Les nouveautés Indian et Honda, la Triumph Speed Triple 1200 RS, un moteur deux-temps pour Kawasaki et la Honda Transalp 2025 à l'essai

À la Une cette semaine

Du nouveau dans la gamme Indian 2025

Les présentations des modèles 2025 s'enchaînent pour Indian, qui a dévoilé cette semaine deux nouvelles versions de sa Chief : les Sport Chief RT (à partir de 23 990 €) et Super Chief Dark Horse (à partir de 24 590 €). Des déclinaisons inédites qui profitent d'un niveau d'équipement toujours plus premium. Indian étoffe également son catalogue avec deux autres déclinaisons inédies : les Chieftain PowerPlus (à partir de 34 390 €) et Roadmaster PowerPlus (à partir de 35 790 €). Des motos qui arborent des lignes plus sportives, adoptent de nouvelles technologies d'aides à la conduite et embarquent le nouveau moteur PowerPlus 112ci. Un bloc de 1 834 cm3 à refroidissement liquide qui développe une puissance de 126 chevaux et un couple de 181,4 Nm.

Honda offre de nouvelles robes à ses petits Dax et Monkey

Pour 2025, les deux petites motos de la gamme Honda, le Dax et le Monkey passent à Euro5+. En dehors de ces quelques changements mécaniques indispensables pour rester au catalogue, rien ne change pour les deux modèles, qui conservent l'intégralité de leurs caractéristiques. Des nouveaux coloris sont toutefois proposés par le constructeur japonais : noir pour le Dax, argent, rouge et noir pour le Monkey.

Triumph a dévoilé cette semaine sa nouvelle Speed Triple 1200 RS (à partir de 19 995 €). Un roadster hypersportif qui profite de nombreuses mises à jour, avec une puissance de 183 chevaux (soit trois de plus que la précédente génération, à 10 750 tr/min, couple de 128 Nm à 8 750 tr/min) et toujours plus de technologies. Le gros roadster sportif est également doté de la suspension semi-active SmartEC3 d'Öhlins de dernière génération, d'étriers Brembo Stylema avec un levier réglable Brembo MCS et de pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP V3. La nouvelle Triumph Speed Triple est déclinée en trois coloris : Jet Black, ou les options premium : Granite et Diablo Red, et Granite et Performance Yellow et arrivera dans les concessions en avril prochain.

Quasiment disparu du marché moto, à quelques rares exceptions près, le moteur deux-temps s'apprête à faire son grand retour dans le catalogue d'un des constructeurs historiques majeurs : Kawasaki. Après avoir déposé des brevets attestant du développement en cours d'un moteur deux-temps de nouvelle génération, le constructeur japonais en a officialisé la sortie prochaine à travers une très courte vidéo publiée par Kawasaki USA.

Première évolution de la Transalp 750 arrivée sur le marché il y a deux ans, le modèle 2025 du trail japonais est déjà à l'essai sur Caradisiac Moto. Perfectible dès sa sortie, ce nouveau millésime corrige-t-il le tir ? Un premier restyling léger profitant également d'une meilleure protection, d'une injection recalibrée et surtout d'un nouvel amortissement proposé à partir de 10 699 € mis à l'épreuve sur les routes portugaises, du côté de Tavira et Cachopo.