Kawasaki Z900 RS et Z900 RS SE 2026 : vintage tout simplement

C’est bien simple, par rapport à l’essai de la première Z900 RS, rien ne semble avoir changé ni bougé dans les impressions. Le fond est toujours identique pour ce modèle. Une Z sur laquelle rien ne semble avoir changé, pas même l’enthousiasme suscité par le moteur, pourtant modifié afin de moins produire de CO2. Plus puissant, il est en mesure de (re) produire plus de sensations.

En plus de huit années, un style de conduite peut évoluer et lui aussi s’adapter. À moins que ce ne soit le niveau de sagesse. Le plaisir de se trouver au guidon de cette moto, lui, n’a pas changé, gage de ses qualités Cette fois, le support de béquille latérale n’est pas venu frotter le sol. De quoi profiter des autres qualités dynamiques de la moto. À moins que le comportement à l’attaque et celui des pneumatiques n’aient encouragé à demeurer efficace sans chercher les limites. Peut-être. En tout cas, ce modèle demeure des plus séduisants, tout en imposant son ergonomie autant qu’elle propose son style de conduite. À mon sens, cette émulation (ou émule, c’est selon) d’une légende Kawasaki remplit parfaitement son office.

Que l’on roule sur l’une ou sur l’autre de ses versions, le plaisir d’enchaîner les courbes et de profiter de toniques relances est présent. Celui du bel objet, aussi, qui flatte les sens et rappelle que l’on peut être sportive et confortable, tout en étant une moto un tant soit peu orthopédique. Car oui, elle vous rééduque, cette Z900 RS. À des sensations, à une posture. À une qualité aussi, semblant aujourd’hui perdue dans la profusion de plastiques. Elle a quelque chose d’exceptionnel, en dehors de son tarif, il s’entend. Cette 900 RS est une alternative à bien d’autres, parmi lesquelles la Z900, les Yamaha SRX 900 à moteur trois cylindres et une électronique plus poussée. La Triumph Speed Twin 1200 peut aussi la voir d’un drôle d’œil, tandis que la Suzuki GSX-8T, toute aussi sobre, peut s’enorgueillir d’être la moins chère de ce panel, quand bien même la moins puissante également.

Toutes ces motos ont en commun de partir d’un modèle moderne et de le rhabiller pour qu’il propose une autre vision de la moto et de la manière de l’emmener, en apparence moins pousse au crime et prompte à plaire à une clientèle des plus variée, sans nostalgie aucune. Et dire que Honda arrive avec sa CB1000 F à 12 099 €, là encore un hit en puissance qui prend la relève de modèles disparus en s’appuyant sur l’architecture de la Hornet 1000. Et c’est là que le bât peut blesser : la Z900 RS est proposée à 13 299 € tandis que la SE culmine à 14 899 €. Dur. Même avec cette aura, même avec ces qualités. Sa sobriété énergétique la sauvera-t-elle, avec une consommation pouvant se maintenir aux alentours de 5,2 l/100 km ?

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