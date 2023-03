Hyundai i30 : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Cousine de la Kia Cee'd de 2006 avec laquelle elle partage la plateforme et certaines motorisations, la Hyundai i30 de première génération voit le jour au cours de l'été 2007 et est déclinée en berline 5 portes et en break. Au point de vue mécanique, elle est animée par un bloc essence 1.4 de 109 ch et deux blocs diesel 1.6 CRDI de 90 ch et 115 ch ainsi qu'un 2.0 CRDI de 140 ch. Au menu des finitions, au lancement, trois niveaux : Pack Clim, Pack Confort et Pack Luxe. À l'été 2010, elle bénéficie d'un profond restylage de la face avant avec de nouvelles optiques ainsi qu'un bouclier plus imposant au niveau de la prise d'air. En revanche, pas de grands changements à bord. La carrière de la i30, opus 1 s'arrêtera début 2012. Sur le plan fiabilité, pas de gros reproches à lui faire malgré quelques incidents de parcours ayant affecté principalement les versions diesel CRDI. Du côté de l'offre en seconde main, et sans surprise, ce sont les motorisations fonctionnant au gazole qui dominent. Elles étaient très majoritaires à cette époque.

Sous le capot

En diesel

1.6 CRDI : 90 ch, 115 ch et 116 ch

2.0 CRDI : 140 ch

En essence

1.4 : 109 ch

LA HYUNDAI i30 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Si la qualité des matériaux et la finition à bord sont de bonne facture, la tenue des plastiques qui composent les habillages (porte, console, tableau de bord...) n'est pas parfaite au fil des kilomètres et des âges. Certains possesseurs évoquent des usures prématurées du mobilier et la présence de bruits et vibrations au roulage.

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Aucune remarque particulière en ce qui concerne les organes courants (plaquettes, disques, embrayage, amortisseurs...). Ça résiste.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

C'est sans doute l'un des points négatifs de la i30 et de la marque coréenne en général. Les pièces détachées ne sont pas données...

Est-elle chère à entretenir ?

Avec un coût des pièces de rechange élevé, les factures d'entretien courant et les réparations se révèlent plutôt onéreuses.