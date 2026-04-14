Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Triumph

Essai

La Triumph Thruxton 400 est un mini racer, qui fait un effet maxi

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L’avis de la rédaction sur la Triumph Thruxton 400

 

La Triumph Thruxton 400 est un mini racer, qui fait un effet maxi

Si Triumph mise beaucoup plus sur sa Tracker et semble moins espérer de la part de la Thruxton en matière de chiffres de vente, c’est compter sans le charisme et les grandes qualités routières et sportives de cette moto fort réussie. Stable, rigoureuse si l’on comprend bien le fonctionnement de son train avant, bien posée, légère et proposant un mode de conduite particulier ressemblant fort à celui d’une sportive de plus grosse cylindrée, la nouveauté est bien plus qu’un café racer. C’est une véritable sportive qui ne dit pas son nom. De fait, sa ressemblance avec la Speed 1200 RS n’est pas fortuite, mais le reflet d’une identité, d’une touche, d’une patte, d’une conduite aussi.

Grâce à son moteur TR « boosté » à la puissance et à son couple particulièrement présent, à son injection bien calibrée et à ses deux visages, l’un souple, docile et urbain jusqu’à 5/6 000 tr/min et l’autre sportif et presque extraverti pour un 400 au-delà de 7 000 tr/min, la Thruxton est enthousiasmante. Ce Racer apparaît dès lors capable de bien plus que de seulement courir les terrasses de café. Tellement plus. Reste à composer avec son physique ayant tôt fait de vous faire paraître trop grand et des suspensions acceptant plus volontiers de pilotes de moins de 85 à 90 kg. Il y a de la marge !

La Triumph Thruxton 400 est un mini racer, qui fait un effet maxi

Caradisiac a aimé

  • Le moteur qui prend des tours !

  • Le freinage terrible

  • Une vraie petite sportive peu assistée

  • Tellement cohérente qu’elle en devient addictive

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le format de poche de la moto

  • Le peu de protection acoustique de la bulle

  • User les bottes plutôt que l’ergot de repose-pieds

 

Triumph Thruxton 400
Look
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Design
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Instrumentation
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Ergonomie/confort
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la Triumph Thruxton 400

Sur le papier (données constructeurs)

Moteur

Modèle 2026
Type Monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes, Euro5
Cylindrée 398 cm3 (89 x 64 mm)
Puissance 42 cv (30.89 kW) à 9.000 tours/minute
Couple 37.5 Nm à 7.500 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification -
Alimentation Injection électronique Bosch avec commande électronique du papillon des gaz
Mode de conduite -

Transmission

  
Embrayage Multidisque en bain d'huile, assisté et antidribble
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne X-Ring

Partie cycle

  
Cadre Hybride simple poutre / périmétrique, acier tubulaire, sous-châssis arrière boulonné
Longueur 2.042 mm
Largeur 775 mm
Empattement 1.376 mm
Garde au sol - mm
Hauteur de selle 795 mm
Poids 176 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche inversée Big Piston de 43 mm. Débattement de 135 mm
Suspension arrière Double bras oscillant en alliage d'aluminium moulé, amortisseur à gaz avec réservoir externe et précharge réglable, débattement 130 mm
Angle de chasse 24,5°
Chasse à la roue 101,5 mm
Frein avant Disque fixe simple de 300 mm, étrier radial à quatre pistons, ABS
Frein arrière Disque fixe simple de 230 mm, étrier flottant à piston simple, ABS
Roues Jantes aluminium à 10 branches, avant 17x3.0, arrière 17x4.0
Pneu avant 110/70 R17
Pneu arrière 150/60 R17

Révisions

  
Intervalle 16.000 km / 12 mois
Garantie 2 ans, kilométrage illimité

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Analogique avec écran LCD
Prise Port USB-C
Application mobile -

Contenances

  
Réservoir 13 litres
Coloris Rouge/argent, noir/argent, jaune/argent, blanc/noir
Prix 6.795 euros
Page précédente

Photos (34)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Triumph

Voir toute l'actu Triumph

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto