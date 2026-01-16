Triumph Bobber : comment cet atelier français a réussi à rendre une icône britannique encore plus radicale

Chez FCR Original, on ne se contente pas de « customiser », on réinterprète. Cette commande expresse venue de Grande-Bretagne en est la preuve éclatante. L’objectif était clair : conserver l’âme du Bobber Triumph tout en lui offrant un comportement routier plus incisif et une esthétique plus tendue. Un travail collectif où chaque étape, de la visualisation 2D à la dernière couche de vernis, transpire le savoir-faire artisanal.

Sous sa robe élégante, ce Bobber cache une partie-cycle nettement plus sérieuse que celle du modèle de série. Pour gagner en précision, l’atelier a opéré des choix radicaux : greffe d’une fourche inversée de Thruxton associée à un freinage complet Brembo (étriers et disques Wave) à l’avant, des jantes en 17 pouces avec des rayons en inox, chaussées de gommes Michelin Road 6 (120/70 à l’avant et un généreux 180/55 à l’arrière).

L’amortissement arrière est confié à un élément Shock Factory réglable, conçu sur mesure en finition noire.

Le sens du détail « Made in France » pour une Triumph Bobber unique

Visuellement, la moto joue sur des contrastes subtils. La teinte spécifique Pearl Grey, développée par FCR, offre des reflets changeants selon la lumière, oscillant entre éclat minéral et douceur nacrée. Le mariage entre le noir satiné et le noir brillant vient structurer une ligne volontairement épurée. Le catalogue de pièces maison est largement mis à contribution pour parfaire la finition : échappement, garde-boue, protège-chaîne et supports de plaque signés FCR Original, instrumentation d’origine repeinte et intégration de l’éclairage Motogadget et Mini-Bates.

Pour apporter une touche de chaleur, une selle en cuir tabacco vieilli avec surpiqûres brunes vient rompre la dominance du métal et de l’aluminium anodisé.

Au final, cette Triumph 1200 Bobber signée FCR Original prouve que l’on peut allier la sobriété d’un custom solo à une exigence technique digne d’un roadster moderne. Une réalisation sans compromis qui confirme, si besoin était, la place de l’atelier poitevin parmi l’élite des préparateurs tricolores.