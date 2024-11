En direct du Salon de Milan 2024 : première visite en avant-première

Les stands ne sont pas finis, les allées sont encore encombrées de plein d'ouvriers et de matériaux divers et variés, mais c'est la dernière ligne droite avant l'ouverture du salon. Beaucoup de choses restent encore à faire, mais cela sent bon le début de la fête de la moto. C'est dans ce contexte que l'équipe de Caradisiac s'est immiscée dans la plupart des halls à la découverte des futures stars de l'édition 2024. Voici un petit tour d'horizon rapide.

Aprilia Tuono 457

L'une des vedettes du stand Aprilia, c'est la nouvelle "petite" version du Tuono. Après la RS457, c'est au tour maintenant du roadster de faire ses débuts. Pour rappel, elle est animée par un bicylindre de 35 kW.

Vive le 3 cylindres chez Zontes

Chez Zontes, ce salon de Milan sera l'occasion pour le constructeur chinois de dévoiler son nouveau moteur 3 cylindres qui équipera un roadster dénommé ZT703RR et un trail ZT703T. D'une cylindrée de 699 cc, ce nouveau bloc développe une puissance de 102 ch et un couple de 75 Nm.

La R9, star de chez Yamaha

À côté de la nouvelle Ténéré 700, des versions des scooters T-Max et N-Max et des dernières MT-07, la principale nouveauté de chez Yamaha se nomme R9, qui est la nouvelle du constructeur Yamaha, qui reprend le moteur et de nombreux éléments mécaniques de la MT-09.

Les sportives à l'honneur chez BMW

BMW profite de ce salon pour dévoiler les mises à jour de ses sportives S1000 RR, M1000 RR et leurs déclinaisons roadsters à savoir S1000 R et M1000 R.

Du lourd chez KTM

Chez KTM et associé, comprenez par là Husqvarna, beaucoup de choses à découvrir, et notamment les dernières Svartpilen 801 dans différentes déclinaisons, qui représentent la moto de la plus puissante de cette gamme.

Mais, rester connecté comme on dit, car ce n'est que le début des festivités puisque tous les constructeurs sont de retour à Milan, chose qui n'était pas arrivée depuis plusieurs années.