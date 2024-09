La circulation inter-files prolongée, une moto électrique française, les promos KTM et les Kymco Downtown GT 350 et Yamaha MT-09 Y-AMT à l'essai

À la Une cette semaine

La circulation inter-files joue les prolongations

En place depuis le 2 août 2021, la circulation inter-files est autorisée à titre expérimental dans 21 départements pour les deux-roues et trois-roues motorisés circulant sur les autoroutes et les voies rapides, lorsque le trafic y est dense. Bonne nouvelle, cette expérimentation est finalement officiellement prolongée jusqu'à la fin de l'année 2024. Les conditions de cette pratique restent toujours très encadrées, et identiques à celles en vigueur jusqu'ici.

La moto électrique française Smol bientôt disponible

Présentée en mai dernier sur le circuit automobile d’Albi, la moto électrique Smol développée en France par J2R Dynamics, une entreprise spécialisée dans la conception de solutions de mobilité douce, sera disponible en prévente le 26 septembre prochain à 18 heures. Trente modèles de la Smol Pioneer, tous numérotés seront mis en vente en même temps que les versions de série, pour un tarif annoncé à partir de 9 450 € hors bonus écologique.

C'est l'heure des promos chez KTM

Après Kawasaki, Honda ou encore Yamaha, KTM vient de présenter ses offres de rentrée. Pour convaincre ses futurs clients, la marque autrichienne a décidé d’offrir la TVA jusqu’au 31 octobre prochain sur une sélection de ses modèles Street et Enduro. Une campagne promotionnelle à découvrir en concession qui permet d'économiser jusqu'à 3 808,17 € sur les modèles Street et jusqu'à 2 241,50 € sur les modèles Enduro 2024 (éditions Six Days incluses).

Le Kymco Downtown GT 350 à l'essai : un nouveau rival pour les Honda Forza et Yamaha X-Max ?

Dernier né des scooters du catalogue du constructeur taïwanais Kymco, le Downtown GT 350 va devoir se faire une place sur un marché dominé par deux poids lourds : le Honda Forza 350 et le Yamaha X-Max. Proposé à moins de 6 000 € (5 999 € hors promotions) et même 5 499 € jusqu’au 30 septembre 2024, le Kymco Downtown GT 350 dispose de solides arguments à faire valoir, comme nous le prouve son essai réalisé il y a peu en Nouvelle-Aquitaine.

Nous avons essayé la Yamaha MT-09 Y-AMT : la première moto équipée de la technologie automatique de dernière génération

C'est une première pour la technologie Y-AMT. Greffée sur le roadster Yamaha MT-09, elle propose une Transmission Manuelle (MT) avec passages de vitesses à la gâchette du commodo gauche ou une Transmission Automatique (AT) pour un passage automatique des vitesses à la montée comme à la descente. Un dispositif inédit qui pourrait s'imposer comme une nouvelle référence ? La réponse avec l'essai de la Yamaha MT-09 Y-AMT, et comme le dit l'ami Benoît : " Oubliez pied et main gauche et… gaz ! "