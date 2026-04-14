La Triumph Thruxton 400 est un mini racer, qui fait un effet maxi

Si Triumph mise beaucoup plus sur sa Tracker et semble moins espérer de la part de la Thruxton en matière de chiffres de vente, c’est compter sans le charisme et les grandes qualités routières et sportives de cette moto fort réussie. Stable, rigoureuse si l’on comprend bien le fonctionnement de son train avant, bien posée, légère et proposant un mode de conduite particulier ressemblant fort à celui d’une sportive de plus grosse cylindrée, la nouveauté est bien plus qu’un café racer. C’est une véritable sportive qui ne dit pas son nom. De fait, sa ressemblance avec la Speed 1200 RS n’est pas fortuite, mais le reflet d’une identité, d’une touche, d’une patte, d’une conduite aussi.

Grâce à son moteur TR « boosté » à la puissance et à son couple particulièrement présent, à son injection bien calibrée et à ses deux visages, l’un souple, docile et urbain jusqu’à 5/6 000 tr/min et l’autre sportif et presque extraverti pour un 400 au-delà de 7 000 tr/min, la Thruxton est enthousiasmante. Ce Racer apparaît dès lors capable de bien plus que de seulement courir les terrasses de café. Tellement plus. Reste à composer avec son physique ayant tôt fait de vous faire paraître trop grand et des suspensions acceptant plus volontiers de pilotes de moins de 85 à 90 kg. Il y a de la marge !

Caradisiac a aimé

Le moteur qui prend des tours !

Le freinage terrible

Une vraie petite sportive peu assistée

Tellement cohérente qu’elle en devient addictive Caradisiac n’a pas aimé Le format de poche de la moto

Le peu de protection acoustique de la bulle

User les bottes plutôt que l’ergot de repose-pieds

Triumph Thruxton 400 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Triumph Thruxton 400

Sur le papier (données constructeurs)