Kawasaki Z900 RS et Z900 RS SE 2026 : vintage tout simplement

3. L’avis de la rédaction sur les Kawasaki Z900 RS et Z900 RS SE 2026
C’est bien simple, par rapport à l’essai de la première Z900 RS, rien ne semble avoir changé ni bougé dans les impressions. Le fond est toujours identique pour ce modèle. Une Z sur laquelle rien ne semble avoir changé, pas même l’enthousiasme suscité par le moteur, pourtant modifié afin de moins produire de CO2. Plus puissant, il est en mesure de (re) produire plus de sensations.
En plus de huit années, un style de conduite peut évoluer et lui aussi s’adapter. À moins que ce ne soit le niveau de sagesse. Le plaisir de se trouver au guidon de cette moto, lui, n’a pas changé, gage de ses qualités Cette fois, le support de béquille latérale n’est pas venu frotter le sol. De quoi profiter des autres qualités dynamiques de la moto. À moins que le comportement à l’attaque et celui des pneumatiques n’aient encouragé à demeurer efficace sans chercher les limites. Peut-être. En tout cas, ce modèle demeure des plus séduisants, tout en imposant son ergonomie autant qu’elle propose son style de conduite. À mon sens, cette émulation (ou émule, c’est selon) d’une légende Kawasaki remplit parfaitement son office.
Que l’on roule sur l’une ou sur l’autre de ses versions, le plaisir d’enchaîner les courbes et de profiter de toniques relances est présent. Celui du bel objet, aussi, qui flatte les sens et rappelle que l’on peut être sportive et confortable, tout en étant une moto un tant soit peu orthopédique. Car oui, elle vous rééduque, cette Z900 RS. À des sensations, à une posture. À une qualité aussi, semblant aujourd’hui perdue dans la profusion de plastiques. Elle a quelque chose d’exceptionnel, en dehors de son tarif, il s’entend. Cette 900 RS est une alternative à bien d’autres, parmi lesquelles la Z900, les Yamaha SRX 900 à moteur trois cylindres et une électronique plus poussée. La Triumph Speed Twin 1200 peut aussi la voir d’un drôle d’œil, tandis que la Suzuki GSX-8T, toute aussi sobre, peut s’enorgueillir d’être la moins chère de ce panel, quand bien même la moins puissante également.
Toutes ces motos ont en commun de partir d’un modèle moderne et de le rhabiller pour qu’il propose une autre vision de la moto et de la manière de l’emmener, en apparence moins pousse au crime et prompte à plaire à une clientèle des plus variée, sans nostalgie aucune. Et dire que Honda arrive avec sa CB1000 F à 12 099 €, là encore un hit en puissance qui prend la relève de modèles disparus en s’appuyant sur l’architecture de la Hornet 1000. Et c’est là que le bât peut blesser : la Z900 RS est proposée à 13 299 € tandis que la SE culmine à 14 899 €. Dur. Même avec cette aura, même avec ces qualités. Sa sobriété énergétique la sauvera-t-elle, avec une consommation pouvant se maintenir aux alentours de 5,2 l/100 km ?
Caradisiac a aimé
-
Le concept décalé qui tient la route et devient intemporel
-
Le comportement moteur particulièrement plaisant
-
Le niveau de confort
-
Le confort à tous les niveaux
Caradisiac n'a pas aimé
- Le tarif en hausse
|Kawasaki Z900 RS et Z900 RS SE 2026
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Kawasaki Z900 RS
Sur le papier (données constructeurs)
|
Moteur
|
Modèle 2026
|
SE 2026
|Type
|Quatre cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 16 soupapes, Euro 5+
|Cylindrée
|948 cm3 (73,4 x 56 mm)
|Puissance
|116 cv (85 kW) à 9.300 tours/minute
|Couple
|98 Nm (10 kgf.m) à 7.700 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide, lubrification forcée
|Alimentation
|Injection électronique de carburant, 36 mm x 4, accélérateur électronique
|Mode de conduite
|-
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile, antidribble A&S
|Boîte de vitesses
|6 rapports, quickshifter bidirectionnel KQS
|Transmission finale
|Par chaîne. Rapport de transmission: 15/43
|
Partie cycle
|Cadre
|Treillis tubulaire en acier haute résistance
|Longueur
|2.100 mm
|Largeur
|865 mm
|Empattement
|1.465 mm
|Garde au sol
|135 mm
|Hauteur de selle
|835 mm
|845 mm
|Poids
|197 kg à sec, 216 kg tous pleins faits
|Suspension avant
|Fourche inversée de 41 mm de diamètre, réglable en compression, détente et précharge. Débattement 120 mm
|Suspension arrière
|Double bras oscillant, suspension arrière Back-Link horizontale, amortisseur à gaz, réglable en précharge du ressort et détente. Débattement 140 mm
|Double bras oscillant, suspension arrière Back-Link horizontale, amortisseur Öhlins S46, réglable en précharge du ressort et détente. Débattement 140 mm
|Angle de chasse
|25°
|Chasse à la roue
|98 mm
|Frein avant
|Double disque semi-flottant de 300 mm, étriers monoblocs 4 pistons à montage radial, ABS
|Double disque semi-flottant de 300 mm, étriers monoblocs Brembo M4.32 à 4 pistons et montage radial, ABS
|Frein arrière
|Disque de 250 mm, étrier simple piston, ABS
|Roues
|En alliage : 17 pouces
|Pneu avant
|120/70 ZR17 M/C (58W)
|Pneu arrière
|180/55 ZR17 M/C (73W)
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|4 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur de vitesse et compte tour analogiques, écran LCD
|Prise
|-
|USB-C au guidon droit
|Application mobile
|Rideology the App Motorcycle, Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|17 litres
|Coloris
|Rouge, noir
|Noir/orange
|Prix
|A partir de 13.299 euros
|A partir de 14.899 euros
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