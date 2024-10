La Yamaha MT-07 2025, les Honda CMX Rebel, la KTM 1390 Super Adventure S Evo, la Triumph Tiger Sport 800 et la Kawasaki Versys 1100 SE à l'essai

À la Une cette semaine

Face à une concurrence de plus en plus féroce sur le marché des roadsters de moyenne cylindrée, l'ancienne star du catalogue Yamaha, la MT-07 se renouvelle dans les grandes largeurs. Une moto qui bénéficie, pour la première fois sur cette plateforme, de l'intégration de l'accélérateur électronique YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) et d'un embrayage antidribble assisté. Le système YCC-T facilite également la mise en place du contrôle de traction et de la transmission Y-AMT (la transmission manuelle automatisée). Côté style, la nouvelle MT-07 reprend les codes de sa grande sœur la MT-09 avec un nouveau carénage et à un phare à LED bifonctionnel entièrement repensé et restylisé. La partie arrière de la moto est elle aussi inédite. Le style du réservoir est également nouveau, même s'il conserve sa capacité de 14 litres. La Yamaha MT-07 2025 évolue également au niveau de sa partie-cycle avec l'adoption d'une nouvelle fourche inversée de 41 mm, associée à un châssis revu. Les Yamaha MT-07 2025 et MT-07 Y-AMT, ainsi que leurs versions A2 bridées à 35 kW, seront disponibles dans trois coloris : Ice Storm, Icon Blue et Tech Black.

À l'occasion de la présentation de sa gamme 2025, Honda a levé le voile sur les évolutions apportées à ses deux customs CMX500 Rebel et CMX1100 Rebel. Des machines en tête des ventes Européennes dans leurs catégories respectives qui profitent de quelques retouches à l'occasion de leurs millésimes 2025. La Honda CMX500 Rebel profite ainsi de plusieurs petites évolutions qui touchent à la fois au confort, au style et à la facilité d'utilisation au quotidien. Sa grande sœur, la 1100 est optimisée en termes de performances moteur, d'ergonomie et de technologie, en plus d'être rejointe pas une nouvelle version suréquipée, la Honda CMX1100 Rebel SE. La Honda CMX500 Rebel 2025 (à partir de 6 499 euros) sera disponible en deux coloris : gris mat et noir mat, tandis que sa grande sœur, la Honda CMX1100 Rebel 2025 (à partir de 11 999 euros avec DCT) est déclinée en bleu, gris (pour la version Touring facturée 13 149 euros), orange et noir mat (pour la nouvelle version SE : à partir de 12 699 euros).

Trônant au sommet de la gamme KTM Adventure, la nouvelle 1390 Super Adventure S Evo embarque tout ce que la marque autrichienne fait de mieux en termes de puissance et de technologie. La KTM 1390 Super Adventure S Evo offre ainsi une cylindrée plus puissante de 1 350 cm³ (contre 1 300 auparavant), produisant 173 chevaux à 9 500 tours/minute et un couple de 145 Nm à 8 000 tours/minute. La Super Adventure S Evo arbore également notamment la technologie de suspensions semi-actives WP de toute dernière génération, un nouvel habillage et une nouvelle conception de selle, un tout nouveau phare LED, une nouvelle bulle et un vide-poche. Le gros trail autrichien est aussi la première moto KTM à bénéficier du nouveau tableau de bord vertical TFT à écran tactile haut de gamme V80 de 8,8 pouces et doté d’une technologie inductive, qui facilite son utilisation.

Triumph poursuit les présentations de ses modèles 2025 avec la toute nouvelle Tiger Sport 800. Une voyageuse au caractère sportif qui repose sur un trois-cylindres de 800 cm3 délivrant 115 chevaux et disponible à partir de 12 295 € dès février 2025. La Tiger Sport 800 repose sur un tout nouveau moteur trois-cylindres de 800 cm3 qui délivre une puissance maximum de 115 chevaux à 10 750 tr/min et dont 90 % du couple est disponible à mi-régime, avec une pointe de 84 Nm à 8 500 tr/min. Un moteur couplé à une boîte de vitesses à six rapports avec l'assistant de changement de vitesse Triumph de série et un embrayage Slip and Assist. Elle est dotée d’une fourche Showa de 41 mm à cartouche inversée et à fonction séparée, avec réglage de l'amortissement en détente et en compression, complétée à l’arrière par un mono-amortisseur Showa. Trois modes de conduite sont au programme (Sport, Road et Rain), et permettent au pilote d'adapter la réactivité de la moto aux conditions, alors que la Tiger Sport 800 peut aussi compter sur un régulateur de vitesse, l'ABS optimisé en virage et l'antipatinage. Des feux à LED, un tableau de bord multifonction LCD et TFT avec navigation virage par virage et la connectivité téléphonique Bluetooth sont inclus de série. Disponible à partir de 12 295 €, la Triumph Tiger Sport 800 est déclinée en quatre coloris : saphir black, ou les options premium : Graphite, Cosmic Yellow et Caspian Blue. Les motos arriveront dans les concessions à partir de février 2025.

Apparu sur le marché en 2012, le gros trail routier de chez Kawasaki profite d'un nouveau moteur à qui répond aux normes anti-pollution Euro5+. Le quatre cylindres en ligne passe de 1 043 cm3 à 1 099 cm3. Ce nouveau bloc génère maintenant 135 ch à 9000 tr/min et 112 Nm de couple à 7600 tr/min. Une nouveauté 2025 testée par Caradisiac Moto durant plus de 350 kilomètres.