Il fallait oser: cette voiture sans permis des années 90 semble tout droit sortie d’un rassemblement tuning avec une obsession assez évidente pour la Renault Clio 16S. Actuellement proposée sur Facebook Marketplace, cette Bellier VX550 de 1995 possède déjà quelques ressemblances avec la première génération de Clio. Son propriétaire a donc décidé de pousser la plaisanterie beaucoup plus loin.

Peinte en rouge, la petite française reçoit un bouclier avant retravaillé, des antibrouillards, une prise d’air sur le capot façon 16S et des jantes blanches. À l’arrière, des feux type Lexus rappellent les grandes heures du tuning des années 2000. Des losanges Renault remplacent même les emblèmes Bellier histoire d’entretenir l’illusion.

Une mécanique diesel

Sous le capot, inutile toutefois d’espérer retrouver le quatre cylindres de 140 chevaux de la sportive au losange. Cette réplique miniature doit se contenter d’un modeste bicylindre diesel Lombardini FOCS de 502 cm³. Autant dire que les performances ne risquent pas d’effrayer une véritable Clio 16S. Pour les amateurs de curiosités automobiles, cet exemplaire est à vendre à Issoudun dans le Centre-Val de Loire pour 4 000 euros.