouvelle YZF-R9 2025

Yamaha vient de lever le voile sur la date de présentation de l'un de ses modèles les plus attendus, la YZF-R9. La marque japonaise a récemment officialisé la moto, objet de nombreuses rumeurs. Une nouvelle sportive qui sera révélée le 9 octobre à 15h00 et complétera la célèbre gamme sportive de Yamaha, en se plaçant entre la YZF-R7 et la YZF-R1.