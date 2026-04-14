La Triumph Thruxton 400 est un mini racer, qui fait un effet maxi

3. L’avis de la rédaction sur la Triumph Thruxton 400
Si Triumph mise beaucoup plus sur sa Tracker et semble moins espérer de la part de la Thruxton en matière de chiffres de vente, c’est compter sans le charisme et les grandes qualités routières et sportives de cette moto fort réussie. Stable, rigoureuse si l’on comprend bien le fonctionnement de son train avant, bien posée, légère et proposant un mode de conduite particulier ressemblant fort à celui d’une sportive de plus grosse cylindrée, la nouveauté est bien plus qu’un café racer. C’est une véritable sportive qui ne dit pas son nom. De fait, sa ressemblance avec la Speed 1200 RS n’est pas fortuite, mais le reflet d’une identité, d’une touche, d’une patte, d’une conduite aussi.
Grâce à son moteur TR « boosté » à la puissance et à son couple particulièrement présent, à son injection bien calibrée et à ses deux visages, l’un souple, docile et urbain jusqu’à 5/6 000 tr/min et l’autre sportif et presque extraverti pour un 400 au-delà de 7 000 tr/min, la Thruxton est enthousiasmante. Ce Racer apparaît dès lors capable de bien plus que de seulement courir les terrasses de café. Tellement plus. Reste à composer avec son physique ayant tôt fait de vous faire paraître trop grand et des suspensions acceptant plus volontiers de pilotes de moins de 85 à 90 kg. Il y a de la marge !
Caradisiac a aimé
-
Le moteur qui prend des tours !
-
Le freinage terrible
-
Une vraie petite sportive peu assistée
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Tellement cohérente qu’elle en devient addictive
Caradisiac n’a pas aimé
-
Le format de poche de la moto
-
Le peu de protection acoustique de la bulle
-
User les bottes plutôt que l’ergot de repose-pieds
|Triumph Thruxton 400
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Triumph Thruxton 400
Sur le papier (données constructeurs)
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro5
|Cylindrée
|398 cm3 (89 x 64 mm)
|Puissance
|42 cv (30.89 kW) à 9.000 tours/minute
|Couple
|37.5 Nm à 7.500 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|-
|Alimentation
|Injection électronique Bosch avec commande électronique du papillon des gaz
|Mode de conduite
|-
|
Transmission
|Embrayage
|Multidisque en bain d'huile, assisté et antidribble
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne X-Ring
|
Partie cycle
|Cadre
|Hybride simple poutre / périmétrique, acier tubulaire, sous-châssis arrière boulonné
|Longueur
|2.042 mm
|Largeur
|775 mm
|Empattement
|1.376 mm
|Garde au sol
|- mm
|Hauteur de selle
|795 mm
|Poids
|176 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche inversée Big Piston de 43 mm. Débattement de 135 mm
|Suspension arrière
|Double bras oscillant en alliage d'aluminium moulé, amortisseur à gaz avec réservoir externe et précharge réglable, débattement 130 mm
|Angle de chasse
|24,5°
|Chasse à la roue
|101,5 mm
|Frein avant
|Disque fixe simple de 300 mm, étrier radial à quatre pistons, ABS
|Frein arrière
|Disque fixe simple de 230 mm, étrier flottant à piston simple, ABS
|Roues
|Jantes aluminium à 10 branches, avant 17x3.0, arrière 17x4.0
|Pneu avant
|110/70 R17
|Pneu arrière
|150/60 R17
|
Révisions
|Intervalle
|16.000 km / 12 mois
|Garantie
|2 ans, kilométrage illimité
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Analogique avec écran LCD
|Prise
|Port USB-C
|Application mobile
|-
|
Contenances
|Réservoir
|13 litres
|Coloris
|Rouge/argent, noir/argent, jaune/argent, blanc/noir
|Prix
|6.795 euros
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