Kawasaki

Une Kawasaki vieille de 50 ans sort de terre comme neuve

Olivier Cottrel

Enfouie dans un cercueil de béton depuis 1975, une Kawasaki KZ400 a été sortie de sa capsule temporelle cet été. Une moto comme figée dans le temps à l'état impeccable.

Ouverte cet été, la capsule temporelle d'Harold Davisson consistait en un véritable coffre-fort de 45 tonnes de béton enterré dans la cour d'un magasin du Nebraska, aux États-Unis.

Parmi les quelque 5 000 objets du quotidien enveloppés de plastique depuis 1975 par l'Américain se trouvent notamment et aux côtés des lettres, poupées Barbie, pièces de monnaie, disques vinyles, deux pépites mécaniques : une Chevrolet Vega flambant neuve, ainsi qu'une Kawasaki KZ400 tout juste sortie du concessionnaire.

Reconnue comme la plus grande capsule temporelle du monde ouverte à ce jour par le Guinness des records, l'œuvre d'Harold Davisson a été mise à jour le 4 juillet dernier, jour de fête nationale américaine.

Après avoir passé un demi-siècle sous terre, la voiture comme la moto sont ressorties en parfait état, surprenant jusqu'aux bénévoles en charge d'extraire les objets de leur tombeau de béton.

Une Kawasaki et une Chevrolet comme témoins du passé

« C'est incroyable qu'après 50 ans, les couleurs soient si vives et en si bon état. Ils ont sorti la voiture, puis la moto », a d'ailleurs raconté la journaliste Danielle Dilva lors de l'extraction. La Kawasaki, emballée dans du plastique, semblait figée dans le temps : chromes étincelants, réservoir intact et compteur kilométrique flambant neuf.

Cette découverte fut un véritable voyage dans le temps, propulsé en 1975. Si certaines lettres ont été endommagées par l'humidité, d'autres sont restées intactes, et leurs propriétaires sont désormais recherchés via sur les réseaux sociaux.

La question est maintenant de savoir ce qu'il adviendra de cette Kawasaki, de la voiture et de tout le reste de ces reliques du passé.

