Yamaha se lance sur Netflix avec un prototype futuriste

En collaborant avec Netflix pour la production de la série animée "Tokyo Override", la marque japonaise Yamaha s'offre une vitrine de luxe.

Diffusée depuis le 21 novembre dernier, la série de six épisodes, réalisée par Yuske Fukada et Veerapatra Jinanavin, se déroule à Tokyo, 100 ans dans le futur, où l'IA a été intégrée dans la vie quotidienne et où tous les aspects de la vie urbaine sont automatisés.

Une série animée de science-fiction, où l'on peut reconnaître quelques modèles de motos bien connus : la Yamaha YZF-R1 ou encore la Vmax. Deux motos fidèlement reproduites grâce aux données 3D fournies par le Creative Center de Yamaha Motor mais aussi des fichiers audios des sons du moteur et de l'échappement des deux motos pour une utilisation dans la série.

Yamaha a aussi collaboré au scénario et à la conception d'une moto de course originale, la Y/AI. Une vision de la moto du futur qui conserve la même position de pilotage que la machine de MotoGP YZR-M1 pilotée en Grand Prix par Alex Rins et Fabio Quartararo.

Fait rare, ce concept totalement futuriste est même passé du virtuel au réel puisqu'un exemplaire grandeur nature de la Y/AI a également été construit et devrait être dévoilé à la Motor Expo 2024 qui se tiendra en Thaïlande à partir du 29 novembre.